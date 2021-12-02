Рада приняла закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада проголосовала изменения в бюджет на этот год, которыми выделяется обещанная президентом вакцинированным украинцам тысяча.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
За принятие законопроекта №6297 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, который предусматривает анонсированное президентом Владимиром Зеленским выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины – 253 народных депутата.
В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен из Госбюджета будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы хозяйствующих субъектов. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации COVID-19.
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коломойша выделит?))
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8
Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.
А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
Можете Лєроса не дивитися просто прерший кадр - це вова і усьо!!!
2 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
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