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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків військ РФ поза місцями зберігання

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків військ РФ поза місцями зберігання

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків російських окупаційних військ на території одного об’єкту в непідконтрольному урядові районі Луганської області, які були розміщені поза виділеними місцями зберігання озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 281/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 листопада.

Так, 10 танків Т-72Б , 8 танків Т-64Б/Т-64БМ та ще 10 танків невстановленого типу виявив безпілотник місії 27 листопада на території об’єкту поблизу Білого (окупована територія Луганської області).

Крім того, 25 та 27 листопада Місія зафіксувала ще шість гаубиць та шість танків, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого та Молодіжного, - звіт

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків військ РФ поза місцями зберігання 01
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Этой стороне можно, даже глубокой обеспокоенности не будет. Их больше наши ответки беспокоят.
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01.12.2021 09:14 Відповісти
Лучше бы эту технику зафиксировал не дрон ОБСЕ, а Байрактар, и молча уничтожил бы, поскольку "ихтамнет", до состояния "их там совсем уже нет". И никто бы и слова не смог сказать, ведь их там нет, как и российской обслуги.
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01.12.2021 09:16 Відповісти
стурбувались,чи цього разу так, для профілактики?
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01.12.2021 09:20 Відповісти
Як ще можна зберегти владу бєніпесиголовця?Тільки кремлівськими танками і градами!Боже,це якийсь сюрррррррр:бєніного одоробла будуть слухать зі зверненням в Раді (????)
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01.12.2021 09:20 Відповісти
22 июня 1941 года,Сралин звонит в генштаб РККА...

товаристч Жюков,сколько у нас танков на Западном направлении Москва-Минск-Берлин?

4 500 товаристч Сралин...

Харашё,Гитлер не нападет,у ниго всиго 3 000 танкеток Панцирь...а танков савсем нет...
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01.12.2021 09:37 Відповісти
Ну і що що у них 28 танків,у нас один вчора показали в Харкові командирський модернізований проходить випробування ,найшли чим залякувати нас.
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01.12.2021 09:49 Відповісти
Очередная ложь пропагандистского издания психически больного Бутусова: миссия ОБСЕ никогда не могла назвать танки "российскими". Это возможно только в больном воображении "бравого артиллериста".
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01.12.2021 09:54 Відповісти
Хмырь Мавзолейный... ваши дебилы ИХТАМНЕТы набросали столько видосов в Ютьюб с ржака... баран ты долбанный...
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01.12.2021 09:59 Відповісти
Танки Тигр и Пантера появились у Гитлера только в 1943 году...вопрос...

каким образом с легкими танкетками Панцирь Гитлер оккупировал за полгода Белорусию Латвию Литву Эстонию Молдавию Украину и европейскую часть РАБссии уступая по всем параметрам вооружений артилелри и самолетов и вопреки военной логике?
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01.12.2021 09:57 Відповісти
Ответ прост...Сралин пожертвовал 6 республик Сссра что сохранить срань РАБссиянскую...типа Сралин возьмет на измор Гитлера и сохранит РАБссию...
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01.12.2021 10:08 Відповісти
 
 