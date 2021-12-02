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Столичним лікарям виплатять додаткову премію у розмірі 10 000 грн, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Столичним лікарям виплатять додаткову премію у розмірі 10 000 грн, - Кличко

Мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко подав до Київради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам.

Планується, що в грудні лікарі отримають додатково по 6-10 тис. грн, повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Я подаю проєкт рішення про додаткову виплату премії столичним медикам як первинної, так і вторинної ланки. Щоб наші медпрацівники отримали матеріальне заохочення за справжній героїзм при подоланні пандемії та проведенні кампанії з вакцинації. Київ за рівнем підготовки лікарень і роботи медперсоналу є лідером та взірцем у країні. І в боротьбі з COVID-19, і за темпами вакцинації. Тому місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати столичних медиків", - заявив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померло 27 осіб, виявили 1418 нових випадків. Серед захворілих 135 дітей, - Кличко. КАРТА

За його словами, лікарі мають отримати премію в розмірі 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч, а молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень.

Кличко висловив переконання, що бюджетна комісія та комісія з питань охорони здоров’я Київради оперативно розглянуть відповідний проєкт рішення.

"Наступного тижня ухвалимо це рішення, щоб медики мали можливість отримати премії вже в грудні", - сказав Кличко.
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Топ коментарі
+3
Сырожа, в следующий раз, что бы жути нагнать, пиши остров на Мальдивах, у нас народ питает классовую ненависть к подобным островам.
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02.12.2021 14:13
+3
Надо иметь ум для того, чтобы делать добро людям ; дураки на это неспособны.)
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02.12.2021 14:15
+3
Хороший пропагандист может убедить даже при помощи правды 👍🏼😠
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02.12.2021 14:45
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Я подаю проєкт\\\\\\\\\\\\

