Рада ухвалила закон, необхідний для виплати "тисячі Зеленського"

Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету на цей рік, якими виділяється обіцяна президентом вакцинованим українцям "тисяча".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За ухвалення законопроєкту №6297 щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, який передбачає анонсоване президентом Володимиром Зеленським виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України - 253 народних депутати.

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У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень з Держбюджету будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.