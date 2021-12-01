Полный запрет на путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", - ВОЗ
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В ВОЗ предупредили, что полный запрет на международные путешествия не остановит распространение нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Меры могут включать обследование пассажиров до начала путешествия или по приезду и использование тестов на COVID-19, карантин пассажиров, прибывающих из-за границы", - цитируют западные СМИ представителей ВОЗ.
Людям старше 60 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, из-за COVID-19 ВОЗ советует отложить поездки за границу из-за нового варианта.
Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.
"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.
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Первая задача-вызвать страх и панику
Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен) - Осторожно! Биологическое оружие!
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Автор: Алибеков (Алибек) Канатжан (Кен)
Название: Осторожно! Биологическое оружие!
Жанр: Биографии и Мемуары
Издательский дом: ООО «Городец-издат»
Год издания: 2003
Аннотация:
Впервые публикуемая на русском языке книга Канатжана Алибекова рассказывает о том, как разрабатывалось наступательное биологическое оружие в бывшем СССР, о различных болезнетворных бактериях, загадочной эпидемии сибирской язвы в Свердловске, о засекреченых лабораториях, создающих яды для совершения политических убийств, о применении биологического оружия во время Второй мировой войны и войны в Афганистане. Пугающая, но истинная история крупнейшей в мире программы по разработке и производству биологического оружия, рассказанная очевидцем — тем самым человеком, который ее создал. Канатжан Алибеков в соавторстве со Стивеном Хендельманом
Та это всем всегда было пох.
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