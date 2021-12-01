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Новости Политика Украины
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голосование (1382) КМИС (270) диджитализация (181)

65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наибольшая доля относящихся негативно к введению дистанционного голосования через интернет среди граждан в возрасте от 60 лет - 76,8%, меньше всего - среди граждан в возрасте 18-29 лет - 54,5%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство респондентов (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через интернет, положительно - 29%. Хотя среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС 01

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Фальсификация в чистом виде! Выйдет на следующий день Зе-ермак и скажет что ОНО ********** опять! 86%....как у Путлера!
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01.12.2021 15:32
+20
найвеличнишому все это до одного места - по-другому ему и 5% не преодолеть через год...
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01.12.2021 15:31
+10
75% были против рынка земли, и что остановило это зеленых отморозков?
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01.12.2021 15:34
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найвеличнишому все это до одного места - по-другому ему и 5% не преодолеть через год...
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01.12.2021 15:31 Ответить
Фальсификация в чистом виде! Выйдет на следующий день Зе-ермак и скажет что ОНО ********** опять! 86%....как у Путлера!
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01.12.2021 15:32 Ответить
Бєню, Зєлю, Козиря не цікавить думка гоїв.
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01.12.2021 15:32 Ответить
думка гоїв не цікавть взагалі нікого, але до думки Українського Народу їм доведеться прислухатись!
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01.12.2021 15:41 Ответить
У булочки нема вибору.
Або електронне "голосування" або тюрма
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01.12.2021 15:32 Ответить
електронне голосування ніхто не дозволить, це суперечить всім принципам Конституції та логіки. Такще скоріше або тюрьма або пи.зда!Ё
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01.12.2021 15:37 Ответить
Сосни Зєлі та Бєні проголосують відповідний закон аж бігом. Як завжди. І буде "законно".
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01.12.2021 15:46 Ответить
то не сосни до організоване угрупування елітних імбецилів!
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01.12.2021 16:03 Ответить
75% были против рынка земли, и что остановило это зеленых отморозков?
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01.12.2021 15:34 Ответить
ты работаешь на земле?
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01.12.2021 16:14 Ответить
А тебя парит где он работает? Человек озвучил свое мнение, справедливое кстати.
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01.12.2021 18:11 Ответить
Бубан - ****.н хоче таким чином ще більше фальсифікувати вибори ніж минулий раз, але в нього нічого не вийде, бо замість електронного голосування йому світить тільки електронний стілець а вічне прокляття, що буде лежати на його нащадках(у разі якщо такі будуть)
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01.12.2021 15:36 Ответить
"минулий раз" - це коли?
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02.12.2021 18:56 Ответить
минулі президенські та парламентські
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03.12.2021 10:24 Ответить
Фальсифікувати вибори до яких не було влади... У вас дах на місці?
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03.12.2021 12:51 Ответить
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01.12.2021 15:36 Ответить
Это ключевой момент. Без электронного голосования, Зе 100% проиграет!
Его не должно быть.
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01.12.2021 15:36 Ответить
Пару миллионов народу сверху покинут, чтобы потом фальсифицировать выборы
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01.12.2021 15:39 Ответить
Якщо раніше товариш Сралін казав: "Неважливо, хто як голосує, важливо - хто як рахує!", то зелені зараз модеонізують це твердження: "Неважливо, хто як голосує, важливо - хто адміністратор системи електронного голосування!"
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01.12.2021 15:49 Ответить
Ну почему же, шмаркли уже готовы к @ голосованию

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01.12.2021 15:54 Ответить
Думка німецьких кацапів нам дуже важлива.
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02.12.2021 18:59 Ответить
Самые благополучные и продвинутые страны даже мысли не допускают, чтобы доверить выборы своей власти кремлёвским или любым другим хакерам... И только зелёные продажные кремлёвские слуги решили облапошить мудрый народ и подапить Украину кремлёвскому шизанутому выродку путену...
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01.12.2021 16:12 Ответить
Дію вже хакнули?
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02.12.2021 18:58 Ответить
Думаю,не один раз. Но, зелёные напёрсточники об этом не кричат - надо не распугать лошков до выборов....
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02.12.2021 19:13 Ответить
Это та мОлолдеж, которая голосовать не ходит, ей по приколу лайк в смартфоне поставить.
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01.12.2021 16:32 Ответить
Виборець має право перевірити за якого кандидата зарахували його голос ...

Тільки тоді вибори будуть рахуватись чесними . Побачимо ...
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01.12.2021 16:33 Ответить
А у решти 34,1% взагалі телефонів нема.
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01.12.2021 16:52 Ответить
"чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет"
Бо треба відірвати свою дупу від комп'ютера і сходити на виборчу дільниця. А по інтернету не думаючи, по приколу по клаві стукнув і готово.
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01.12.2021 17:05 Ответить
КМИС манипулирует общественным мнением.
Компьютер взяток не берет.
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01.12.2021 17:06 Ответить
Просто електронне голосування не може бути анонімним. А в цьому свої плюси і свої мінуси. Плюс в тому що можна буде "виводити на чисту воду" фальсифікаторів. А мінус в тому що голоси вільно продаватимуться.
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01.12.2021 18:18 Ответить
Зе клоун хочет второй срок... а ведь если не продавит электронное голосование то может себе просто его нарисовать как лука сделал, бюллетени в топку и все - никто ничего не докажет, а космонавты-нацгвардии выйдут, кости нам поломают, головы нам разобьют и все, дело в шляпе
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01.12.2021 18:19 Ответить
Тобі щось сламати і не заважало б. Може тоді був би час на вивчення української.
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02.12.2021 19:02 Ответить
Дивись щоб тобі щось не зламали, не дражни долю... бо накличеш
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02.12.2021 21:47 Ответить
О, то ти й людською мовою можеш?
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02.12.2021 21:59 Ответить
Что-то сомневаюсь,что космонавтам мы цветы начнем дарить,как беларусы.
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01.12.2021 19:21 Ответить
 
 