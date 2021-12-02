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РФ готова возобновить канал диалога с США по Украине, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия готова к тому, чтобы возобновить канал диалога с США по Украине. РФ также заинтересована в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Мы заинтересованы в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса. Наши американские коллеги неоднократно говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони. Блинкеном.
Он также подчеркнул, что Россия готова к такому формату.
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+13 Envoy
показать весь комментарий02.12.2021 13:55
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показать весь комментарий02.12.2021 13:59
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Цапы понимают только когда горлышко бутылки у самого отверстия торчит.
А