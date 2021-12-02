Многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, - Нуланд
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Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд призвала работать ради создания справедливой демократической Украины.
Об этом она заявила в выступлении в рамках Киевского форума безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Нуланд предупредил Россию, что Вашингтон может ввести против Москвы беспрецедентные санкции.
По ее словам, все члены НАТО солидарны сегодня с Украиной в поддержке ее независимости.
"Мы также решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги, направленные на внутреннюю дестабилизацию Украины или использующие свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьезными экономическими шагами и санкциями, которых еще не было в прошлом", - подчеркнула Нуланд.
Она призвала украинцев "не попадать в ловушку провокаций" Москвы, но работать ради создания справедливой, демократической Украины.
"Ведь многие россияне хотели бы жить в такой стране, как у вас", — подытожила замгоссекретаря.
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