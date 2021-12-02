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РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ готова відновити канал діалогу зі США щодо України, - Лавров

Росія готова до того, щоб відновити канал діалогу зі США щодо України. РФ також зацікавлена ​​в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Ми зацікавлені в об'єднанні зусиль для врегулювання української кризи. Наші американські колеги неодноразово говорили, що вони хочуть допомогти, не руйнуючи нормандський формат, відновивши окремий канал діалогу, який існував за минулої адміністрації", - сказав Лавров на зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Він також наголосив, що Росія готова до такого формату.

Читайте також: "Рішення Бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - Лавров

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
В стойле веди диалог .
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02.12.2021 13:55
+9
Овса старому армянскому мерину не давать!
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02.12.2021 13:56
+7
Коняка проржало: Украинськой кризи, Нас там опять нет , только гробы идут в Россиюшку.
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02.12.2021 13:59
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В стойле веди диалог .
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02.12.2021 13:55 Відповісти
Овса старому армянскому мерину не давать!
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02.12.2021 13:56 Відповісти
Не, не аўсу , а коксу не даваць , бо брэша , як сівы мерын . Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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02.12.2021 14:29 Відповісти
Яке твоє ******* діло до України?
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02.12.2021 13:56 Відповісти
Коняка проржало: Украинськой кризи, Нас там опять нет , только гробы идут в Россиюшку.
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02.12.2021 13:59 Відповісти
Я думаю, адміністрація Сандерса із соціалістами здадутьУкраїну за російську нафту.
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02.12.2021 13:59 Відповісти
Кого цікавить думка дебіла,
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02.12.2021 16:23 Відповісти
А чи не пішов би гнєдой під три чорти?...
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02.12.2021 14:02 Відповісти
Без готового пакета жестких санкций, эти диалоги ничем не закончатся.
Цапы понимают только когда горлышко бутылки у самого отверстия торчит.
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02.12.2021 14:04 Відповісти
яким боком тут росія, якщо не сторона конфлікту, тупа ти кляча? Якщо лугандон - це внутрішній конфлікт - то до чого тут ви, тварюки? Крим - Україна , Россія - будь ти триклята навіки
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02.12.2021 14:08 Відповісти
Вот как кацапы напрашиваются на встречу с Байденом 😀😀😀
А
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02.12.2021 14:13 Відповісти
Мабуть "пахне смаленим" - раніше вони "рогом упиралися" щоб не допустить участі США в "мінському форматі"!!! Видно довідалися СКІЛЬКИ і ЯКОЇ зброї надійшло в Україну з США
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02.12.2021 14:19 Відповісти
Видимо есть что-то о чём мы пока не знаем, раз уж орки возжелали поговорить.
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02.12.2021 14:15 Відповісти
Бреше як сивий мерин,хоча він такий і є...
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02.12.2021 14:17 Відповісти
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02.12.2021 14:18 Відповісти
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02.12.2021 14:19 Відповісти
Пррр уйми галоп кобыла чалая! Рысью давай ты не на ипподроме!
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02.12.2021 14:18 Відповісти
США не учасник конфлікту і з терористами і бандитами діалогу не веде
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02.12.2021 14:34 Відповісти
Америкосам ни в коем случае не стоит пачкаться диалогом с мировым руководителем терроризма, страной бомжом ( по духу) и трупом. Нужно обходить ее всячески и забыть о ней - очень скоро она сама сдохнет. Страна у которой нет истории, языка, традиций и культуры, Церкви -ничего, такая псевдоним страна обречена.
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02.12.2021 14:46 Відповісти
«Америкосам ни в коем случае не стоит…»- ППЦ звідки ви всі лізете?
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02.12.2021 14:49 Відповісти
ЛОШАДЬ ИДИ НАХ....Й!!!!!!!!!
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02.12.2021 14:50 Відповісти
Тільки і здатні відкрити клоаку а не канал.
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02.12.2021 14:57 Відповісти
Слишком много здесь этого лошадиного бреда...
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02.12.2021 16:39 Відповісти
Во как их США прижало. А недавно эта лошадь вещала, что такой вариант не возможен.
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02.12.2021 16:52 Відповісти
Цікаво, чи більшість українців продовжують вірити російській пропаганді, що Трамп - друг путіна? Навіть зараз, коли очевидно, який реально президент США потрібен путлеру.
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02.12.2021 17:37 Відповісти
 
 