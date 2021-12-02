На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабмин решил увеличить сумму, направленную на выплаты вакцинированным гражданам Украины.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - говорится в сообщении.
"Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки приложения Дія. Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", - добавил глава правительства.
Напомним, 15 ноября 2021 года президент Зеленский анонсировал выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса. Глава государства отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.
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🤣🤣
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
и что это за манера, из бюджета, денег налогоплательщиков - выделять миллиарды? если клоун хочет выпендриться, пусть его забубоны оплачивают его спонсоры..
пусть зеленский, ничего больше не делает, он для народа пустой клоун и национальный позор ..
А остальные?