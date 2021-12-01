США закличуть Росію відвести війська від України, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час зустрічі 2 грудня з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим закличе відвести російські війська від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра", - зазначив Блінкен.

Блінкен нагадав, що ці заклики лунали під час контактів США з РФ і на інших рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про загрозу вторгнення РФ до України: Країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі"