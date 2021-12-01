Багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна, - Нуланд

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала працювати заради створення справедливої демократичної України.

Про це вона заявила у виступі в межах Київського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може ввести проти Москви безпрецедентні санкції.

За її словами, усі члени НАТО солідарні сьогодні з Україною у підтримці її незалежності.

"Ми також рішучі у своєму посланні Москві: якщо вони будуть робити кроки, спрямовані на внутрішню дестабілізацію України чи використають свої сили для агресії проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними кроками і санкціями, яких ще не було в минулому", — наголосила Нуланд.

Вона закликала українців "не потрапляти до пастки провокацій" Москви, але працювати заради створення справедливої, демократичної України.

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"Адже багато хто з росіян хотів би жити в такій країні, як у вас", — підсумувала заступниця держсекретаря.