Виталя, иди ты. иди ты, иди ты...
пройоктировщег блин
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02.12.2021 14:06 Відповісти
Надо иметь ум для того, чтобы делать добро людям ; дураки на это неспособны.)
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02.12.2021 14:15 Відповісти
Док, а вот вы там у себя - тупо проклинаете "зелебобов", так это шо - "добро делаете", или агитируете за того, кто ваш "кумир"?
А?
Ты посмотри сбоку на две реплики наши - твоя и моя.
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02.12.2021 14:37 Відповісти
Хороший пропагандист может убедить даже при помощи правды 👍🏼😠
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02.12.2021 14:45 Відповісти
5% правды, вы забыл сказать.
вот недавно там у вас написал кто то про эксп. в калифорнии - типо любого мона сделать хоть кем.
щас то не так, но ... хз., просто шоб эту дичь нести когда Зеля шел в презы... реально смешно было, а потом вы всем сайтом проклинали зелелюбов. кстати, ваш Шеф - тоже верил шо Порох победит?
Кроп кричал - Вадынтур("укроп"), Антиколорадос ответил - не, во втором Зелю сметет. А потом что началось - я все прочитал там... б*же, и вы их хочете(хотите) заставить потом "заПо" голосовать? ах оставьте.
кстати, супер статья Бабченко вышла - поищи на Сайт Уа, или если занят, я ссылку скину тут - вот про десакрализацию, но выберут очередную бу-бу.
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02.12.2021 14:54 Відповісти
кстати, Антиколорадос ой как дофига раз за виталю писал шо он управляет городом.... мало хорошего будет.
ты писал что киевлянин - и что вижу?
А? Хитрый доктор. Либо ненавидишь Антиколорадоса? М?
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02.12.2021 14:38 Відповісти
Буду краток :
- Папа, а чем отличаются ум и хитрость?
- Ум позволяет решать сложные проблемы, а хитрость позволяет их обходить.
- А что полезней?
- Полезней всего - интеллект. Он позволяет выбирать, что лучше: решать, обходить,
или не лезть не в свое дело 😠
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02.12.2021 14:50 Відповісти
ну тогда ты что, неумный, раз читаешь блог где Кличко обделал Антиколорадос?
и верняк же - он то терпел бы до опред. уровня, но сорвался и не раз сказал про дороги и мосты.
чего же ты тогда там сидишь и со всем(и) соглашаешься, раз Кличко - очень добрый?
Лещенко тоже говорит что Кличко... как и Дубинский - ты реально из Киева(свалил шоле?)?
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02.12.2021 15:00 Відповісти
Извини , Юрий , но понять о чём ты пишешь , мне не удаётся 😃
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02.12.2021 15:07 Відповісти
Антиколорадос не раз критиковал Кличко - за мосты, за ремонт, за дороги(за их ремонты)
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02.12.2021 15:08 Відповісти
Так общеизвестное правило , что Критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки и обижаться не стоит , а наоборот только приветствовать разумную критику !
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02.12.2021 15:18 Відповісти
Док, я вот сбоку и видел, читал, когда весной выборы были, а потом и коменты читал(не ходил, но я скорее за вашего, хотя он и религиозник), скажи - а кто, тоже бы почитав.ши это вот все там у вас, тупо бы сказал - даялох и побежит потом голосовать заПо?
после этих прокленов и угроз то? это тупо антиагитация получается. и чем это отличается от большевиков то? ну да, там не было варианта, от национал-социалистов? да ничем - тупо завалить оппонентов и за них голосующих толстым слоем(большинство - правда, но все же) той же пропаганды = все "овцы, стадо, быдло, бараны" по вашему повелению пойдут за вашего? ну не знаю, если бы меня за что то так явно тупо агитировали и вдалбливали шо один - гуд, а второй - не-а, то я бы задумался.
я о том, Док, шо таким методом.... ну, хочу увидеть того кто после такого напора(прочитав это все) - изменит свое мнение, даже обосравшись.... шукай-шукай.те
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02.12.2021 15:32 Відповісти
Щира подяка Меру столиці , що допомагає лікарям і пенсіонерам 👍🏼✊🙂
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02.12.2021 14:07 Відповісти
СБУ: Окружение нового заместителя Кличко завладело островом в Киеве.
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02.12.2021 14:09 Відповісти
Сырожа, в следующий раз, что бы жути нагнать, пиши остров на Мальдивах, у нас народ питает классовую ненависть к подобным островам.
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02.12.2021 14:13 Відповісти
Учту твои бесплатные советы, нулевый.
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02.12.2021 14:33 Відповісти
Кто тебе сказал что они бесплатные, Сырожа? Ты уже должен.
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02.12.2021 14:37 Відповісти
То, что приматы научились нажимать Спам, прячась от серьезных вопросов, я нисколько не сомневался в простоте выбора.
По сути коррупции окружения Кличко есть что ответить?
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02.12.2021 15:47 Відповісти
Сырожа, своими примитивными попытками оскорбить, ты только демонстрируешь свою ограниченность. Так же дно твоего развития ярко демонстрирует то, что в статью про выделение денег врачам, ты постишь какую то хрень про окружение заместителя Кличко, что свидетельствует об отсутствии логики в твоих действиях. А это, батенька, уже шизой попахивает!
