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Допомога від ЄС у розмірі €31 млн зміцнить потенціал ЗСУ, - Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Допомога від ЄС у розмірі €31 млн зміцнить потенціал ЗСУ, - Маасікас

Допомога Європейського Союзу Україні на зміцнення обороноздатності в рамках Європейського фонду забезпечення миру в розмірі 31 млн евро підвищить стійкість України та допоможе зміцнити потенціал Збройних сил України.

Про це повідомив у твітері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Допомога у розмірі €31 млн підвищить стійкість України та допоможе зміцнити потенціал Збройних сил України. Зокрема, вона фінансуватиме військові медичні підрозділи, у тому числі польові госпіталі, інженерні підрозділи, підрозділи мобільності та логістики, а також підтримку в кіберпросторі", - написав Маасікас.

Читайте також: Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей. Пакет допомоги включатиме 4 напрямки, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Для борьбы с ордой это капля в море. НО! Баксик к баксику - оккупанту кирдык! Спасибо!
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02.12.2021 16:12 Відповісти
Ковдри, галоші та занепокоєння?
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02.12.2021 16:13 Відповісти
«- Вы верный друг отечества! - торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. - Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли».

- Скажите, - спросил Кислярский жалобно, - а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

- Я думаю, - сказал Ипполит Матвеевич, - что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало: «Браво, Киса, браво, что значит школа!»
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02.12.2021 16:39 Відповісти
Дайте лучше "парабеллум"
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02.12.2021 16:46 Відповісти
Ничто так не укрепляет зеленую моноблевотину, как конверты от олигархов. А если что , то Майбах и Довира помогут
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02.12.2021 16:49 Відповісти
"Потенциал ВСУ" укрепят не подачи от ЕС (хотя, спасибо конечно), а ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не то недоразумение которое сейчас.
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02.12.2021 17:09 Відповісти
 
 