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Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність інформації, що вказує на розробку планів Росією проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Плани включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції", - стверджує очільник Держдепу.

На його думку, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

"Вони (Росія – Ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", – сказав Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах - "до рівня, який останній раз спостерігався перед вторгненням Росії в Україну у 2014 році".

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Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну, проте, на його думку, Москва задіяла ресурси, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
З 1654 р. !!!)))
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01.12.2021 17:05
+15
У Росіі єдина споконвічна мета ,загарбати Україну і асимилювавши українців ,знищити українців ,як націю !!!)))
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01.12.2021 17:05
+14
Пока бубочка в обнимку с ермаками и демченками сидит на банковой, ***** все устраивает, Украина может считаться вполне управляемой из кремля. Нагнетание напряженности на границе с кацапстаном как раз и призвано остановить патриотов Украины от логичного желания дать хороший подсрачник зеленой плесени. Но решение принято, нога занесена, подсрачник состоится. Ближайшая задача - заставить ***** не ворваться в Украину, а совершить пешее эротическое путешествие.
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01.12.2021 17:14
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Ці плани Мордор штампує десятками з 1991 року.
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01.12.2021 17:03 Відповісти
З 1654 р. !!!)))
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01.12.2021 17:05 Відповісти
Кацапи чекають нагоди скористатися моментом, коли ЗЄлємойського випиратимуть в Ростов.
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01.12.2021 17:04 Відповісти
У Росіі єдина споконвічна мета ,загарбати Україну і асимилювавши українців ,знищити українців ,як націю !!!)))
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01.12.2021 17:05 Відповісти
По розрахунку вчених, як би не було большовістскої окупації, то українців було б вже більше 100 мільонів, а нас зараз меньш 40 млн. Це по вашому асимиляція? Ні - це геноцід. Це знищення української нації та захоплення нашої землі.
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01.12.2021 18:22 Відповісти
Асиміляція ,це багатогранний процес - зросійщення українців,розпорошення українців і фізичне знищення українців ,мета знищення українців ,як націі !!!)))
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01.12.2021 18:45 Відповісти
ви праві. Схід України (Харківська, Сумська, навіть Дніпр, Одеса,Донецька іЛуганська)- жахливі наслідки ассіміцляції. Сперше завезли сотнями тисяч мокшанців з Псковської, Тверської та інших мухосраней, потім заборонили мову і "буржуазний націоналізм".Тепер маємо: "Путін введи войска" та " Харьков всегда говорил по-русски (доктор Комаровский, Аваков та ін. цього року!).
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01.12.2021 19:09 Відповісти
В кроме ассимиляции была агитация в 1970-1980 годах - чтобы все записывались русскими и своих детей, отказывались от изучения укр. мови, родители писали заявления об отказе.
ни ботаники, ни зоологии или рисования, а именно - укр. мови! поэтому и процент русских в этих областях больше (якобы официально)!
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01.12.2021 19:53 Відповісти
Білорусь,яскравий приклад асиміляції народа !!!)))
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01.12.2021 18:46 Відповісти
Ну ось, тепер зрозуміло, чому бубочка заскавчав про прямі переговори. Хоче знову спробувати в останній момент " дагаваріцца гдє то пасєрєдінє"
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01.12.2021 17:07 Відповісти
Пока бубочка в обнимку с ермаками и демченками сидит на банковой, ***** все устраивает, Украина может считаться вполне управляемой из кремля. Нагнетание напряженности на границе с кацапстаном как раз и призвано остановить патриотов Украины от логичного желания дать хороший подсрачник зеленой плесени. Но решение принято, нога занесена, подсрачник состоится. Ближайшая задача - заставить ***** не ворваться в Украину, а совершить пешее эротическое путешествие.
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01.12.2021 17:14 Відповісти
Молодец этот Блинкин, переживает за Украину больше чем президент Украины Зеленский.
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01.12.2021 17:24 Відповісти
Він розуміє ,що Україна ,це елемент геополітичної гібридної війни московської орди проти євроцивілізації !!!)))
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01.12.2021 17:27 Відповісти
Блінкен же не Кремлівський козачок, як наш.
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01.12.2021 18:22 Відповісти
---"заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну," -
позовут Матвиенку, и соберут Совет федераций как в 2014 году, которая даст добро на вторжение. мы это уже проходили...
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01.12.2021 19:34 Відповісти
Кцп пнх
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01.12.2021 17:34 Відповісти
а че не сказал самое время бубочке доводить до майдана своими зашкварами
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01.12.2021 18:37 Відповісти
Він себе сам загнав у глухий кут, але ніколи ще, зазвичай доволі байдужий, захід не голосив про кацапські орди на кордонах. Тому мабуть раціональніше не давати їм зайвого приводу вставити свого брудного пятака.
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01.12.2021 18:54 Відповісти
Бо якщо вже кацапня попре то ніякі Майдани точно не врятують.
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01.12.2021 18:55 Відповісти
Стурбованість)))) ну-ну. А щодо 2014 року,то на жаль,американці ті плани кацапів таки просраспали.
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01.12.2021 17:47 Відповісти
янки! не мешайте клоуну искать мир в шоколадном глазу.
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01.12.2021 17:50 Відповісти
это агрессия продолжается уже 30 лет. если на раздувать зраду на ровном месте, а предоставить возможность каждому заниматься своим делом, никто и не заметит.
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01.12.2021 17:50 Відповісти
Нехай кацапи тайгу рубають собі на гроби якщо збираються на нас напасти. То має бути у них першим пунктом плану нападу. Бо смердітимуть на весь світ.
"Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!"

https://mp3iq.net/m/316335-narodna/25784215-pohovali-moskalya-kraj-dorogi/
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01.12.2021 18:02 Відповісти
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01.12.2021 18:27 Відповісти
я подумал хоть санкции а не стурбованисть
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01.12.2021 18:31 Відповісти
"При цьому він наголосив, що буде краще, якщо Москва та Київ врегулюють розбіжності..."

Розбіжності? Цікава позиція "гаранта" территоріальної цілістності держави, яка відмовилась в ядерної зброї. Джо Байден - ************, Україна буде захищати свою незалежність і свої землі з вами чи без вас. Санкції в дупу засуньте - вони не працюють, чи майже за 8 років окупації це не зрозуміли?
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01.12.2021 20:06 Відповісти
На випадок якщо ***** остаточно ********* і піде широмасштабним наступом на Україну, я почну реалізовувати свій власний план по знешкодженню тих рюзьгємірних щурів про наміри яких у такому випадку я знаю(блокування українських військових частин та тому подібне). Скільки зможу, скільки встигну - стільки й захрінячу свинособак. А якщо ********** орки таки пролізуть до мого рідного міста, вони взнають що у "Перлині біля моря" є такі штуки - по простому "шхєри" називається... Там і зараз є де "прогулятись"(я там ще підлітком лазив), і є де прикопати не одну сотню а то й тисячу кацападлів. Отакий у мене свій особистий план
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01.12.2021 20:35 Відповісти
опасная риторика луки и рф.
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02.12.2021 02:33 Відповісти
 
 