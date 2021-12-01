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Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии информации, указывающей на разработку планов России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы глубоко озабочены свидетельствами того, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины. Планы включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - утверждает глава Госдепа.

По его мнению, аналогичный сценарий действий России наблюдался в 2014 году.

"Они (Россия – Ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", – сказал Блинкен.

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Госсекретарь США уточнил, что за последние недели отмечался рост более чем в десять раз пропаганды против Украины в социальных сетях - "до уровня, который последний раз наблюдался перед вторжением России в Украину в 2014 году".

В то же время, Блинкен заявил, что не знает, приняло ли российское руководство решение о вторжении в Украину, однако, по его мнению, Москва задействовала ресурсы, которые в случае принятия соответствующего решения позволят быстро начать такую ​​операцию.
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Топ комментарии
+21
З 1654 р. !!!)))
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01.12.2021 17:05
+15
У Росіі єдина споконвічна мета ,загарбати Україну і асимилювавши українців ,знищити українців ,як націю !!!)))
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01.12.2021 17:05
+14
Пока бубочка в обнимку с ермаками и демченками сидит на банковой, ***** все устраивает, Украина может считаться вполне управляемой из кремля. Нагнетание напряженности на границе с кацапстаном как раз и призвано остановить патриотов Украины от логичного желания дать хороший подсрачник зеленой плесени. Но решение принято, нога занесена, подсрачник состоится. Ближайшая задача - заставить ***** не ворваться в Украину, а совершить пешее эротическое путешествие.
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01.12.2021 17:14
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Ці плани Мордор штампує десятками з 1991 року.
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01.12.2021 17:03 Ответить
З 1654 р. !!!)))
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01.12.2021 17:05 Ответить
Кацапи чекають нагоди скористатися моментом, коли ЗЄлємойського випиратимуть в Ростов.
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01.12.2021 17:04 Ответить
У Росіі єдина споконвічна мета ,загарбати Україну і асимилювавши українців ,знищити українців ,як націю !!!)))
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01.12.2021 17:05 Ответить
По розрахунку вчених, як би не було большовістскої окупації, то українців було б вже більше 100 мільонів, а нас зараз меньш 40 млн. Це по вашому асимиляція? Ні - це геноцід. Це знищення української нації та захоплення нашої землі.
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01.12.2021 18:22 Ответить
Асиміляція ,це багатогранний процес - зросійщення українців,розпорошення українців і фізичне знищення українців ,мета знищення українців ,як націі !!!)))
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01.12.2021 18:45 Ответить
ви праві. Схід України (Харківська, Сумська, навіть Дніпр, Одеса,Донецька іЛуганська)- жахливі наслідки ассіміцляції. Сперше завезли сотнями тисяч мокшанців з Псковської, Тверської та інших мухосраней, потім заборонили мову і "буржуазний націоналізм".Тепер маємо: "Путін введи войска" та " Харьков всегда говорил по-русски (доктор Комаровский, Аваков та ін. цього року!).
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01.12.2021 19:09 Ответить
В кроме ассимиляции была агитация в 1970-1980 годах - чтобы все записывались русскими и своих детей, отказывались от изучения укр. мови, родители писали заявления об отказе.
ни ботаники, ни зоологии или рисования, а именно - укр. мови! поэтому и процент русских в этих областях больше (якобы официально)!
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01.12.2021 19:53 Ответить
Білорусь,яскравий приклад асиміляції народа !!!)))
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01.12.2021 18:46 Ответить
Ну ось, тепер зрозуміло, чому бубочка заскавчав про прямі переговори. Хоче знову спробувати в останній момент " дагаваріцца гдє то пасєрєдінє"
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01.12.2021 17:07 Ответить
Пока бубочка в обнимку с ермаками и демченками сидит на банковой, ***** все устраивает, Украина может считаться вполне управляемой из кремля. Нагнетание напряженности на границе с кацапстаном как раз и призвано остановить патриотов Украины от логичного желания дать хороший подсрачник зеленой плесени. Но решение принято, нога занесена, подсрачник состоится. Ближайшая задача - заставить ***** не ворваться в Украину, а совершить пешее эротическое путешествие.
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01.12.2021 17:14 Ответить
Молодец этот Блинкин, переживает за Украину больше чем президент Украины Зеленский.
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01.12.2021 17:24 Ответить
Він розуміє ,що Україна ,це елемент геополітичної гібридної війни московської орди проти євроцивілізації !!!)))
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01.12.2021 17:27 Ответить
Блінкен же не Кремлівський козачок, як наш.
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01.12.2021 18:22 Ответить
---"заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну," -
позовут Матвиенку, и соберут Совет федераций как в 2014 году, которая даст добро на вторжение. мы это уже проходили...
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01.12.2021 19:34 Ответить
Кцп пнх
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01.12.2021 17:34 Ответить
а че не сказал самое время бубочке доводить до майдана своими зашкварами
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01.12.2021 18:37 Ответить
Він себе сам загнав у глухий кут, але ніколи ще, зазвичай доволі байдужий, захід не голосив про кацапські орди на кордонах. Тому мабуть раціональніше не давати їм зайвого приводу вставити свого брудного пятака.
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01.12.2021 18:54 Ответить
Бо якщо вже кацапня попре то ніякі Майдани точно не врятують.
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01.12.2021 18:55 Ответить
Стурбованість)))) ну-ну. А щодо 2014 року,то на жаль,американці ті плани кацапів таки просраспали.
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01.12.2021 17:47 Ответить
янки! не мешайте клоуну искать мир в шоколадном глазу.
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01.12.2021 17:50 Ответить
это агрессия продолжается уже 30 лет. если на раздувать зраду на ровном месте, а предоставить возможность каждому заниматься своим делом, никто и не заметит.
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01.12.2021 17:50 Ответить
Нехай кацапи тайгу рубають собі на гроби якщо збираються на нас напасти. То має бути у них першим пунктом плану нападу. Бо смердітимуть на весь світ.
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!"

https://mp3iq.net/m/316335-narodna/25784215-pohovali-moskalya-kraj-dorogi/
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01.12.2021 18:02 Ответить
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01.12.2021 18:27 Ответить
я подумал хоть санкции а не стурбованисть
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01.12.2021 18:31 Ответить
"При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності..."

Розбіжності? Цікава позиція "гаранта" территоріальної цілістності держави, яка відмовилась в ядерної зброї. Джо Байден - ************, Україна буде захищати свою незалежність і свої землі з вами чи без вас. Санкції в дупу засуньте - вони не працюють, чи майже за 8 років окупації це не зрозуміли?
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01.12.2021 20:06 Ответить
На випадок якщо ***** остаточно ********* і піде широмасштабним наступом на Україну, я почну реалізовувати свій власний план по знешкодженню тих рюзьгємірних щурів про наміри яких у такому випадку я знаю(блокування українських військових частин та тому подібне). Скільки зможу, скільки встигну - стільки й захрінячу свинособак. А якщо ********** орки таки пролізуть до мого рідного міста, вони взнають що у "Перлині біля моря" є такі штуки - по простому "шхєри" називається... Там і зараз є де "прогулятись"(я там ще підлітком лазив), і є де прикопати не одну сотню а то й тисячу кацападлів. Отакий у мене свій особистий план
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01.12.2021 20:35 Ответить
опасная риторика луки и рф.
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02.12.2021 02:33 Ответить
 
 