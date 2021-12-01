УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16180 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
758 9
Кравчук (545) незалежність (98) референдум (590)

Україна відзначає 30-ту річницю референдуму за незалежність

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Україна відзначає 30-ту річницю референдуму за незалежність

У середу, 1 грудня, виповнюється 30 років від дня проведення референдуму про незалежність України та обрання першого президента країни Леоніда Кравчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як відомо, на загальноукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року про підтвердження Акту про проголошення незалежності України з 84,18% (31,89 млн) що мешкають в УРСР і які взяли участь у референдумі співгромадян, 90,32% - 28,804 млн осіб - висловилися за підтвердження цього Акту, ухваленого Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

Акт про проголошення незалежності не підтримали загалом 3,088 млн. (9,68% тих, хто проголосував) громадян. Загалом право голосу мали 37, 886 млн співгромадян.

У Кримській АРСР Акт про проголошення незалежності України підтримали 54,19% виборців (голосували 67,5%), у м. Севастополі (представляв тоді окрему адмінодиницю центрального підпорядкування) - 57,07% виборців (голосували 63,74%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розумні росіяни точно знають, чий Крим, і поважають незалежність України, - Зеленський

Референдум 1 грудня 1991 р. фактично скасував результати березневого референдуму 1991 року про збереження Радянського Союзу.

Того ж дня 1 грудня 1991 року одночасно з референдумом відбулися перші вибори президента України після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Першим президентом було обрано Леоніда Кравчука, який отримав 61,59% голосів виборців. На сьогодні це найвищий показник підтримки за кількістю виборців (19,643 млн осіб) серед усіх українських президентів. Лідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола, який став другим із 6 кандидатів, підтримали 7,42 млн (23,27%) виборців. Кравчук переміг у всіх регіонах, окрім трьох областей Західної України. У Луганській області отримав 76,23% голосів, Донецькій області – 71,47%, у Кримській АРСР – 56,63%.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пішли би шляхом Польші приміром то жили б не гірше за них- сумно-
показати весь коментар
01.12.2021 09:40 Відповісти
якби нам то дали зробити. а то i зараз нe дають. в тайгу тягнуть.
показати весь коментар
01.12.2021 10:03 Відповісти
На данный момент...Независимость Власти от совести. мозгов, интеллекта, профессионализма, человечности. порядочности...........
показати весь коментар
01.12.2021 09:44 Відповісти
так то нe дивно. вони з народа. народ на 73% такий точно.
показати весь коментар
01.12.2021 10:04 Відповісти
хорошо хоть тогда проголосовали не по приколу
показати весь коментар
01.12.2021 10:12 Відповісти
Мы тогда жили гораздо лучше россиян. Я это хорошо помню. Почему сегодня всё наоборот??? Почему по мнению ООН и МВФ мы стали самой бедной страной Европы, хотя на старте в 1991 у нас были самые лучшие условия???
показати весь коментар
01.12.2021 10:34 Відповісти
Андрей Иванов Это просто) У руля совка, с 1953 года, были выходцы с Украины, главные КПУшники, Хрущев и Сталин. Украине было приоритетное внимание, финансирование..... Все в прошлом
показати весь коментар
01.12.2021 16:25 Відповісти
Все очень просто: надо было тогда срочно бежать в сторону Европейского союза, как это делали прибалты, пока РФ была слабой, а мы стояли и больше смотрели на Россию, копируя фактически все ее действия. Мы тогда упустили время, а сейчас пожинаем плоды.
показати весь коментар
01.12.2021 12:26 Відповісти
 
 