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02.12.2021 16:05 Відповісти
Примитивные детские попытки оскорбить как раз твои, в невозможности правильно произнести такое простое имя.
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02.12.2021 16:09 Відповісти
Значит тебя смутило только имя а с остальным ты согласен.... Ладно, всего хорошего, Сырожа, ешь больше рыбы, говорят это для мозга полезно, хотя, в твоем случае это могут быть деньги выброшенные на ветер. Как минимум шапку носи...
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02.12.2021 16:12 Відповісти
Про коррупционеров Кличко будет мысль от примата Ореста, или нет?
У всех макак вместо диалога гавномет получается какой то без конструктивного диалога.
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02.12.2021 16:16 Відповісти
Этим дебилам не платить надо, а гнать нахрен с лишением права заниматься лечебной практикой.
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02.12.2021 14:22 Відповісти
Психиатров я бы оставил, в противном случае подобных комментариев будет очень много а комментаторы будут свободно разгуливать по улицам.
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02.12.2021 14:48 Відповісти
Вы в обычной больнице давно были? Не дай Бог, кому-то туда сейчас попасть. Это конвеер смерти, где людей меняют на деньги в морге. На 8 этажей один дежурный врач, да и то хз где. Бардак полнейший и без всякой ответственности со стороны врачей.
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02.12.2021 15:09 Відповісти
Пользуйтесь услугами платной клиники.... Как показывает практика это не намного дороже чем бесплатная медицина а разница существенная... А если с Вас требуют деньги за выдачу тела и Вы с этим не согласны, вызывайте полицию и отстаивайте свои права, если Вы, конечно, правы а не рассказывайте как все плохо!
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02.12.2021 15:14 Відповісти
Я посмотрю, как Вы будете вызывать полицию, забирая в один день двух родителей из морга. И я очень рад, что Вы имеете возможность оплачивать частные клиники. Открою большой секрет, пенсионеры на это не способны.
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02.12.2021 15:18 Відповісти
Ситуация с моргом мне знакома. И мне удалось ее решить именно так как я описал. А если Вы пенсионер, то можно уже и ума набраться а не поддерживать имбецильные комментарии с призывами запретить всех врачей.
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02.12.2021 15:22 Відповісти
Комментарий был о том, что им платить не за что. Решение-обязательная медстраховка.
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02.12.2021 15:26 Відповісти
Я Вам советую сходить на экскурсию в реанимацию...
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02.12.2021 14:59 Відповісти
Совет правильный и актуальный сегодня 👍🏼
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02.12.2021 15:02 Відповісти
Сходите на экскурсию в Киевскую городскую больницу №1. Пообщайтесь с посетителями. Попробуйте в течении 3х часов найти дежурного врача, или просто врача. Если нашли за это время-вы счастливчик. И морг при ней посетите, и спросите за что берут 1500 грн., чтобы ТОЛЬКО вынести тело из морга.
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02.12.2021 15:14 Відповісти
Есть под Киевом платная клиника ,, Мануфактура "( название )
Там лежал мой приятель з ковидом , так там даже за очень высокую
плату в сутки , нужно хорошо побегать родственникам ( если таковы имеются) чтобы они ( доктора) шевелились , но это не обо всех врачах , так как есть и порядочные люди !
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02.12.2021 15:24 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
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02.12.2021 17:24 Відповісти
А продавцам в магазинах, а водителям в транспорте? Они хотя бы деньги не вымогали...
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02.12.2021 14:55 Відповісти
Я так понимаю Вас врачи приковали к батарее и с помощью паяльника деньги вымогали? Нравятся мне эти свидомые граждане, которые хотят жить как в Уеропе, но без взяток сделать ничего не могут. А потом виноваты все кругом - политики, мусора, врачи...
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02.12.2021 15:02 Відповісти
Уходи, здесь нет водки.
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02.12.2021 15:54 Відповісти
Я так понимаю ты сегодня решил все премии Дарвина собрать?
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02.12.2021 16:06 Відповісти
водители в транспорте не вымогают денег

да вы шутник, батенька !
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02.12.2021 15:47 Відповісти
Класс)позвонила сестричке -обрадовала
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02.12.2021 15:24 Відповісти
Да , это отличный подарок к новогодним праздникам и вообще приятно 🙁
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02.12.2021 15:32 Відповісти
А зарплату из бюджета 17 -й больнице уже погасили ?? ..та и десятка каким категориям - главврачам и завхозам ?
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02.12.2021 15:59 Відповісти
Столичні доктора і так нормально лаве гребуть, - ціни луплять як за збитий самальот. Краще медикам в райлікарнях пару штук підкиньте.
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02.12.2021 17:21 Відповісти
 
 