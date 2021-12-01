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США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США призовут Россию отвести войска от Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи 2 декабря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призовет увести российские войска от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - отметил Блинкен.

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали во время контактов США с РФ и на других уровнях.

Читайте также: Блинкен об угрозе вторжения РФ в Украину: Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге"
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Топ комментарии
+9
Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
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01.12.2021 17:10
+9
Мені одному здається, що росії *****?
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01.12.2021 17:17
+9
Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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01.12.2021 17:19
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Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
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01.12.2021 17:10 Ответить
Та ви дістали вашими фейковими закликами!!!! Та йдіть вже додому спати.
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01.12.2021 17:12 Ответить
Механизм уже включен, Россия не слышит никакие призывы, и готова снова напасть на Украину. Поэтому не ждите начала вторжения и включайте все возможные механизмы против России, НАТО приближайте к границам России.
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01.12.2021 17:13 Ответить
Закликати параноїдного шизофреніка до адекватності ,марна справа !!! Шизофреніки розуміють лише брутальну фізичну силу !!!)))
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01.12.2021 17:15 Ответить
Мені одному здається, що росії *****?
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01.12.2021 17:17 Ответить
Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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01.12.2021 17:19 Ответить
Уже, розпочали, а як ще раз закличете, то взагалі відчепляться від України. Головне -- закликати.
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01.12.2021 17:35 Ответить
Это эрекция на очень большую озабоченность
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01.12.2021 22:00 Ответить
Все хорошо в этом заявлении. Где наш верховный главнокомандующий? В умате после выступления в Раде?
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01.12.2021 17:37 Ответить
В прострації ,обдовбаний між сосен корабельних блукає !!!)))
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01.12.2021 17:42 Ответить
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01.12.2021 17:39 Ответить
Маятник раскачивают кукловоды. Бедный ЙОРИК
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01.12.2021 17:39 Ответить
Закликати маньяка, лол, какой-то коллективный боррель на марше
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01.12.2021 17:58 Ответить
Кремлёвская шизанутая крыса уже восьмой год убивает украинцев. Какие предупреждения и угрозы ещё нужны и могут подействовать на полудохлого маньяка - массового убийцу? ПаРашу уже давно надо душить экономически, физически, информационно, химически и биологически. Территория масковии должна быть зачищена от лапотного биомусора и поделена между соседями.
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01.12.2021 18:02 Ответить
Пук
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01.12.2021 18:29 Ответить
При всій повазі до п.Блінкена - Ви мабуть забули,що кацапи з 2014!!!! року вже тут, окупували Крим і частину Донецької та Луганської областей. Агов - прокиньтеся - партнери.
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01.12.2021 18:36 Ответить
Щас Лавров ответит "они нас призовут, а мы их нахрен пошлём".
И переговоры не состоятся.
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01.12.2021 20:35 Ответить
А, да? Ну это же всё меняет!
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01.12.2021 21:10 Ответить
Да не надо призывать рашку , адекватное действие построить американские военные базы в Украине .
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01.12.2021 21:53 Ответить
 
 