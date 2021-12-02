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На COVID-виплати вакцинованим виділять 8 млрд грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На COVID-виплати вакцинованим виділять 8 млрд грн, - Шмигаль

Кабмін вирішив збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим громадянам України.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

"Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", - додав голова уряду.

Нагадаємо, 15 листопада 2021 президент Зеленський анонсував виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу. Глава держави заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.

Також читайте: Кабмін дає старт роботі Українського центру розбудови миру, - Шмигаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
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02.12.2021 16:47
+6
т.е. погасить задолженности по зарплатам (тем же военным) денег как-то нет...
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
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02.12.2021 17:01
+5
Краще, ці гроші направили на зміцнення оборони.
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02.12.2021 16:22
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Краще, ці гроші направили на зміцнення оборони.
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02.12.2021 16:22 Відповісти
Свіжо пітанійо, да с трудом..
🤣🤣
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02.12.2021 16:23 Відповісти
Збулась твоя мєчта - аби не Петя. Пам'ятаєш ?
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02.12.2021 16:31 Відповісти
Ага..аби не форрофка...))
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02.12.2021 16:33 Відповісти
что то, что другое - дерьмо, одно жидкое, другое зелёное.
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02.12.2021 17:47 Відповісти
Це ваше професійне судження?
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02.12.2021 20:07 Відповісти
Супруншу Взад!
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02.12.2021 16:31 Відповісти
Ага. Спробуй тепер виманити її зі штатів. Натерпілась вона від неблагодарних зелєбобів.
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02.12.2021 16:49 Відповісти
Ага.. і Готарьову з UK..))
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02.12.2021 16:54 Відповісти
Не нравилась Супрунша - хавай. те теперь Ляшка или кто там щас...
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02.12.2021 16:58 Відповісти
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Берите,берите - мы еще себе нарисуем...
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02.12.2021 16:59 Відповісти
т.е. погасить задолженности по зарплатам (тем же военным) денег как-то нет...
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
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02.12.2021 17:01 Відповісти
в армию или лучше между пенсионерами поделите у кого пенсия до 3 тыс на нее не реально выжить
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02.12.2021 17:16 Відповісти
сделают так, что люди потратить их не смогут, и вуаля, деньги остануться в потных ручонках этой синагоги, которая захватила власть в Украине..
и что это за манера, из бюджета, денег налогоплательщиков - выделять миллиарды? если клоун хочет выпендриться, пусть его забубоны оплачивают его спонсоры..
пусть зеленский, ничего больше не делает, он для народа пустой клоун и национальный позор ..
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02.12.2021 17:45 Відповісти
Судя по сумме, планируют приобщить к культуре, 8000000 вакцинированных...
А остальные?
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02.12.2021 17:50 Відповісти
На "нептуны" и "сапсаны" у зеленых ********* нет денег, зато на пиар зеленого кондама - бабла хоть завались. Это все что нужно знать о режиме зе-сепара Он собирается_договорится с куйлом по средине Днепра или по львовскую область?;
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02.12.2021 19:24 Відповісти
 
 