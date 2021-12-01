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голосування (452) КМІС (267) диджиталізація (193)

65,9% українців негативно ставляться до запровадження електронного голосування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

65,9% українців негативно ставляться до запровадження електронного голосування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільша частка тих, хто ставиться негативно до запровадження дистанційного голосування через інтернет серед громадян віком від 60 років - 76,8%, найменше - серед громадян віком 18-29 років - 54,5%.

Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість респондентів (65,9%) негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет, позитивно – 29%. Хоча серед усіх вікових категорій переважає негативне ставлення, але водночас чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

65,9% українців негативно ставляться до запровадження електронного голосування, - опитування КМІС 01

Упродовж 26-29 листопада 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.
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Топ коментарі
+24
Фальсификация в чистом виде! Выйдет на следующий день Зе-ермак и скажет что ОНО ********** опять! 86%....как у Путлера!
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01.12.2021 15:32
+20
найвеличнишому все это до одного места - по-другому ему и 5% не преодолеть через год...
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01.12.2021 15:31
+10
75% были против рынка земли, и что остановило это зеленых отморозков?
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01.12.2021 15:34
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найвеличнишому все это до одного места - по-другому ему и 5% не преодолеть через год...
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01.12.2021 15:31 Відповісти
Фальсификация в чистом виде! Выйдет на следующий день Зе-ермак и скажет что ОНО ********** опять! 86%....как у Путлера!
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01.12.2021 15:32 Відповісти
Бєню, Зєлю, Козиря не цікавить думка гоїв.
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01.12.2021 15:32 Відповісти
думка гоїв не цікавть взагалі нікого, але до думки Українського Народу їм доведеться прислухатись!
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01.12.2021 15:41 Відповісти
У булочки нема вибору.
Або електронне "голосування" або тюрма
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01.12.2021 15:32 Відповісти
електронне голосування ніхто не дозволить, це суперечить всім принципам Конституції та логіки. Такще скоріше або тюрьма або пи.зда!Ё
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01.12.2021 15:37 Відповісти
Сосни Зєлі та Бєні проголосують відповідний закон аж бігом. Як завжди. І буде "законно".
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01.12.2021 15:46 Відповісти
то не сосни до організоване угрупування елітних імбецилів!
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01.12.2021 16:03 Відповісти
75% были против рынка земли, и что остановило это зеленых отморозков?
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01.12.2021 15:34 Відповісти
ты работаешь на земле?
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01.12.2021 16:14 Відповісти
А тебя парит где он работает? Человек озвучил свое мнение, справедливое кстати.
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01.12.2021 18:11 Відповісти
Бубан - ****.н хоче таким чином ще більше фальсифікувати вибори ніж минулий раз, але в нього нічого не вийде, бо замість електронного голосування йому світить тільки електронний стілець а вічне прокляття, що буде лежати на його нащадках(у разі якщо такі будуть)
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01.12.2021 15:36 Відповісти
"минулий раз" - це коли?
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02.12.2021 18:56 Відповісти
минулі президенські та парламентські
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03.12.2021 10:24 Відповісти
Фальсифікувати вибори до яких не було влади... У вас дах на місці?
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03.12.2021 12:51 Відповісти
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01.12.2021 15:36 Відповісти
Это ключевой момент. Без электронного голосования, Зе 100% проиграет!
Его не должно быть.
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01.12.2021 15:36 Відповісти
Пару миллионов народу сверху покинут, чтобы потом фальсифицировать выборы
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01.12.2021 15:39 Відповісти
Якщо раніше товариш Сралін казав: "Неважливо, хто як голосує, важливо - хто як рахує!", то зелені зараз модеонізують це твердження: "Неважливо, хто як голосує, важливо - хто адміністратор системи електронного голосування!"
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01.12.2021 15:49 Відповісти
Ну почему же, шмаркли уже готовы к @ голосованию

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01.12.2021 15:54 Відповісти
Думка німецьких кацапів нам дуже важлива.
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02.12.2021 18:59 Відповісти
Самые благополучные и продвинутые страны даже мысли не допускают, чтобы доверить выборы своей власти кремлёвским или любым другим хакерам... И только зелёные продажные кремлёвские слуги решили облапошить мудрый народ и подапить Украину кремлёвскому шизанутому выродку путену...
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01.12.2021 16:12 Відповісти
Дію вже хакнули?
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02.12.2021 18:58 Відповісти
Думаю,не один раз. Но, зелёные напёрсточники об этом не кричат - надо не распугать лошков до выборов....
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02.12.2021 19:13 Відповісти
Это та мОлолдеж, которая голосовать не ходит, ей по приколу лайк в смартфоне поставить.
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01.12.2021 16:32 Відповісти
Виборець має право перевірити за якого кандидата зарахували його голос ...

Тільки тоді вибори будуть рахуватись чесними . Побачимо ...
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01.12.2021 16:33 Відповісти
А у решти 34,1% взагалі телефонів нема.
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01.12.2021 16:52 Відповісти
"чим молодші респонденти, тим краще ставлення до дистанційного голосування через інтернет"
Бо треба відірвати свою дупу від комп'ютера і сходити на виборчу дільниця. А по інтернету не думаючи, по приколу по клаві стукнув і готово.
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01.12.2021 17:05 Відповісти
КМИС манипулирует общественным мнением.
Компьютер взяток не берет.
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01.12.2021 17:06 Відповісти
Просто електронне голосування не може бути анонімним. А в цьому свої плюси і свої мінуси. Плюс в тому що можна буде "виводити на чисту воду" фальсифікаторів. А мінус в тому що голоси вільно продаватимуться.
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01.12.2021 18:18 Відповісти
Зе клоун хочет второй срок... а ведь если не продавит электронное голосование то может себе просто его нарисовать как лука сделал, бюллетени в топку и все - никто ничего не докажет, а космонавты-нацгвардии выйдут, кости нам поломают, головы нам разобьют и все, дело в шляпе
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01.12.2021 18:19 Відповісти
Тобі щось сламати і не заважало б. Може тоді був би час на вивчення української.
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02.12.2021 19:02 Відповісти
Дивись щоб тобі щось не зламали, не дражни долю... бо накличеш
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02.12.2021 21:47 Відповісти
О, то ти й людською мовою можеш?
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02.12.2021 21:59 Відповісти
Что-то сомневаюсь,что космонавтам мы цветы начнем дарить,как беларусы.
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01.12.2021 19:21 Відповісти
 
 