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США и Евросоюз подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США и Евросоюз подтвердили готовность к сотрудничеству по противодействию Китаю, - Госдеп

Соединенные Штаты и Евросоюз заявили о готовности общими усилиями противостоять политике Китая, которая вызывает у них всеобщую обеспокоенность, говорится в пресс-релизе по итогам состоявшегося в Вашингтоне раунда диалога США - ЕС по поводу Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в распространенном пресс-службой американского Госдепартамента сообщении.

В диалоге приняли участие первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и генсек внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино.

"Они обсудили растущий список действий Китая, вызывающих озабоченность, в том числе тех, которые нарушают международное право и противоречат общим ценностям и интересам Соединенных Штатов и ЕС", - говорится в пресс-релизе.

В число таких действий китайской стороны они включили, частности, политику Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе как "угрожающую миру и стабильности в регионе", а также оказывающую "непосредственное влияние на безопасность и процветание как Соединенных Штатов, так и Европейского Союза".

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В ходе диалога были подняты вопросы необходимости тесного сотрудничества в различных форматах против "продолжающихся нарушений" прав человека в Китае, включая репрессии в Синьцзяне и Тибете, а также "эрозию автономии и демократии в Гонконге".

Одновременно США и ЕС "признали важность дипломатии с Китаем, особенно там, где пересекаются интересы и где возможно конструктивное сотрудничество". Это касается проблем Ирана, Корейского полуострова, изменения климата, здравоохранения, наркоторговли, отмечается в пресс-релизе.

Автор: Наталя Джума
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Спочатку накачали комуністичний Китай грошима і технологіям, а тепер організують "протидію".
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03.12.2021 07:42 Ответить
особливо смішно про зміну клімату. чхав Китай на зміни клімату і екологію. Хоча йому це вже й гикається. Але у китайців є дуже давній відпрацьований метод вирішення подібних проблем: засрали свій дім - то підемо в чужий срать. Діаспори китайські вже по всьому світу.
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03.12.2021 07:48 Ответить
 
 