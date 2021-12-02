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На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль

Кабмин решил увеличить сумму, направленную на выплаты вакцинированным гражданам Украины.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена ​​на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", - говорится в сообщении.

"Практическую помощь людям будут оказывать почти 100 офлайн пунктов поддержки приложения Дія. Цель программы - поддержать пострадавший в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", - добавил глава правительства.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Зеленский анонсировал выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию против коронавируса. Глава государства отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анонсированную Зеленским 1000 грн за вакцинацию можно будет потратить на покупку книг, - министр экономики Свириденко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
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02.12.2021 16:47
+6
т.е. погасить задолженности по зарплатам (тем же военным) денег как-то нет...
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
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02.12.2021 17:01
+5
Краще, ці гроші направили на зміцнення оборони.
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02.12.2021 16:22
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Краще, ці гроші направили на зміцнення оборони.
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02.12.2021 16:22 Ответить
Свіжо пітанійо, да с трудом..
🤣🤣
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02.12.2021 16:23 Ответить
Збулась твоя мєчта - аби не Петя. Пам'ятаєш ?
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02.12.2021 16:31 Ответить
Ага..аби не форрофка...))
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02.12.2021 16:33 Ответить
что то, что другое - дерьмо, одно жидкое, другое зелёное.
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02.12.2021 17:47 Ответить
Це ваше професійне судження?
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02.12.2021 20:07 Ответить
Супруншу Взад!
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02.12.2021 16:31 Ответить
Ага. Спробуй тепер виманити її зі штатів. Натерпілась вона від неблагодарних зелєбобів.
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02.12.2021 16:49 Ответить
Ага.. і Готарьову з UK..))
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02.12.2021 16:54 Ответить
Не нравилась Супрунша - хавай. те теперь Ляшка или кто там щас...
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02.12.2021 16:58 Ответить
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02.12.2021 16:47 Ответить
Берите,берите - мы еще себе нарисуем...
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02.12.2021 16:59 Ответить
т.е. погасить задолженности по зарплатам (тем же военным) денег как-то нет...
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
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02.12.2021 17:01 Ответить
в армию или лучше между пенсионерами поделите у кого пенсия до 3 тыс на нее не реально выжить
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02.12.2021 17:16 Ответить
сделают так, что люди потратить их не смогут, и вуаля, деньги остануться в потных ручонках этой синагоги, которая захватила власть в Украине..
и что это за манера, из бюджета, денег налогоплательщиков - выделять миллиарды? если клоун хочет выпендриться, пусть его забубоны оплачивают его спонсоры..
пусть зеленский, ничего больше не делает, он для народа пустой клоун и национальный позор ..
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02.12.2021 17:45 Ответить
Судя по сумме, планируют приобщить к культуре, 8000000 вакцинированных...
А остальные?
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02.12.2021 17:50 Ответить
На "нептуны" и "сапсаны" у зеленых ********* нет денег, зато на пиар зеленого кондама - бабла хоть завались. Это все что нужно знать о режиме зе-сепара Он собирается_договорится с куйлом по средине Днепра или по львовскую область?;
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02.12.2021 19:24 Ответить
 
 