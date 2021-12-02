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Новости Политика Украины
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РФ готова возобновить канал диалога с США по Украине, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ готова возобновить канал диалога с США по Украине, - Лавров

Россия готова к тому, чтобы возобновить канал диалога с США по Украине. РФ также заинтересована в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Мы заинтересованы в объединении усилий по урегулированию украинского кризиса. Наши американские коллеги неоднократно говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, существовавший при прошлой администрации", - сказал Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони. Блинкеном.

Он также подчеркнул, что Россия готова к такому формату.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
В стойле веди диалог .
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02.12.2021 13:55
+9
Овса старому армянскому мерину не давать!
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02.12.2021 13:56
+7
Коняка проржало: Украинськой кризи, Нас там опять нет , только гробы идут в Россиюшку.
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02.12.2021 13:59
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В стойле веди диалог .
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02.12.2021 13:55 Ответить
Овса старому армянскому мерину не давать!
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02.12.2021 13:56 Ответить
Не, не аўсу , а коксу не даваць , бо брэша , як сівы мерын . Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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02.12.2021 14:29 Ответить
Яке твоє ******* діло до України?
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02.12.2021 13:56 Ответить
Коняка проржало: Украинськой кризи, Нас там опять нет , только гробы идут в Россиюшку.
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02.12.2021 13:59 Ответить
Я думаю, адміністрація Сандерса із соціалістами здадутьУкраїну за російську нафту.
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02.12.2021 13:59 Ответить
Кого цікавить думка дебіла,
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02.12.2021 16:23 Ответить
А чи не пішов би гнєдой під три чорти?...
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02.12.2021 14:02 Ответить
Без готового пакета жестких санкций, эти диалоги ничем не закончатся.
Цапы понимают только когда горлышко бутылки у самого отверстия торчит.
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02.12.2021 14:04 Ответить
яким боком тут росія, якщо не сторона конфлікту, тупа ти кляча? Якщо лугандон - це внутрішній конфлікт - то до чого тут ви, тварюки? Крим - Україна , Россія - будь ти триклята навіки
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02.12.2021 14:08 Ответить
Вот как кацапы напрашиваются на встречу с Байденом 😀😀😀
А
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02.12.2021 14:13 Ответить
Мабуть "пахне смаленим" - раніше вони "рогом упиралися" щоб не допустить участі США в "мінському форматі"!!! Видно довідалися СКІЛЬКИ і ЯКОЇ зброї надійшло в Україну з США
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02.12.2021 14:19 Ответить
Видимо есть что-то о чём мы пока не знаем, раз уж орки возжелали поговорить.
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02.12.2021 14:15 Ответить
Бреше як сивий мерин,хоча він такий і є...
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02.12.2021 14:17 Ответить
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02.12.2021 14:18 Ответить
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02.12.2021 14:19 Ответить
Пррр уйми галоп кобыла чалая! Рысью давай ты не на ипподроме!
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02.12.2021 14:18 Ответить
США не учасник конфлікту і з терористами і бандитами діалогу не веде
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02.12.2021 14:34 Ответить
Америкосам ни в коем случае не стоит пачкаться диалогом с мировым руководителем терроризма, страной бомжом ( по духу) и трупом. Нужно обходить ее всячески и забыть о ней - очень скоро она сама сдохнет. Страна у которой нет истории, языка, традиций и культуры, Церкви -ничего, такая псевдоним страна обречена.
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02.12.2021 14:46 Ответить
«Америкосам ни в коем случае не стоит…»- ППЦ звідки ви всі лізете?
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02.12.2021 14:49 Ответить
ЛОШАДЬ ИДИ НАХ....Й!!!!!!!!!
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02.12.2021 14:50 Ответить
Тільки і здатні відкрити клоаку а не канал.
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02.12.2021 14:57 Ответить
Слишком много здесь этого лошадиного бреда...
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02.12.2021 16:39 Ответить
Во как их США прижало. А недавно эта лошадь вещала, что такой вариант не возможен.
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02.12.2021 16:52 Ответить
Цікаво, чи більшість українців продовжують вірити російській пропаганді, що Трамп - друг путіна? Навіть зараз, коли очевидно, який реально президент США потрібен путлеру.
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02.12.2021 17:37 Ответить
 
 