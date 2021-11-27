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Зеленский назначил Петришина и Грищук судьями Конституционного суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Петришина и Грищук судьями Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судьями Конституционного суда Александра Петришина и Оксану Грищук.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщает пресс-служба президента, судьи назначены на места, которые оставались вакантными с марта этого года.

Отмечается, что избрание кандидатур судей КС проходило по процедуре открытого и прозрачного конкурса.

"17 августа 2021 года своим указом президент образовал конкурсную комиссию, в состав которой вошли семеро ведущих специалистов в сфере конституционного права, среди которых трое известных представителей международных институций, а именно: Мирослав Выжиковский, Спиридон Флогаитис, Богдан Футей.

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Участие в конкурсе изъявили желание принять 22 отечественных юриста, в том числе эксперты ОБСЕ, судьи, члены ЦИК, ученые, адвокаты и т.д. Семь из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных с этими кандидатами собеседований Зеленский определил среди них двух наиболее профессиональных:

  • Петришин Александр Витальевич, президент Национальной академии правовых наук Украины.
  • Грищук Оксана Викторовна, профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Соответствующие указы президента подписаны 26 ноября 2021 года.

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м.Львів і Хмельницька обл. Ніби нормально.
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26.11.2021 16:53 Ответить
Що? Який нах през чи вр чи партії? виключно виборні посади!
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26.11.2021 17:12 Ответить
Серьезно? С сегодняшнего дня у нас нет Конституционного суда...
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26.11.2021 17:15 Ответить
Побачимо коли будуть судити зеДебілА.
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26.11.2021 17:17 Ответить
Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Отже, вільних вакансій у КС не було.
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26.11.2021 17:42 Ответить
нарко-сифилитик создает юридические тупики и мутит воду, что бы в ней поймать рыбу. ишак боится как огня, что не сможет продлить второй срок. варианты- тюрьма, израиль, мацква.
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27.11.2021 13:34 Ответить
 
 