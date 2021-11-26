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Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями Конституційного Суду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями Конституційного Суду

Президент України Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук.

Відповідні укази опубліковані на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресслужба президента, суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Зазначається, що обрання кандидатур суддів КС відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу.

"17 серпня 2021 року своїм указом Президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні", - йдеться у повідомленні.

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За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних:

  • Петришина Олександра Віталійовича, президента Національної академії правових наук України.
  • Грищук Оксану Вікторівну, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Відповідні укази Президента підписані 26 листопада 2021 року.

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Автор: Володимир Янченко
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м.Львів і Хмельницька обл. Ніби нормально.
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26.11.2021 16:53 Відповісти
Що? Який нах през чи вр чи партії? виключно виборні посади!
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26.11.2021 17:12 Відповісти
Серьезно? С сегодняшнего дня у нас нет Конституционного суда...
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26.11.2021 17:15 Відповісти
Побачимо коли будуть судити зеДебілА.
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26.11.2021 17:17 Відповісти
Верховний Суд влітку визнав незаконним і скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Отже, вільних вакансій у КС не було.
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26.11.2021 17:42 Відповісти
нарко-сифилитик создает юридические тупики и мутит воду, что бы в ней поймать рыбу. ишак боится как огня, что не сможет продлить второй срок. варианты- тюрьма, израиль, мацква.
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27.11.2021 13:34 Відповісти
 
 