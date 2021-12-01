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США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі 2 грудня з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закличе відвести російські війська від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", - зазначив Блінкен.

Блінкен нагадав, що ці заклики лунали під час контактів США з РФ і на інших рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
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01.12.2021 17:10
+9
Мені одному здається, що росії *****?
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01.12.2021 17:17
+9
Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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01.12.2021 17:19
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Шо! Вот так прямо и закличуть! Мощно!
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01.12.2021 17:10 Відповісти
Та ви дістали вашими фейковими закликами!!!! Та йдіть вже додому спати.
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01.12.2021 17:12 Відповісти
Механизм уже включен, Россия не слышит никакие призывы, и готова снова напасть на Украину. Поэтому не ждите начала вторжения и включайте все возможные механизмы против России, НАТО приближайте к границам России.
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01.12.2021 17:13 Відповісти
Закликати параноїдного шизофреніка до адекватності ,марна справа !!! Шизофреніки розуміють лише брутальну фізичну силу !!!)))
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01.12.2021 17:15 Відповісти
Мені одному здається, що росії *****?
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01.12.2021 17:17 Відповісти
Призывать кацапа к миру все равно, что кричать в колодец. Вроде громко, а толку - ноль. Пока кацап не отгребет, пока на расее не завоют мамаши и осиротевшие личинки, а голодный похмельный "пралитарьят" не вытащит за яйца плешивую моль на Красную площадь, делов не будет.
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01.12.2021 17:19 Відповісти
Уже, розпочали, а як ще раз закличете, то взагалі відчепляться від України. Головне -- закликати.
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01.12.2021 17:35 Відповісти
Это эрекция на очень большую озабоченность
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01.12.2021 22:00 Відповісти
Все хорошо в этом заявлении. Где наш верховный главнокомандующий? В умате после выступления в Раде?
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01.12.2021 17:37 Відповісти
В прострації ,обдовбаний між сосен корабельних блукає !!!)))
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01.12.2021 17:42 Відповісти
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01.12.2021 17:39 Відповісти
Маятник раскачивают кукловоды. Бедный ЙОРИК
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01.12.2021 17:39 Відповісти
Закликати маньяка, лол, какой-то коллективный боррель на марше
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01.12.2021 17:58 Відповісти
Кремлёвская шизанутая крыса уже восьмой год убивает украинцев. Какие предупреждения и угрозы ещё нужны и могут подействовать на полудохлого маньяка - массового убийцу? ПаРашу уже давно надо душить экономически, физически, информационно, химически и биологически. Территория масковии должна быть зачищена от лапотного биомусора и поделена между соседями.
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01.12.2021 18:02 Відповісти
Пук
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01.12.2021 18:29 Відповісти
При всій повазі до п.Блінкена - Ви мабуть забули,що кацапи з 2014!!!! року вже тут, окупували Крим і частину Донецької та Луганської областей. Агов - прокиньтеся - партнери.
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01.12.2021 18:36 Відповісти
Щас Лавров ответит "они нас призовут, а мы их нахрен пошлём".
И переговоры не состоятся.
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01.12.2021 20:35 Відповісти
А, да? Ну это же всё меняет!
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01.12.2021 21:10 Відповісти
Да не надо призывать рашку , адекватное действие построить американские военные базы в Украине .
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01.12.2021 21:53 Відповісти
 
 