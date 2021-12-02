РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6126 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 499 104
Россия (91213) реформы (3866) Нуланд (302)

Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, - Нуланд

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд призвала работать ради создания справедливой демократической Украины.

Об этом она заявила в выступлении в рамках Киевского форума безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Нуланд предупредил Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

По ее словам, все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной в поддержке ее независимости.

"Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или использующие свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", - подчеркнула Нуланд.

Читайте также: Нуланд подтвердила, что убеждать принять Украину в НАТО будет легче после реформы СБУ и судов, - Жернаков

Она призвала украинцев "не попадать в ловушку провокаций" Москвы, но работать ради создания справедливой, демократической Украины.

"Ведь многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас", — подытожила замгоссекретаря.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Да, да... Они хотели бы жить в Украине, но без украинцев...
показать весь комментарий
02.12.2021 00:05
+25
В Крим і Донбас вже понаєхалі.
показать весь комментарий
02.12.2021 00:12
+21
показать весь комментарий
02.12.2021 00:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всі росіяни ідуть НАХЕР!!! Ну може зовсім одиницям дозволимо жити в Україні.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:55 Ответить
Своей ваты немеряно в том числе в вышиванках ,так что нах-нах! Как минимум надо визовый режим, но визы не давать *******
показать весь комментарий
02.12.2021 11:23 Ответить
Не скажу за желание жить в Украине.. Но уж точно много россиян не хотели бы жить вот в такой рашистко- путинской - тоталитарной- репрессивной -реваншистской Раше.
показать весь комментарий
02.12.2021 12:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 