Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність інформації, що вказує на розробку планів Росією проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції", - стверджує очільник Держдепу.
На його думку, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.
"Вони (Росія – Ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", – сказав Блінкен.
Держсекретар США уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах - "до рівня, який останній раз спостерігався перед вторгненням Росії в Україну у 2014 році".
Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну, проте, на його думку, Москва задіяла ресурси, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.
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ни ботаники, ни зоологии или рисования, а именно - укр. мови! поэтому и процент русских в этих областях больше (якобы официально)!
позовут Матвиенку, и соберут Совет федераций как в 2014 году, которая даст добро на вторжение. мы это уже проходили...
сраспали.
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!"
https://mp3iq.net/m/316335-narodna/25784215-pohovali-moskalya-kraj-dorogi/
Розбіжності? Цікава позиція "гаранта" территоріальної цілістності держави, яка відмовилась в ядерної зброї. Джо Байден - ************, Україна буде захищати свою незалежність і свої землі з вами чи без вас. Санкції в дупу засуньте - вони не працюють, чи майже за 8 років окупації це не зрозуміли?