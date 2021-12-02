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вакцина (3528) ВР (11730) виплати (485) держбюджет (900)

Рада ухвалила закон, необхідний для виплати "тисячі Зеленського"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила закон, необхідний для виплати

Верховна Рада проголосувала зміни до бюджету на цей рік, якими виділяється обіцяна президентом вакцинованим українцям "тисяча".

 Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За ухвалення законопроєкту №6297 щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, який передбачає анонсоване президентом Володимиром Зеленським виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України - 253 народних депутати.

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У пояснювальній записці йдеться, що 3 млрд гривень з Держбюджету будуть спрямовані на соціальну підтримку застрахованих осіб, які постраждали від обмежувальних карантинних заходів, які призвели до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання. Передбачається, що дане рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників до вакцинації від COVID-19.
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Топ коментарі
+7
а деньбги где взять?))
коломойша выделит?))
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:55
+5
Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
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02.12.2021 16:59
+3
А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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02.12.2021 17:14
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Правила форума Рада форумчан
а деньбги где взять?))
коломойша выделит?))
https://www.youtube.com/watch?v=h_gRKGEOla8

Результат розділу УкрНафти: коломойский стає САМИМ богатим олігархов в Україні, отримавши 10 млрд.доларів.

А Україна - отримає ТІЛЬКИ борги.
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02.12.2021 16:55 Відповісти
И это правда, потому что Беня не платит никому, даже своим рабочим.
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02.12.2021 17:44 Відповісти
Это точно? Откуда информация? Ты бенин рабочий?
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02.12.2021 17:57 Відповісти
У Бени сколько предприятий, что не нужно быть его рабочим, чтобы знать как платит Беня. Может Беня царь добрый и не знает, как менеджмент выкручивает руки у рабов для получения сверхприбыли.
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02.12.2021 21:31 Відповісти
Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать. ©
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02.12.2021 16:59 Відповісти
Меховой воротник пошьешь со шкурки БЕНИ оставшейся после обрезания.
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02.12.2021 18:50 Відповісти
З нашіх налогів, тобто з нашіх грошей Зевеличайший "платить" нам 1000 гр.
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03.12.2021 01:46 Відповісти
ван бубосаюсэнд в кожну хату..
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02.12.2021 17:03 Відповісти
В Раді необхідно воскресити в пам'яті український вислів:сім років мак не родив,і голоду не робив!
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02.12.2021 17:09 Відповісти
Ну тоді піду партизанити. Велком двухсот
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02.12.2021 17:12 Відповісти
Великі Пріцьки Кагарлицького р-ну, будуть сьогодні святкувати. Хош концерт - іди на концерт, хош музей - обирай, який хочеш. Та й в театрі не всі іще були...
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02.12.2021 17:13 Відповісти
В фітнес з тринажеркою?! забув?
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02.12.2021 17:15 Відповісти
Штуки на все не вистачить. Люди натренежерились за літо та осінь з лопатами в руках. Тепер ніякого фізо, тільки культурно-масові заходи.
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02.12.2021 17:19 Відповісти
Ну хіба...
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02.12.2021 17:22 Відповісти
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02.12.2021 17:45 Відповісти
вангую появу концертних агенств, які проводитимуть фейкові ніби то концерти, а насправді, за певний процент, конвертуватимуть вовину тисячу в готівку
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02.12.2021 19:06 Відповісти
А в кого немає смартфона і ващої сраної дїї , як їх отримати ?
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02.12.2021 17:14 Відповісти
Онлайн можно в Дию зайти с любого компьютера. Вы же в инете сейчас, значит доступ у вас есть
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02.12.2021 17:40 Відповісти
Так это же еще и в комп нужно зайти, это же такое трудное дело!
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02.12.2021 17:52 Відповісти
Зеленодупість веселить та штире?!
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03.12.2021 08:09 Відповісти
Візьміть ту, мені покладену, тищу, та запхайте її в дупу тому "генію"!!!!
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02.12.2021 17:33 Відповісти
Человечество ожидает ежегодная COVID-вакцинация в течение многих лет, - глава Pfizer
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02.12.2021 17:35 Відповісти
Тяжелые случаи заболевания омикрон-штаммом отсутствуют - Bloomberg
2 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0


Австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса отсутствуют.
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02.12.2021 17:37 Відповісти
На землю наклали податки, ось і є де взяти гроші, маніпулятори спорожнилися на своїх виборців.
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02.12.2021 17:46 Відповісти
Таки так, "Епіцентр" потрібно стимулювати. Дайош "Велике стимулювання"!
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02.12.2021 17:50 Відповісти
Все-все, понял, "уже никто никуда не идет (это я о "крестиках")"
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02.12.2021 18:01 Відповісти
Хочу перефразировать один из "крестиков". Говорят Украина - бедная страна. Это только у нас могут отказаться от нее (от зелиной тысячи) и предлагать засунуть ее кое-кому кое-куда и стимул, который считается во всем цивилизованном мире нормальным так "обхезать". А еще "Епицентр" считать кинотеатром или музеем. Хотя.... , возможно для кого-то это и есть кинотеатр или музей. Ну, як то кажуть - "То таке..."
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02.12.2021 18:13 Відповісти
в Епіцентрі по вихідних рекламні лотереї влаштовують - тепер їх обізвуть концертами чи театральними виставами
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02.12.2021 19:11 Відповісти
Ту "зелену" тищу, собі теж запхай, від моєї сім"ї! А щоб не виходила, зверху РРО законопать ФОПівським!!! Ще, від фермерів велике "привітання", тобі й уклоністу сцикуняці!!!
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03.12.2021 08:15 Відповісти
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02.12.2021 21:25 Відповісти
 
 