Арахамия об анонсированном Зеленским госперевороте: нас всех ждут интересные новости

Службе безопасности Украины нужно дать несколько недель на расследование подготовки к государственному перевороту.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, всех нас ждут интересные новости", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему президент в своем выступлении в ВР сегодня об этом не упомянул, Арахамия заметил: "А зачем?!… Он (озвучил. – Ред.) возможный сценарий. Вы же видите, сегодня нет (госпереворота. – Ред.). Вам что, хочется переворот? Вам скучно?!".

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