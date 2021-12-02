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Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Не исключаем участия войск Беларуси во вторжении в Украину, - Кулеба

Украина не исключает участия вооруженных сил Беларуси в возможном вторжении российских войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Sargs.lv".

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую ​​возможность", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко, что среди подразделений захватчиков могут быть замечены белорусские вооруженные силы.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения. Однако любая потенциальная угроза требует не только внимания, но и концентрации ресурсов вооруженных сил для ее помощи. Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы", - добавил Кулеба.

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По словам главы МИД, политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России.

"Также заявление Лукашенко о признании Крыма составляющей России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой. На эту угрозу нужно отвечать", - подытожил Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
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02.12.2021 17:17
+8
Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
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02.12.2021 17:15
+6
Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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02.12.2021 17:17
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Навряд, зрозуміло коли українці ріжуться з москалями, але білоруси з українцями...
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02.12.2021 17:07 Ответить
І не сумнівайся! Їх пошлють (як і "донбасітів" на сході України) у перших рядах!!! І підуть!!!
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02.12.2021 17:17 Ответить
у Кулебы после госпереворота мозга у Вовочки понеслась сплошная ЗАВТРА БУДЕТ ВИЙНА И ВОВА НАС ВСЕХ СПАСЕТ ПУТЕМ СДАЧИ КАК СТЕКЛОТАРЫ.....
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02.12.2021 17:58 Ответить
Вєснік ОПУщених з міжнародних питань Кулеба, а чом тебе замісник нахер покинув/?
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02.12.2021 19:33 Ответить
Наталіє! Я так розумію що людину хотіли зробить "цапом-відбувайлом" і змусить готувать документи для юридичного обгрунтування "заглядання в глаз Путіну" А він сказав - "нема дурних" і пішов!
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02.12.2021 19:38 Ответить
А Лукобульбос догадывается, что он получит по хлЕбалу???......никогда не видел белорусских трупиков???......ню-ню, ню -ню....
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02.12.2021 17:11 Ответить
Так, *****, сейчас заставит таракана объявить войну Украине, для защиты иракских женщин и детей, и белорускоязычного населения. Сказать, что, то не руские войска скопились, а белорусские. Называть лукашенко тараканом это уже большая честь для него, это использованный многоразовый гандон.
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02.12.2021 17:15 Ответить
Так білоруси ж наші (брати).Тільки не лука-дояр буде нападати, а якраз оті (брати) в котрих з дупи стирчить червона ганчірка з колорадом. Мати таких (братів) то ворогів не треба.
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02.12.2021 17:17 Ответить
Лучшая защита-нападение. Может не стоит ждать пока нападут?
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02.12.2021 17:44 Ответить
А лучшее противодействие режиму Лукашенко - это покупка у него нефтепродуктов, удобрений и электроэнергии.
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02.12.2021 18:27 Ответить
Кулеба не перегибай,ты уже заигрался. Бульбафюрер хоть и предатель,но на это не пойдет.
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02.12.2021 17:46 Ответить
А у нього вибору нема. Так що піде.
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02.12.2021 17:51 Ответить
Если бы Украина напала на россию тогда да,он как союзник обязан ей помочь.Но нападать первым совместно с россией на третью страну......Вряд ли.
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02.12.2021 17:55 Ответить
Лука по уши в долгах у карлика, и деньги, и газ, и "власть" ,и омон. Ему некуда деваться.
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02.12.2021 18:01 Ответить
Может быть.Поживем увидим.
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02.12.2021 18:05 Ответить
КОгда (или если) рашка нападёт на Украину, это всё будет обставлено так, что это Украина напала на рашку. Они всегд атак делают. Почему в этот раз должно быть по другому?
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02.12.2021 18:15 Ответить
Это Кулеба знает лучше всех, - просто отрабатывает присланные директивы
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02.12.2021 18:32 Ответить
Беларуські силовіки пів року власних громодян товкли, то буде не дивина, як що вони на нас полізуть.
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02.12.2021 18:17 Ответить
братів збільшилось ще
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02.12.2021 17:52 Ответить
А шо там с будапештским меморандумом - все подписавшие стороны оценили мягкость бумаги?
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02.12.2021 17:59 Ответить
Если ее, как следует, помять...
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02.12.2021 19:53 Ответить
Про "війська Білорусі" трохи загнули. У природі немає такого явища, як "війська Білорусі".
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02.12.2021 19:12 Ответить
ну ці обісруться після першого попадання... вони - ніщо.
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02.12.2021 23:20 Ответить
 
 