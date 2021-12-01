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Арахамия об анонсированном Зеленским госперевороте: нас всех ждут интересные новости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия об анонсированном Зеленским госперевороте: нас всех ждут интересные новости

Службе безопасности Украины нужно дать несколько недель на расследование подготовки к государственному перевороту.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, всех нас ждут интересные новости", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему президент в своем выступлении в ВР сегодня об этом не упомянул, Арахамия заметил: "А зачем?!… Он (озвучил. – Ред.) возможный сценарий. Вы же видите, сегодня нет (госпереворота. – Ред.). Вам что, хочется переворот? Вам скучно?!".

Также читайте: Разумков о заявлении Зеленского о госперевороте: Либо президент неудачно пошутил, либо должен что-то делаться для спасения страны

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+56
Сценарій перевороту ще не написали.
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01.12.2021 12:41
+38
Боже, яке ж воно тупе... Тільки останні зебуїни повірять в цю нісенітницю... Через пару тижнів про це вже ніхто і не згадає...
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01.12.2021 12:43
+35
на швабру сам сядешь, агрохимия?
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01.12.2021 12:40
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01.12.2021 13:28 Ответить
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01.12.2021 13:32 Ответить
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01.12.2021 13:34 Ответить
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01.12.2021 13:33 Ответить
Обвинуватять проукраїнську опозицію, сфабрикують якісь докази і спробують саджати. Воно і не дивно, бо партія Порошенко вже суттєво випереджає слуг у рейтингах.

Зеленський це узурпатор, державний зрадник та крадій, його треба ліквідувати у будь який спосіб
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01.12.2021 13:34 Ответить
Перевернута Абізяна...
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01.12.2021 13:39 Ответить
«Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими». (Пс. 100:7)
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01.12.2021 13:39 Ответить
Як же остогид цей мінгрельський космополіт з м. Гагри.
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01.12.2021 13:41 Ответить
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01.12.2021 17:06 Ответить
а як нас... Ви, хоча б ВПН-ом переноситесь у далі чи й тілом?
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01.12.2021 19:35 Ответить
Квартал з новою комедією «переворот»?
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01.12.2021 13:41 Ответить
Скоро свежак подтянут. Нюхнем и расскажем
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01.12.2021 13:42 Ответить
и хде севодняшний Бубаворот ?..
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01.12.2021 13:46 Ответить
Неужели кто-то верит этому недоумку? Нас лишь сказки ждут,которые за несколько недель сочинят в СБУ. Х.К. Андерсон в гробу переворачивается.
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01.12.2021 13:46 Ответить
А может его побрить? Или купить ему велосипед? Ну что-то есть такое, что делает его таким?!
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01.12.2021 13:52 Ответить
Смотрите в следующей серии....
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01.12.2021 13:53 Ответить
Опять ктото как Савченко
Будет носить минометы в сумке
Заряды в кармане
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01.12.2021 13:58 Ответить
У Савченки була ідея розстрілу кілька сот тисяч українців - а це не дуже смішно
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01.12.2021 19:58 Ответить
Куме , то ви кажете , що пампушки с горохом ?
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01.12.2021 14:13 Ответить
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01.12.2021 14:14 Ответить
Знову буде якесь "інтересне рішення".
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01.12.2021 14:15 Ответить
опять ЛОХ обос.рется?

Вот за что я больше всего не могу терпеть эпоху ГринПоца, так это за ее унылое однообразие:

Раньше ж мы как жили? Весело!

- Порошенко напился.

- Порошенко сбил шапку с девочки.

- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.

- Порошенко убил своего брата. И съел!

- Порошенко сбежал.

- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.

А теперь, что?

Каждый день одно и то же:

- Зеленский об.ос.рался.

- Зеленский обо.ср.ался.

- Зеленский обо.с.р.ался.

- Зеленский обос..р.а.лся.
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01.12.2021 15:01 Ответить
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01.12.2021 15:40 Ответить
Увага! Замість анонсованого на 4 грудня державного перевороту відбудеться сонячне затемнення...


