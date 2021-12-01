Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков войск РФ вне мест хранения
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 28 танков российских оккупационных войск на территории одного объекта в неподконтрольном правительству районе Луганской области, размещенных вне выделенных мест хранения вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 281/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 30 ноября.
Так, 10 танков Т-72Б, 8 танков Т-64Б/Т-64БМ и еще 10 танков неустановленного типа обнаружил беспилотник миссии 27 ноября на территории объекта близ Белого (оккупированная территория Луганской области).
Кроме того, 25 и 27 ноября Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть танков, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
товаристч Жюков,сколько у нас танков на Западном направлении Москва-Минск-Берлин?
4 500 товаристч Сралин...
Харашё,Гитлер не нападет,у ниго всиго 3 000 танкеток Панцирь...а танков савсем нет...
каким образом с легкими танкетками Панцирь Гитлер оккупировал за полгода Белорусию Латвию Литву Эстонию Молдавию Украину и европейскую часть РАБссии уступая по всем параметрам вооружений артилелри и самолетов и вопреки военной логике?