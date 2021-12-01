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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков войск РФ вне мест хранения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков войск РФ вне мест хранения

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков российских оккупационных войск на территории одного объекта в неподконтрольном правительству районе Луганской области, размещенных вне выделенных мест хранения вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 281/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 30 ноября.

Так, 10 танков Т-72Б, 8 танков Т-64Б/Т-64БМ и еще 10 танков неустановленного типа обнаружил беспилотник миссии 27 ноября на территории объекта близ Белого (оккупированная территория Луганской области).

Кроме того, 25 и 27 ноября Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть танков, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Также читайте: Войска РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории в районе Золотого и Молодежного, - отчет

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков войск РФ вне мест хранения 01

Автор: Наталя Джума
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Этой стороне можно, даже глубокой обеспокоенности не будет. Их больше наши ответки беспокоят.
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01.12.2021 09:14 Ответить
Лучше бы эту технику зафиксировал не дрон ОБСЕ, а Байрактар, и молча уничтожил бы, поскольку "ихтамнет", до состояния "их там совсем уже нет". И никто бы и слова не смог сказать, ведь их там нет, как и российской обслуги.
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01.12.2021 09:16 Ответить
стурбувались,чи цього разу так, для профілактики?
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01.12.2021 09:20 Ответить
Як ще можна зберегти владу бєніпесиголовця?Тільки кремлівськими танками і градами!Боже,це якийсь сюрррррррр:бєніного одоробла будуть слухать зі зверненням в Раді (????)
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01.12.2021 09:20 Ответить
22 июня 1941 года,Сралин звонит в генштаб РККА...

товаристч Жюков,сколько у нас танков на Западном направлении Москва-Минск-Берлин?

4 500 товаристч Сралин...

Харашё,Гитлер не нападет,у ниго всиго 3 000 танкеток Панцирь...а танков савсем нет...
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01.12.2021 09:37 Ответить
Ну і що що у них 28 танків,у нас один вчора показали в Харкові командирський модернізований проходить випробування ,найшли чим залякувати нас.
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01.12.2021 09:49 Ответить
Очередная ложь пропагандистского издания психически больного Бутусова: миссия ОБСЕ никогда не могла назвать танки "российскими". Это возможно только в больном воображении "бравого артиллериста".
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01.12.2021 09:54 Ответить
Хмырь Мавзолейный... ваши дебилы ИХТАМНЕТы набросали столько видосов в Ютьюб с ржака... баран ты долбанный...
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01.12.2021 09:59 Ответить
Танки Тигр и Пантера появились у Гитлера только в 1943 году...вопрос...

каким образом с легкими танкетками Панцирь Гитлер оккупировал за полгода Белорусию Латвию Литву Эстонию Молдавию Украину и европейскую часть РАБссии уступая по всем параметрам вооружений артилелри и самолетов и вопреки военной логике?
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01.12.2021 09:57 Ответить
Ответ прост...Сралин пожертвовал 6 республик Сссра что сохранить срань РАБссиянскую...типа Сралин возьмет на измор Гитлера и сохранит РАБссию...
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01.12.2021 10:08 Ответить
 
 