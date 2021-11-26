Зеленський призначив Петришина і Грищук суддями Конституційного Суду

Президент України Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного Суду Олександра Петришина і Оксану Грищук.

Відповідні укази опубліковані на сайті голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє пресслужба президента, суддів призначено на місця, які залишалися вакантними з березня цього року.

Зазначається, що обрання кандидатур суддів КС відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу.

"17 серпня 2021 року своїм указом Президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме: Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні", - йдеться у повідомленні.

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За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних:

Петришина Олександра Віталійовича, президента Національної академії правових наук України.

Грищук Оксану Вікторівну, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Відповідні укази Президента підписані 26 листопада 2021 року.

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