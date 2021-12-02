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Допомога від ЄС у розмірі €31 млн зміцнить потенціал ЗСУ, - Маасікас
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Допомога Європейського Союзу Україні на зміцнення обороноздатності в рамках Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 31 млн евро підвищить стійкість України та допоможе зміцнити потенціал Збройних сил України.
Про це повідомив у твітері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.
"Допомога у розмірі €31 млн підвищить стійкість України та допоможе зміцнити потенціал Збройних сил України. Зокрема, вона фінансуватиме військові медичні підрозділи, у тому числі польові госпіталі, інженерні підрозділи, підрозділи мобільності та логістики, а також підтримку в кіберпросторі", - написав Маасікас.
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