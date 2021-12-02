Столичним лікарям виплатять додаткову премію у розмірі 10 000 грн, - Кличко
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Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко подав до Київради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам.
Планується, що в грудні лікарі отримають додатково по 6-10 тис. грн, повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Я подаю проєкт рішення про додаткову виплату премії столичним медикам як первинної, так і вторинної ланки. Щоб наші медпрацівники отримали матеріальне заохочення за справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації. Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером та взірцем у країні. І в боротьбі з COVID-19, і за темпами вакцинації. Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків", - заявив Кличко.
За його словами, лікарі мають отримати премію в розмірі 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч, а молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.
Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проєкт рішення.
"Наступного тижня ухвалимо це рішення, щоб медики мали можливість отримати премії вже в грудні", - сказав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Виталя, иди ты. иди ты, иди ты...
пройоктировщег блин
А?
Ты посмотри сбоку на две реплики наши - твоя и моя.
вот недавно там у вас написал кто то про эксп. в калифорнии - типо любого мона сделать хоть кем.
щас то не так, но ... хз., просто шоб эту дичь нести когда Зеля шел в презы... реально смешно было, а потом вы всем сайтом проклинали зелелюбов. кстати, ваш Шеф - тоже верил шо Порох победит?
Кроп кричал - Вадынтур("укроп"), Антиколорадос ответил - не, во втором Зелю сметет. А потом что началось - я все прочитал там... б*же, и вы их хочете(хотите) заставить потом "заПо" голосовать? ах оставьте.
кстати, супер статья Бабченко вышла - поищи на Сайт Уа, или если занят, я ссылку скину тут - вот про десакрализацию, но выберут очередную бу-бу.
ты писал что киевлянин - и что вижу?
А? Хитрый доктор. Либо ненавидишь Антиколорадоса? М?
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: решать, обходить,
или не лезть не в свое дело 😠
и верняк же - он то терпел бы до опред. уровня, но сорвался и не раз сказал про дороги и мосты.
чего же ты тогда там сидишь и со всем(и) соглашаешься, раз Кличко - очень добрый?
Лещенко тоже говорит что Кличко... как и Дубинский - ты реально из Киева(свалил шоле?)?
после этих прокленов и угроз то? это тупо антиагитация получается. и чем это отличается от большевиков то? ну да, там не было варианта, от национал-социалистов? да ничем - тупо завалить оппонентов и за них голосующих толстым слоем(большинство - правда, но все же) той же пропаганды = все "овцы, стадо, быдло, бараны" по вашему повелению пойдут за вашего? ну не знаю, если бы меня за что то так явно тупо агитировали и вдалбливали шо один - гуд, а второй - не-а, то я бы задумался.
я о том, Док, шо таким методом.... ну, хочу увидеть того кто после такого напора(прочитав это все) - изменит свое мнение, даже обосравшись.... шукай-шукай.те
По сути коррупции окружения Кличко есть что ответить?
У всех макак вместо диалога гавномет получается какой то без конструктивного диалога.
Там лежал мой приятель з ковидом , так там даже за очень высокую
плату в сутки , нужно хорошо побегать родственникам ( если таковы имеются) чтобы они ( доктора) шевелились , но это не обо всех врачах , так как есть и порядочные люди !
- Конечно, голубчик, но только под себя.
да вы шутник, батенька !