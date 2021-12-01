Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии информации, указывающей на разработку планов России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы глубоко озабочены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - утверждает глава Госдепа.

По его мнению, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

"Они (Россия – Ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", – сказал Блинкен.

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Госсекретарь США уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, который последний раз наблюдался перед вторжением России в Украину в 2014 году".

В то же время, Блинкен заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину, однако, по его мнению, Москва задействовала ресурсы, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро начать такую ​​операцию.