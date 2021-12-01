Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии информации, указывающей на разработку планов России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы глубоко озабочены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - утверждает глава Госдепа.
По его мнению, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.
"Они (Россия – Ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", – сказал Блинкен.
Госсекретарь США уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, который последний раз наблюдался перед вторжением России в Украину в 2014 году".
В то же время, Блинкен заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину, однако, по его мнению, Москва задействовала ресурсы, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро начать такую операцию.
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ни ботаники, ни зоологии или рисования, а именно - укр. мови! поэтому и процент русских в этих областях больше (якобы официально)!
позовут Матвиенку, и соберут Совет федераций как в 2014 году, которая даст добро на вторжение. мы это уже проходили...
сраспали.
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!"
https://mp3iq.net/m/316335-narodna/25784215-pohovali-moskalya-kraj-dorogi/
Розбіжності? Цікава позиція "гаранта" территоріальної цілістності держави, яка відмовилась в ядерної зброї. Джо Байден - ************, Україна буде захищати свою незалежність і свої землі з вами чи без вас. Санкції в дупу засуньте - вони не працюють, чи майже за 8 років окупації це не зрозуміли?