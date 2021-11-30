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Новини За кордоном
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Білорусь (5965) Лукашенко (2308) санкції (6830) Шарль Мішель (276)

П’ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка майже погоджений, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

П’ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка майже погоджений, - Мішель

Нові санкції ЄС проти режиму Білорусі будуть оголошені вже найближчим часом, при цьому країни-члени залишаються єдиними у підтримці громадянського суспільства країни та її демократичного майбутнього.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Нещодавно режим Білорусі здійснив кроки з перетворення найбільш вразливих для кожного суспільства людей - мігрантів, на інструмент тиску. Зробив це за жахливих умов. Ми дали тверду відповідь. П’ятий пакет санкцій вже майже погоджений, і ми готуємо подальші дії", - заявив президент Європейської Ради.

Водночас він нагадав, що Білорусь викликає особливе занепокоєння ЄС внаслідок того, що так багато людей піддаються переслідуванням, а громадянське суспільство країни перебуває під величезним тиском. ЄС залишається твердим та об’єднаним у підтримці населення Білорусі та їх волі до демократичних змін. ЄС надав суттєву фінансову допомогу громадянському суспільству, журналістам, незалежним медіа, застосував санкції проти осіб, причетних до фальсифікації виборів, до поширення насильства та репресій.

"Наше послання до людей у Білорусі є чітким: ми вас не покинемо. Наша широка економічна підтримка для демократичної Білорусі – до 3 мільярдів євро, є нашим рішучим зобов’язанням з підтримки кращого майбутнього та демократичного вибору народу Білорусі", - зазначив Мішель.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
А з ****** цілуються у попки.Лицеміри.
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30.11.2021 17:49
+5
Насипай бульбосанкції.
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30.11.2021 17:48
+4
они так и нэ второпалы шо луканоид простой член кремлядской шпаны...
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30.11.2021 17:46
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они так и нэ второпалы шо луканоид простой член кремлядской шпаны...
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30.11.2021 17:46 Відповісти
та всё они понимают - дураками прикидываются - боятся в немилость путену попасть...

Та и план у путена - руками гейРопейской срани загнать лукашенка как можно глубже под Моксву - выполняют указания путена.
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30.11.2021 20:05 Відповісти
Чего стоит арест Семенченко по запросу Лукашенко. Они остались друзьями- даже убийц Шеремета ищут специально в ложных направлениях и Лукашенко далеко не подозреваемый.
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30.11.2021 19:45 Відповісти
Насипай бульбосанкції.
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30.11.2021 17:48 Відповісти
А з ****** цілуються у попки.Лицеміри.
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30.11.2021 17:49 Відповісти
Надо бы к этим двум ---коротышке и длинному, для полного сюжету картины Васнецова *Три богатыря*, подписать с северной Кореи пузатого в пальто. У того пуздра есть свой почти бронепоезд, и он на нём любит ездить кататся. Как бы их собрать в том поезде кепками махать с окна! Вот бы мир посмеялся!
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30.11.2021 17:49 Відповісти
Озабоченность, озабоченность и еще раз озабоченность, как говорил один завсегдатай немецких пивных в городе Ленин
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30.11.2021 17:54 Відповісти
Ніхіра сєбє... А коли 35-й, бо нє бєрьот. Он Вові погоджували **************** - а вода як текла, так і тече. Пардоньте за філософію. Якшо комусь шось не ясно - Чепіга пояснить доходчиво)))
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30.11.2021 18:06 Відповісти
Та бреше Мішель, що вони підтримують білорусів, бо білорусам начхати, -- їм і так добре з Лукою. А ось цими антигуманними санкціями Європа точно загоне Білорусь до раши.
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30.11.2021 19:03 Відповісти
Оксано , не брешить , цє гріх !
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30.11.2021 19:21 Відповісти
Vi poderzyvajete lukosenka,a vot on segodnia skazal sto krym eto rosija.Vy soglasni toze s nim?
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30.11.2021 20:16 Відповісти
Ойц, так в чём проблема вааще? Пусть бульбоголовый приютит этих милых "турыстов"
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30.11.2021 23:00 Відповісти
Уже загнала.И не только Европа,Украина тоже постаралась
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01.12.2021 07:42 Відповісти
Лукашеске дадут 5 ярдов долларов компенсации...,Путлер на коленях просил НАТО...
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30.11.2021 20:06 Відповісти
Лукашнску признал Крым РАБссиянским,каже Тарас Березовец...
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30.11.2021 20:14 Відповісти
Забороніть йому......бульбу садити. Він послуха
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30.11.2021 20:15 Відповісти
Не, ну это уж совсем жестоко!
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30.11.2021 21:08 Відповісти
Что то я ни одного евро помощи не получил. Может Тихановская на себя все тратит?
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30.11.2021 20:21 Відповісти
Не выходит. Литовский депутат разбирался и выяснил, что на содержание Тихановской у Литовской Республики уходит не более 400 000 евро в год, а Мишель говорит о куда более крупных суммах. Я подозреваю, что большая часть этой "помощи" брюссельском чиновникам и остаётся.
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30.11.2021 21:11 Відповісти
 
 