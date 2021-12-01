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Арахамія про анонсований Зеленським держпереворот: Нас усіх чекають цікаві новини
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Службі безпеки України потрібно дати декілька тижнів на розслідування щодо підготовки до державного перевороту.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Думаю, нас усіх чекають цікаві новини", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, чому президент у своєму виступі у ВР сьогодні про це не згадав, Арахамія зауважив: "А навіщо?!… Він (озвучив. - Ред.) можливий сценарій. Ви ж бачите, сьогодні немає (держперевороту. - Ред.). Вам що, хочеться переворот? Вам нудно?!".
Топ коментарі
+56 Kucher
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+38 alex1919
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+35 акаб акабіч
показати весь коментар01.12.2021 12:40
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Будь ласка, зачекайте...
Зеленський це узурпатор, державний зрадник та крадій, його треба ліквідувати у будь який спосіб
Будет носить минометы в сумке
Заряды в кармане
Вот за что я больше всего не могу терпеть эпоху ГринПоца, так это за ее унылое однообразие:
Раньше ж мы как жили? Весело!
- Порошенко напился.
- Порошенко сбил шапку с девочки.
- Порошенко выжрал борщ у семьи военного.
- Порошенко убил своего брата. И съел!
- Порошенко сбежал.
- Порошенко еще не сбежал, но все равно подозрительно.
А теперь, что?
Каждый день одно и то же:
- Зеленский об.ос.рался.
- Зеленский обо.ср.ался.
- Зеленский обо.с.р.ался.
- Зеленский обос..р.а.лся.
... у південній півкулі.
самка собаки) Наріду.
Когда роль Порошенко в заговоре будет раскрыта?
Хочеться!!! Хочеться що аж сил немає чекати коли цю гниду скинуть.
Так и произошло.
А сейчас понимая, что всё летит к чертям.
Обещает врачам 20000, военным жильё, дворникам по лопате, женщинам всем по мужу и т.д.
С начало посади балабол 1 000 000 000 деревьев.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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