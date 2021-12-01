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Украина отмечает 30-ю годовщину референдума за независимость

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина отмечает 30-ю годовщину референдума за независимость

В среду, 1 декабря, исполняется 30 лет со дня проведения референдума о независимости Украины и избрании первого президента Леонида Кравчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как известно, на общеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года о подтверждении Акта о провозглашении независимости Украины из 84,18% (31,89 млн) проживавших в УССР и принявших участие в референдуме сограждан 90,32% - 28,804 млн. человек - высказались за подтверждение этого Акта, принятого Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года.

Акт о провозглашении независимости не поддержали в целом 3,088 млн (9,68% проголосовавших) граждан. Всего правом голоса обладали 37, 886 млн сограждан.

В Крымской АССР Акт о провозглашении независимости Украины поддержали 54,19% пришедших избирателей (голосовали 67,5%), в г. Севастополе (представлял тогда отдельную админединицу центрального подчинения) - 57,07% избирателей (голосовали 63,74%)

Референдум 1 декабря 1991 г фактически отменил результаты мартовского референдума 1991 года о сохранении Советского Союза.

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В тот же день 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом прошли первые выборы президента Украины после провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Первым президентом был избран Леонид Кравчук, получивший 61,59% голосов избирателей. На сегодняшний день это самый высокий показатель поддержки по числу избирателей (19, 643 млн человек) среди всех украинских президентов. Ставшего вторым из 6 кандидатов - лидера Народного Руха Вячеслава Черновола - поддержали 7,42 млн (23,27%) избирателей. Кравчук победил во всех регионах, кроме трех областей Западной Украины. В Луганской области получил 76,23% голосов, Донецкой области - 71,47%, в Крымской АССР - 56,63%

Автор: Анастасія Потіха
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пішли би шляхом Польші приміром то жили б не гірше за них- сумно-
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01.12.2021 09:40 Ответить
якби нам то дали зробити. а то i зараз нe дають. в тайгу тягнуть.
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01.12.2021 10:03 Ответить
На данный момент...Независимость Власти от совести. мозгов, интеллекта, профессионализма, человечности. порядочности...........
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01.12.2021 09:44 Ответить
так то нe дивно. вони з народа. народ на 73% такий точно.
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01.12.2021 10:04 Ответить
хорошо хоть тогда проголосовали не по приколу
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01.12.2021 10:12 Ответить
Мы тогда жили гораздо лучше россиян. Я это хорошо помню. Почему сегодня всё наоборот??? Почему по мнению ООН и МВФ мы стали самой бедной страной Европы, хотя на старте в 1991 у нас были самые лучшие условия???
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01.12.2021 10:34 Ответить
Андрей Иванов Это просто) У руля совка, с 1953 года, были выходцы с Украины, главные КПУшники, Хрущев и Сталин. Украине было приоритетное внимание, финансирование..... Все в прошлом
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01.12.2021 16:25 Ответить
Все очень просто: надо было тогда срочно бежать в сторону Европейского союза, как это делали прибалты, пока РФ была слабой, а мы стояли и больше смотрели на Россию, копируя фактически все ее действия. Мы тогда упустили время, а сейчас пожинаем плоды.
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01.12.2021 12:26 Ответить
 
 