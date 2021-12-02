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КГГА (2931) Киев (24531) Киевсовет (1339) Кличко (4511) премия (469) врачи (1450)

Столичным врачам выплатят дополнительную премию в размере 10 000 грн, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

Столичным врачам выплатят дополнительную премию в размере 10 000 грн, - Кличко

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам.

Планируется, что в декабре врачи получат дополнительно по 6-10 тыс. грн, сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работе медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", – заявил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 1418 новых случаев. Среди заболевших 135 детей, - Кличко. КАРТА

По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал – по 8 тысяч, а младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", - сказал Кличко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
Сырожа, в следующий раз, что бы жути нагнать, пиши остров на Мальдивах, у нас народ питает классовую ненависть к подобным островам.
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02.12.2021 14:13
+3
Надо иметь ум для того, чтобы делать добро людям ; дураки на это неспособны.)
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02.12.2021 14:15
+3
Хороший пропагандист может убедить даже при помощи правды 👍🏼😠
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02.12.2021 14:45
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Виталя, иди ты. иди ты, иди ты...
пройоктировщег блин
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02.12.2021 14:06 Ответить
Надо иметь ум для того, чтобы делать добро людям ; дураки на это неспособны.)
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02.12.2021 14:15 Ответить
Док, а вот вы там у себя - тупо проклинаете "зелебобов", так это шо - "добро делаете", или агитируете за того, кто ваш "кумир"?
А?
Ты посмотри сбоку на две реплики наши - твоя и моя.
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02.12.2021 14:37 Ответить
Хороший пропагандист может убедить даже при помощи правды 👍🏼😠
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02.12.2021 14:45 Ответить
5% правды, вы забыл сказать.
вот недавно там у вас написал кто то про эксп. в калифорнии - типо любого мона сделать хоть кем.
щас то не так, но ... хз., просто шоб эту дичь нести когда Зеля шел в презы... реально смешно было, а потом вы всем сайтом проклинали зелелюбов. кстати, ваш Шеф - тоже верил шо Порох победит?
Кроп кричал - Вадынтур("укроп"), Антиколорадос ответил - не, во втором Зелю сметет. А потом что началось - я все прочитал там... б*же, и вы их хочете(хотите) заставить потом "заПо" голосовать? ах оставьте.
кстати, супер статья Бабченко вышла - поищи на Сайт Уа, или если занят, я ссылку скину тут - вот про десакрализацию, но выберут очередную бу-бу.
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02.12.2021 14:54 Ответить
кстати, Антиколорадос ой как дофига раз за виталю писал шо он управляет городом.... мало хорошего будет.
ты писал что киевлянин - и что вижу?
А? Хитрый доктор. Либо ненавидишь Антиколорадоса? М?
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02.12.2021 14:38 Ответить
Буду краток :
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: решать, обходить,
или не лезть не в свое дело 😠
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02.12.2021 14:50 Ответить
ну тогда ты что, неумный, раз читаешь блог где Кличко обделал Антиколорадос?
и верняк же - он то терпел бы до опред. уровня, но сорвался и не раз сказал про дороги и мосты.
чего же ты тогда там сидишь и со всем(и) соглашаешься, раз Кличко - очень добрый?
Лещенко тоже говорит что Кличко... как и Дубинский - ты реально из Киева(свалил шоле?)?
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02.12.2021 15:00 Ответить
Извини , Юрий , но понять о чём ты пишешь , мне не удаётся 😃
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02.12.2021 15:07 Ответить
Антиколорадос не раз критиковал Кличко - за мосты, за ремонт, за дороги(за их ремонты)
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02.12.2021 15:08 Ответить
Так общеизвестное правило , что Критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки и обижаться не стоит , а наоборот только приветствовать разумную критику !
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02.12.2021 15:18 Ответить
Док, я вот сбоку и видел, читал, когда весной выборы были, а потом и коменты читал(не ходил, но я скорее за вашего, хотя он и религиозник), скажи - а кто, тоже бы почитав.ши это вот все там у вас, тупо бы сказал - даялох и побежит потом голосовать заПо?
после этих прокленов и угроз то? это тупо антиагитация получается. и чем это отличается от большевиков то? ну да, там не было варианта, от национал-социалистов? да ничем - тупо завалить оппонентов и за них голосующих толстым слоем(большинство - правда, но все же) той же пропаганды = все "овцы, стадо, быдло, бараны" по вашему повелению пойдут за вашего? ну не знаю, если бы меня за что то так явно тупо агитировали и вдалбливали шо один - гуд, а второй - не-а, то я бы задумался.
я о том, Док, шо таким методом.... ну, хочу увидеть того кто после такого напора(прочитав это все) - изменит свое мнение, даже обосравшись.... шукай-шукай.те
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02.12.2021 15:32 Ответить
Щира подяка Меру столиці , що допомагає лікарям і пенсіонерам 👍🏼✊🙂
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02.12.2021 14:07 Ответить
СБУ: Окружение нового заместителя Кличко завладело островом в Киеве.
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02.12.2021 14:09 Ответить
Сырожа, в следующий раз, что бы жути нагнать, пиши остров на Мальдивах, у нас народ питает классовую ненависть к подобным островам.
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02.12.2021 14:13 Ответить
Учту твои бесплатные советы, нулевый.
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02.12.2021 14:33 Ответить
