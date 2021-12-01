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Приведение к присяге судей, назначенных Зеленским, состоится после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013-2018 гг., - КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приведение к присяге судей, назначенных Зеленским, состоится после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013-2018 гг., - КС

Специальные заседания Конституционного Суда для принятия присяги судьями, назначенными президентом Украины Владимиром Зеленским, будут созваны после прекращения полномочий или увольнения судей, назначенных в период с 2013 по 2018 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

На заседании 30 ноября Суд принял решение по вопросу принесения присяги судьями КС, назначенными указами президента Украины от 26 ноября.

Конституционный Суд Украины решил: председателю Конституционного Суда Украины или исполняющему его обязанности судье Конституционного Суда Украины созвать специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины для приведения к присяге судей Конституционного Суда Украины, назначенных президентом Украины указами от 26 ноября 2021 года после прекращения полномочий или освобождения от должностей по основаниям, определенным в ст.149 по отметке 1 Конституции Украины, судей Конституционного Суда Украины, назначенных президентом Украины в период 2013–2018 гг.", - говорится в сообщении.

КС отмечает, что в соответствии со статьей 148 Конституции в состав КС входят 18 судей Конституционного Суда Украины: президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей. В суде объясняют, что судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно, получает полномочия со дня принесения присяги на специальном пленарном заседании КС.

"За период 2013-2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного Суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности по основаниям, определенным статьей 149 по отметке 1 Конституции Украины", - акцентируют внимание в КС.

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В то же время, как говорится в сообщении, президент Украины указами от 26 ноября 2021 г. №596/2021, №597/2021 назначил на должность двух судей КС.

"Конституционный Суд Украины как при осуществлении конституционного судопроизводства, так и при решении организационных вопросов своей внутренней деятельности руководствуется принципом верховенства права… деятельность Конституционного Суда Украины основывается, в частности, на принципиальной его независимости (часть вторая статьи 147 Конституции Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда по президентской квоте.
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Топ комментарии
+23
Великого юрыста Буьочку Оманского в очередной раз ткнули носом в его зеленые фекалии. И поделом буратине.
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30.11.2021 17:59
+21
Юрій Бірюков

1 год ·



Они предсказуемые до омерзения - на Банковой начали срочный монтаж ледового катка. В связи с этим, ну естественно, наставили оградок.

Вова, ты хочешь на Йолку? Правда? Так не вопрос.

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30.11.2021 17:59
+15
Это "йолка" Недонаполеона. Ничему история дурака не научила.
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30.11.2021 18:03
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Великого юрыста Буьочку Оманского в очередной раз ткнули носом в его зеленые фекалии. И поделом буратине.
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30.11.2021 17:59 Ответить
зато бубе не скучно, он такой не один у бабушки бени - "1+1"

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30.11.2021 18:04 Ответить
Юрій Бірюков

1 год ·



Они предсказуемые до омерзения - на Банковой начали срочный монтаж ледового катка. В связи с этим, ну естественно, наставили оградок.

Вова, ты хочешь на Йолку? Правда? Так не вопрос.

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30.11.2021 17:59 Ответить
Это "йолка" Недонаполеона. Ничему история дурака не научила.
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30.11.2021 18:03 Ответить
Ну, буде льодовий майданчик І чим це йому допоможе?
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30.11.2021 18:19 Ответить
не забудьте им зп повышенную платить уже сейчас
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30.11.2021 18:06 Ответить
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30.11.2021 18:11 Ответить
Сцикуна уже открытым текстом посылают) Я так понимаю, с переносом выборов ВР сцикун тоже обломается)
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30.11.2021 18:13 Ответить
Дослівно

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30.11.2021 18:15 Ответить
Ну, а стаття Конституції 149(1)

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
p6:st149-1" id="n5284" name="n5284">Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;
4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
p4:st149-1" id="n5289" name="n5289">Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
Таким чином Тупицький та Касмінін - залишаються суддями КС.
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30.11.2021 18:20 Ответить
але найвеличніший йуризд цього не не знає, він припизидент, він Конституцію зкурив чи занюхав
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30.11.2021 22:55 Ответить
только так! -
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30.11.2021 18:45 Ответить
Все верно) С Сцикуна и начнем)
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30.11.2021 20:26 Ответить
Суді КС відповіли Вові : "іди у сраку"
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30.11.2021 19:25 Ответить
Замість того, щоб розпустити фактично недієздатний парламент, ЗЕлупенко добивається подовження його повноважень ще на рік. А чи не про саме цей державний переворот воно говорило?
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30.11.2021 19:32 Ответить
Хотя Тупицкий, мягко говоря, токсичен, но судьи КСУ поступили исключительно правильно. Задолбала эта "революционная целесообразность". Закон есть закон ! Он должен одинаково защищать и святого, и дьявола, иначе в нём нет смысла.
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30.11.2021 23:12 Ответить
 
 