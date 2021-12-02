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Помощь от ЕС в размере €31 млн укрепит потенциал ВСУ, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Помощь от ЕС в размере €31 млн укрепит потенциал ВСУ, - Маасикас

Помощь Европейского Союза Украине на укрепление обороноспособности в рамках Европейского фонда обеспечения мира в размере 31 млн евро повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Помощь в размере €31 млн повысит устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооруженных сил Украины. В частности, она будет финансировать военные медицинские подразделения, в том числе полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и логистики, а также поддержку в киберпространстве", - написал Маасикас. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей. Пакет помощи будет включать 4 направления, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Для борьбы с ордой это капля в море. НО! Баксик к баксику - оккупанту кирдык! Спасибо!
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02.12.2021 16:12 Ответить
Ковдри, галоші та занепокоєння?
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02.12.2021 16:13 Ответить
«- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли».

- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»
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02.12.2021 16:39 Ответить
Дайте лучше "парабеллум"
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02.12.2021 16:46 Ответить
Ничто так не укрепляет зеленую моноблевотину, как конверты от олигархов. А если что , то Майбах и Довира помогут
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02.12.2021 16:49 Ответить
"Потенциал ВСУ" укрепят не подачи от ЕС (хотя, спасибо конечно), а ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не то недоразумение которое сейчас.
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02.12.2021 17:09 Ответить
 
 