... у південній півкулі.
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01.12.2021 14:16 Ответить
Шо наше мудрое солнышко затмить пытаются??? Это кто ж на такое решился? Неужели ахметка с порохом???
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01.12.2021 14:19 Ответить
враХи кругом в основном порох
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01.12.2021 14:56 Ответить
Еге ж. Спочатку хотіли заколот влаштувати, а потім вирішили - не потягнуть, треба щось не таке масштабне.
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01.12.2021 14:58 Ответить
Типа: я устал и ухожу ... буду давать уроки игры на рояле .. это спокойнее для слабой нервной системы уклониста ссаныча
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01.12.2021 15:04 Ответить
Шо уже отпучило??? Как писал киевлянин Булгаков -«поздравляю вас совравши….». Главного контрразведчика Руснака поэтому уволил? Потому шо тот ничего не мог сказать о заявленном/выдуманном тобой на ходуперевороте. Что только не придумаешь лишь бы пересичные о вагнеровцах не спрашивали! Да зеля?
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01.12.2021 14:17 Ответить
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01.12.2021 14:22 Ответить
Ну а чем не переворот? Цензор вот зовет всех на 19-00.
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01.12.2021 19:38 Ответить
Просьба перестать печатать про этого зелёного чиполлино всякую инфу. объявите ему бойкот. ест и более важные новости для Украины, чем высер этого ... холуя
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01.12.2021 14:29 Ответить
опуси цього самця-бібізянки- це намагання переконати Зе!Белекторат, що є ще тупіші за преп.Зе!дента... І це, не тільки уСлужливі (самка собаки) Наріду.
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01.12.2021 19:44 Ответить
Зеклоун на посаді Президента знову в черговий раз збрехав. Де обіцяний переворот?
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01.12.2021 14:37 Ответить
Уклонист-ссаныч переворот представляет себе иначе
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01.12.2021 14:53 Ответить
Давай видосик-переворот, Хламидия! будет очередная ржачка для лохтората
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01.12.2021 14:51 Ответить
Тупість,некомпетентність, цинізм, брехливість --це візитня карточка цих шпанюків із підворотні.
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01.12.2021 14:51 Ответить
Треба провести конкурс серед населення України на кращий сценарій путчу(перевороту,заколоту,хіпішу ...)Найкращі три автори,одержують квиток на потяг до Трускавця та по кг свинини за 50грн.від Колі-катлєти...)))
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01.12.2021 15:03 Ответить
на свинину за 50, кого будут резать? лысого? .. или кого из квартала?
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01.12.2021 15:32 Ответить
Зараз всі служки помітно погладшали, будь-хто годиться окрім Верещучки.
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01.12.2021 16:24 Ответить
Граждане, переворота больше не будет - расходитесь по домам!
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01.12.2021 15:29 Ответить
Видишь суслика? И я не вижу, но он там есть
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01.12.2021 16:14 Ответить
73% зробили переворот ще 2,5 роки назад, а ми тільки спохватились.
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01.12.2021 16:18 Ответить
Минулого року обіцяли путч, цього року переворот та знову нарід обдурили.
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01.12.2021 16:22 Ответить
Я почуваю себе ошуканим.
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01.12.2021 18:14 Ответить
При чём тут Ахметов, для маскировки?
Когда роль Порошенко в заговоре будет раскрыта?
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01.12.2021 16:25 Ответить
Пєтрушка злигався з Ахмєткою і мочать владу по всім телеканалам повитягували з нафталіну політиків і гавкають і гавкають втратили владу а з нею і бабло ім як би гірше а до людей ім пофік
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01.12.2021 16:42 Ответить
Ти дурепа? Хоча чого я питаю, звісно дурепа! Відкрий журнал Форбс і подивись динаміку росту статків з 2019-ого по 2021-ший рік, а ще краще починаючи з 2014-ого. Може тоді перестаниш писати дурниці, овечка тупа.
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01.12.2021 17:57 Ответить
Як в Українську Владу зміг потрапити чужинець ?
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01.12.2021 17:07 Ответить
Ви мабудь і не помітили що у владі зараз таких кожний другий якщо і не перший.
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01.12.2021 18:13 Ответить
"Вам що, хочеться переворот?"
Хочеться!!! Хочеться що аж сил немає чекати коли цю гниду скинуть.
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01.12.2021 18:11 Ответить
Баканов сценарій дописує, не встигає... Зря Авакова прогнали
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01.12.2021 18:33 Ответить
Уже пару дней назад сказали политологи и психологи, что ссыкун, не скажет 01 декабря не слова об Ахметове и о перевороте.
Так и произошло.
А сейчас понимая, что всё летит к чертям.
Обещает врачам 20000, военным жильё, дворникам по лопате, женщинам всем по мужу и т.д.
С начало посади балабол 1 000 000 000 деревьев.
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01.12.2021 19:02 Ответить
Порошенко?
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01.12.2021 21:39 Ответить
этот небритый дебил хоть раз читал Конституцию той страны в которой живет?
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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01.12.2021 22:41 Ответить
Арахамія - це що, головний український патріот? Тільки тому, що знає кілька українських слів?
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02.12.2021 03:21 Ответить
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