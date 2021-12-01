США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет увести российские войска от границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - отметил Блинкен.
Блинкен напомнил, что эти призывы звучали во время контактов США с РФ и на других уровнях.
Топ комментарии
+9 Beer Bear
показать весь комментарий01.12.2021 17:10
+9 Где-то там cc76281d
показать весь комментарий01.12.2021 17:17
+9 Владимир Иванец
показать весь комментарий01.12.2021 17:19
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И переговоры не состоятся.