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Багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Багато росіян хотіли б жити в такій країні, як Україна, - Нуланд

Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд закликала працювати заради створення справедливої демократичної України.

Про це вона заявила у виступі в межах Київського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може ввести проти Москви безпрецедентні санкції.

За її словами, усі члени НАТО солідарні сьогодні з Україною у підтримці її незалежності.

"Ми також рішучі у своєму посланні Москві: якщо вони будуть робити кроки, спрямовані на внутрішню дестабілізацію України чи використають свої сили для агресії проти України, це буде зустрінуто серйозними економічними кроками і санкціями, яких ще не було в минулому", — наголосила Нуланд.

Вона закликала українців "не потрапляти до пастки провокацій" Москви, але працювати заради створення справедливої, демократичної України.

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"Адже багато хто з росіян хотів би жити в такій країні, як у вас", — підсумувала заступниця держсекретаря.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Да, да... Они хотели бы жить в Украине, но без украинцев...
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02.12.2021 00:05
+25
В Крим і Донбас вже понаєхалі.
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02.12.2021 00:12
+21
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02.12.2021 00:05
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Всі росіяни ідуть НАХЕР!!! Ну може зовсім одиницям дозволимо жити в Україні.
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02.12.2021 09:55 Відповісти
Своей ваты немеряно в том числе в вышиванках ,так что нах-нах! Как минимум надо визовый режим, но визы не давать *******
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02.12.2021 11:23 Відповісти
Не скажу за желание жить в Украине.. Но уж точно много россиян не хотели бы жить вот в такой рашистко- путинской - тоталитарной- репрессивной -реваншистской Раше.
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02.12.2021 12:10 Відповісти
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