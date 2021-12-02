На COVID-виплати вакцинованим виділять 8 млрд грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабмін вирішив збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим громадянам України.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з очікуванням великої кількості звернень, було ухвалено рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям, до 8 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
"Практичну допомогу людям надаватимуть майже 100 офлайн пунктів підтримки Дії. Мета програми - підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію", - додав голова уряду.
Нагадаємо, 15 листопада 2021 президент Зеленський анонсував виплати 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу. Глава держави заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.
Будь ласка, зачекайте...
🤣🤣
а вот на непоймишо...сразу как-то нашлось...
эх! если бы еще аудиторскую проверочку по использованию этих миллиардов устроить...
и что это за манера, из бюджета, денег налогоплательщиков - выделять миллиарды? если клоун хочет выпендриться, пусть его забубоны оплачивают его спонсоры..
пусть зеленский, ничего больше не делает, он для народа пустой клоун и национальный позор ..
А остальные?