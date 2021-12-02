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вакцина (3815) ВР (28725) выплаты (538) госбюджет (1155)

Рада приняла закон, необходимый для выплаты "тысячи Зеленского"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла закон, необходимый для выплаты

Верховная Рада проголосовала изменения в бюджет на этот год, которыми выделяется обещанная президентом вакцинированным украинцам тысяча.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

За принятие законопроекта №6297 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, который предусматривает анонсированное президентом Владимиром Зеленским выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины – 253 народных депутата.

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен из Госбюджета будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы хозяйствующих субъектов. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
а деньбги где взять?))
коломойша выделит?))
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:55
+5
Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
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02.12.2021 16:59
+3
А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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02.12.2021 17:14
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а деньбги где взять?))
коломойша выделит?))
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:55 Ответить
И это правда, потому что Беня не платит никому, даже своим рабочим.
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02.12.2021 17:44 Ответить
Это точно? Откуда информация? Ты бенин рабочий?
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02.12.2021 17:57 Ответить
У Бени сколько предприятий, что не нужно быть его рабочим, чтобы знать как платит Беня. Может Беня царь добрый и не знает, как менеджмент выкручивает руки у рабов для получения сверхприбыли.
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02.12.2021 21:31 Ответить
Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
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02.12.2021 16:59 Ответить
Меховой воротник пошьешь со шкурки БЕНИ оставшейся после обрезания.
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02.12.2021 18:50 Ответить
З нашіх налогів, тобто з нашіх грошей Зевеличайший "платить" нам 1000 гр.
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03.12.2021 01:46 Ответить
ван бубосаюсэнд в кожну хату..
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02.12.2021 17:03 Ответить
В Раді необхідно воскресити в пам'яті український вислів:сім років мак не родив,і голоду не робив!
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02.12.2021 17:09 Ответить
Ну тоді піду партизанити. Велком двухсот
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02.12.2021 17:12 Ответить
Великі Пріцьки Кагарлицького р-ну, будуть сьогодні святкувати. Хош концерт - іди на концерт, хош музей - обирай, який хочеш. Та й в театрі не всі іще були...
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02.12.2021 17:13 Ответить
В фітнес з тринажеркою?! забув?
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02.12.2021 17:15 Ответить
Штуки на все не вистачить. Люди натренежерились за літо та осінь з лопатами в руках. Тепер ніякого фізо, тільки культурно-масові заходи.
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02.12.2021 17:19 Ответить
Ну хіба...
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02.12.2021 17:22 Ответить
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02.12.2021 17:45 Ответить
вангую появу концертних агенств, які проводитимуть фейкові ніби то концерти, а насправді, за певний процент, конвертуватимуть вовину тисячу в готівку
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02.12.2021 19:06 Ответить
А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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02.12.2021 17:14 Ответить
Онлайн можно в Дию зайти с любого компьютера. Вы же в инете сейчас, значит доступ у вас есть
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02.12.2021 17:40 Ответить
Так это же еще и в комп нужно зайти, это же такое трудное дело!
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02.12.2021 17:52 Ответить
Зеленодупість веселить та штире?!
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03.12.2021 08:09 Ответить
Візьміть ту, мені покладену, тищу, та запхайте її в дупу тому "генію"!!!!
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02.12.2021 17:33 Ответить
Человечество ожидает ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет, - глава Pfizer
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02.12.2021 17:35 Ответить
Тяжелые случаи заболевания омикрон-штаммом отсутствуют - Bloomberg
2 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0


Австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса отсутствуют.
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02.12.2021 17:37 Ответить
На землю наклали податки, ось і є де взяти гроші, маніпулятори спорожнилися на своїх виборців.
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02.12.2021 17:46 Ответить
Таки так, "Епіцентр" потрібно стимулювати. Дайош "Велике стимулювання"!
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02.12.2021 17:50 Ответить
Все-все, понял, "уже никто никуда не идет (это я о "крестиках")"
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02.12.2021 18:01 Ответить
Хочу перефразировать один из "крестиков". Говорят Украина - бедная страна. Это только у нас могут отказаться от нее (от зелиной тысячи) и предлагать засунуть ее кое-кому кое-куда и стимул, который считается во всем цивилизованном мире нормальным так "обхезать". А еще "Епицентр" считать кинотеатром или музеем. Хотя.... , возможно для кого-то это и есть кинотеатр или музей. Ну, як то кажуть - "То таке..."
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02.12.2021 18:13 Ответить
в Епіцентрі по вихідних рекламні лотереї влаштовують - тепер їх обізвуть концертами чи театральними виставами
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02.12.2021 19:11 Ответить
Ту "зелену" тищу, собі теж запхай, від моєї сім"ї! А щоб не виходила, зверху РРО законопать ФОПівським!!! Ще, від фермерів велике "привітання", тобі й уклоністу сцикуняці!!!
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03.12.2021 08:15 Ответить
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02.12.2021 21:25 Ответить
 
 