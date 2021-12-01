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Арахамия об анонсированном Зеленским госперевороте: нас всех ждут интересные новости
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Службе безопасности Украины нужно дать несколько недель на расследование подготовки к государственному перевороту.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Думаю, всех нас ждут интересные новости", - отметил он.
Отвечая на вопрос, почему президент в своем выступлении в ВР сегодня об этом не упомянул, Арахамия заметил: "А зачем?!… Он (озвучил. – Ред.) возможный сценарий. Вы же видите, сегодня нет (госпереворота. – Ред.). Вам что, хочется переворот? Вам скучно?!".
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Пожалуйста, подождите...
Зеленський це узурпатор, державний зрадник та крадій, його треба ліквідувати у будь який спосіб
Будет носить минометы в сумке
Заряды в кармане
Вот за что я больше всего не могу терпеть эпоху ГринПоца, так это за ее унылое однообразие:
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.
- Порошенко убил своего брата. И съел!
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
А теперь, что?
Каждый день одно и то же:
- Зеленский об.ос.рался.
- Зеленский обо.ср.ался.
- Зеленский обо.с.р.ался.
- Зеленский обос..р.а.лся.
... у південній півкулі.
самка собаки) Наріду.
Когда роль Порошенко в заговоре будет раскрыта?
Хочеться!!! Хочеться що аж сил немає чекати коли цю гниду скинуть.
Так и произошло.
А сейчас понимая, что всё летит к чертям.
Обещает врачам 20000, военным жильё, дворникам по лопате, женщинам всем по мужу и т.д.
С начало посади балабол 1 000 000 000 деревьев.
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Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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