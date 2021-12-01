Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків військ РФ поза місцями зберігання
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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 28 танків російських окупаційних військ на території одного об’єкту в непідконтрольному урядові районі Луганської області, які були розміщені поза виділеними місцями зберігання озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 281/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 листопада.
Так, 10 танків Т-72Б , 8 танків Т-64Б/Т-64БМ та ще 10 танків невстановленого типу виявив безпілотник місії 27 листопада на території об’єкту поблизу Білого (окупована територія Луганської області).
Крім того, 25 та 27 листопада Місія зафіксувала ще шість гаубиць та шість танків, розміщених із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей.
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товаристч Жюков,сколько у нас танков на Западном направлении Москва-Минск-Берлин?
4 500 товаристч Сралин...
Харашё,Гитлер не нападет,у ниго всиго 3 000 танкеток Панцирь...а танков савсем нет...
каким образом с легкими танкетками Панцирь Гитлер оккупировал за полгода Белорусию Латвию Литву Эстонию Молдавию Украину и европейскую часть РАБссии уступая по всем параметрам вооружений артилелри и самолетов и вопреки военной логике?