Кто тебе сказал что они бесплатные, Сырожа? Ты уже должен.
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02.12.2021 14:37 Ответить
То, что приматы научились нажимать Спам, прячась от серьезных вопросов, я нисколько не сомневался в простоте выбора.
По сути коррупции окружения Кличко есть что ответить?
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02.12.2021 15:47 Ответить
Сырожа, своими примитивными попытками оскорбить, ты только демонстрируешь свою ограниченность. Так же дно твоего развития ярко демонстрирует то, что в статью про выделение денег врачам, ты постишь какую то хрень про окружение заместителя Кличко, что свидетельствует об отсутствии логики в твоих действиях. А это, батенька, уже шизой попахивает!
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02.12.2021 16:05 Ответить
Примитивные детские попытки оскорбить как раз твои, в невозможности правильно произнести такое простое имя.
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02.12.2021 16:09 Ответить
Значит тебя смутило только имя а с остальным ты согласен.... Ладно, всего хорошего, Сырожа, ешь больше рыбы, говорят это для мозга полезно, хотя, в твоем случае это могут быть деньги выброшенные на ветер. Как минимум шапку носи...
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02.12.2021 16:12 Ответить
Про коррупционеров Кличко будет мысль от примата Ореста, или нет?
У всех макак вместо диалога гавномет получается какой то без конструктивного диалога.
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02.12.2021 16:16 Ответить
Этим дебилам не платить надо, а гнать нахрен с лишением права заниматься лечебной практикой.
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02.12.2021 14:22 Ответить
Психиатров я бы оставил, в противном случае подобных комментариев будет очень много а комментаторы будут свободно разгуливать по улицам.
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02.12.2021 14:48 Ответить
Вы в обычной больнице давно были? Не дай Бог, кому-то туда сейчас попасть. Это конвеер смерти, где людей меняют на деньги в морге. На 8 этажей один дежурный врач, да и то хз где. Бардак полнейший и без всякой ответственности со стороны врачей.
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02.12.2021 15:09 Ответить
Пользуйтесь услугами платной клиники.... Как показывает практика это не намного дороже чем бесплатная медицина а разница существенная... А если с Вас требуют деньги за выдачу тела и Вы с этим не согласны, вызывайте полицию и отстаивайте свои права, если Вы, конечно, правы а не рассказывайте как все плохо!
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02.12.2021 15:14 Ответить
Я посмотрю, как Вы будете вызывать полицию, забирая в один день двух родителей из морга. И я очень рад, что Вы имеете возможность оплачивать частные клиники. Открою большой секрет, пенсионеры на это не способны.
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02.12.2021 15:18 Ответить
Ситуация с моргом мне знакома. И мне удалось ее решить именно так как я описал. А если Вы пенсионер, то можно уже и ума набраться а не поддерживать имбецильные комментарии с призывами запретить всех врачей.
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02.12.2021 15:22 Ответить
Комментарий был о том, что им платить не за что. Решение-обязательная медстраховка.
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02.12.2021 15:26 Ответить
Я Вам советую сходить на экскурсию в реанимацию...
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02.12.2021 14:59 Ответить
Совет правильный и актуальный сегодня 👍🏼
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02.12.2021 15:02 Ответить
Сходите на экскурсию в Киевскую городскую больницу №1. Пообщайтесь с посетителями. Попробуйте в течении 3х часов найти дежурного врача, или просто врача. Если нашли за это время-вы счастливчик. И морг при ней посетите, и спросите за что берут 1500 грн., чтобы ТОЛЬКО вынести тело из морга.
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02.12.2021 15:14 Ответить
Есть под Киевом платная клиника ,, Мануфактура "( название )
Там лежал мой приятель з ковидом , так там даже за очень высокую
плату в сутки , нужно хорошо побегать родственникам ( если таковы имеются) чтобы они ( доктора) шевелились , но это не обо всех врачах , так как есть и порядочные люди !
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02.12.2021 15:24 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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02.12.2021 17:24 Ответить
А продавцам в магазинах, а водителям в транспорте? Они хотя бы деньги не вымогали...
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02.12.2021 14:55 Ответить
Я так понимаю Вас врачи приковали к батарее и с помощью паяльника деньги вымогали? Нравятся мне эти свидомые граждане, которые хотят жить как в Уеропе, но без взяток сделать ничего не могут. А потом виноваты все кругом - политики, мусора, врачи...
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02.12.2021 15:02 Ответить
Уходи, здесь нет водки.
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02.12.2021 15:54 Ответить
Я так понимаю ты сегодня решил все премии Дарвина собрать?
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02.12.2021 16:06 Ответить
водители в транспорте не вымогают денег

да вы шутник, батенька !
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02.12.2021 15:47 Ответить
Класс)позвонила сестричке -обрадовала
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02.12.2021 15:24 Ответить
Да , это отличный подарок к новогодним праздникам и вообще приятно 🙁
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02.12.2021 15:32 Ответить
А зарплату из бюджета 17 -й больнице уже погасили ?? ..та и десятка каким категориям - главврачам и завхозам ?
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02.12.2021 15:59 Ответить
Столичні доктора і так нормально лаве гребуть, - ціни луплять як за збитий самальот. Краще медикам в райлікарнях пару штук підкиньте.
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02.12.2021 17:21 Ответить
 
 