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Полный запрет на путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Полный запрет на путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса

В ВОЗ предупредили, что полный запрет на международные путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меры могут включать обследование пассажиров до начала путешествия или по приезду и использование тестов на COVID-19, карантин пассажиров, прибывающих из-за границы", - цитируют западные СМИ представителей ВОЗ.

Людям старше 60 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, из-за COVID-19 ВОЗ советует отложить поездки за границу из-за нового варианта.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Усиление откровенного террора неминуемо. Эти пробные камешки, как в Австрии и Греции, просто кричат об этом... Что-то будет... Что-то очень хреновое, как мне видится
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01.12.2021 07:54
+6
Тут вже справа не в прибутках фарм компаній. Це почався Апокаліпсис. Не купити і не продати без печаті диявола - тільки перший акт трагедії.
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01.12.2021 08:16
+5
Появление вируса омикрон.Первая новость вирус самый страшный,потом не такой страшный,требует иследования и может вообще безобидный.
Это преподносится таким хреном не спроста
Первая задача-вызвать страх и панику
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01.12.2021 08:29
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Правила форума Совет форумчан
Это бесконечные страшилки,как с гриппом.Посеять панику и получить прибыль со стада
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01.12.2021 07:13 Ответить
панiка для дятлiв. вас дятлiв нe поймeш - будуть мовчати будe вaм нe так. говорять тeж нe так. ти можeш собi хоч раз затямити що людина просто виконує свою роботу i ти можeш нe слухати чи тобi до скронi пiстолю приставили?
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01.12.2021 08:16 Ответить
Появление вируса омикрон.Первая новость вирус самый страшный,потом не такой страшный,требует иследования и может вообще безобидный.
Это преподносится таким хреном не спроста
Первая задача-вызвать страх и панику
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01.12.2021 08:29 Ответить
а если бы не было такой задачи то как бы преподносили по-твоему?
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01.12.2021 08:57 Ответить
чогось мeнi так нe зайшло. можe ти iз самонадрочуваних?
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01.12.2021 09:08 Ответить

Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен) - Осторожно! Биологическое оружие!

скачать книгу бесплатно



Рейтинг:


(25)

Автор: Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен)

Название: Осторожно! Биологическое оружие!

Жанр: Биографии и Мемуары

Издательский дом: ООО «Городец-издат»

Год издания: 2003

Аннотация:
Впервые публикуемая на русском языке книга Канатжана Алибекова рассказывает о том, как разрабатывалось наступательное биологическое оружие в бывшем СССР, о различных болезнетворных бактериях, загадочной эпидемии сибирской язвы в Свердловске, о засекреченых лабораториях, создающих яды для совершения политических убийств, о применении биологического оружия во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Пугающая, но истинная история крупнейшей в мире программы по разработке и производству биологического оружия, рассказанная очевидцем &#8212; тем самым человеком, который ее создал. Канатжан Алибеков в соавторстве со Стивеном Хендельманом
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01.12.2021 09:56 Ответить
Повна заборона на подорожі не зупинить поширення нового штаму коронавірусу

Та это всем всегда было пох.
Тут главное толпу раком поставить.
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01.12.2021 07:28 Ответить
придурок ти! тут питання бiльш пiдходить - вiрус у повiтрi? бо лиш eтакий вiрус нeконтакт нe зупинить. тобi русский сдeлал мозг узким?
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01.12.2021 09:55 Ответить
Треба ввести санкції проти ВОЗ
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01.12.2021 07:36 Ответить
Усиление откровенного террора неминуемо. Эти пробные камешки, как в Австрии и Греции, просто кричат об этом... Что-то будет... Что-то очень хреновое, как мне видится
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01.12.2021 07:54 Ответить
голод ЧС лагеря - история повторяется
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01.12.2021 08:51 Ответить
На РАБссии применили уже метод концлагеря...надо подать заявку что ты хочешь выйти из дому в магазин или поехать к брату сестре...пишешь заявку на выход из дома на сайте местной администрации... кажись в республике КОМИ эту матню внедрили,не помню точно..кажись Дима Камикадзе вбрасывал видос по этому темарю...
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01.12.2021 08:00 Ответить
"Здивував"! У Москві таке практикували ще в період першого локдауну - рік тому! Навіть анекдот з"явився:

Переписка в смартфоне:

- Требуется пропуск* Поездка в личных целях* Паспорт. Серия. Номер* карта «тройка»*Южное Бутово

- Цель поездки

- Посещение любовника

- Не рискуйте! Оставайтесь дома. К Вам едет волонтёр..
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01.12.2021 08:21 Ответить
Я по неосторожности в Ютьюбе 3 года назад в переписке с одной дамочкой кажу,что скоро планета Земля будет накануне грандиозного шухеру...,вспомнила меня через года полтора и пишет...ты что Экстрасенс?Кажу не,тока учусь.. у Нострадамуса и Ванги с Мессингом...
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01.12.2021 08:05 Ответить
Весь Мир театр,а люди в нем...

Уильям Шекспир...
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01.12.2021 08:11 Ответить
а люди в нём терпилы
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01.12.2021 09:04 Ответить
Тобто те, що лікарі та фахівці з ПАР говорять, що омікрон протікає легко або навіті без будь-яких ознак возівців ніяк не турбує? В них своя програма - загроза, загроза, загроза!!!
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01.12.2021 08:14 Ответить
а Європi до сраки що там в ПАР. вони дадуть своi кiнцeвi висновки коли в них вiд омiкрону повиздоравлюють. тому поки нeмає виснoвкiв просто застeрiгaють
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01.12.2021 08:20 Ответить
Тут вже справа не в прибутках фарм компаній. Це почався Апокаліпсис. Не купити і не продати без печаті диявола - тільки перший акт трагедії.
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01.12.2021 08:16 Ответить
Вывод -а их 2 или осознанно не хотят перекрывать циркуляцию вируса между людьми и тому путешествия не табу..а вот выйти в аптеку в своем городе стране за это расстрел или в каждой стране распыляют привозную ковидную гадость и или вирус вообще имеет природу внеземную и ВОЗ ПРИВИВКИ И ПРОЧЕЕ МАСКИ КАРАНТИН И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ жалкое подобие делаем процесс хотя битву эту мы проиграли ещё не и не начав по сути???!!!
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01.12.2021 08:17 Ответить
а взагалі було би добре закріпити людей за ЖКХ і обовязково відпрацьовувати панщину за дозвіл на вихід за територію ЖЕКу, а то і просто ошийники з трекерами зобовязати носити
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01.12.2021 08:29 Ответить
Нашийник вже не актуальний. У кожного вже телефон. З трекером, камерами і багато з чим ще.
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01.12.2021 09:43 Ответить
кожна наступна версія коронавірусу більш швидше передається! скоро на одному кінці планети хтось кашляне, на іншому відразу хором інші... Оце кацапи-московити підісрали світові зі своєю лабораторією біологічної зброї!
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01.12.2021 08:35 Ответить
Как запрет на путешествия, а как потратить тысячу Зеленского ???
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01.12.2021 09:06 Ответить
Купить Зеленскому велосипед и пусть едет к едрени матери...
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01.12.2021 09:26 Ответить
 
 