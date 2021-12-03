США та Євросоюз підтвердили готовність до співпраці з протидії Китаю, - Держдеп

Сполучені Штати і Євросоюз заявили про готовність спільними зусиллями протистояти політиці Китаю, яка викликає у них загальне занепокоєння, йдеться в пресрелізі за підсумками раунду діалогу США - ЄС щодо Китаю, що відбувся у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у поширеному пресслужбою американського Держдепартаменту повідомленні.

У діалозі взяли участь перший заступник держсекретаря США Венді Шерман та генсек зовнішньополітичної служби Євросоюзу Стефано Санніно.

"Вони обговорили зростаючий список дій Китаю, що викликають занепокоєння, зокрема тих, які порушують міжнародне право і суперечать спільним цінностям та інтересам Сполучених Штатів та ЄС", - йдеться у прес-релізі.

До таких дій китайської сторони вони включили, зокрема, політику Китаю в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях і Тайванській протоці як таку, що "загрожує миру і стабільності в регіоні", а також "безпосередній вплив на безпеку і процвітання як Сполучених Штатів, так і Європейського союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запросили 110 країн на "саміт за демократію", серед яких і Україна. Росія, Китай і Угорщина - поза списком

Під час діалогу було порушено питання необхідності тісної співпраці у різних форматах проти "тривалих порушень" прав людини в Китаї, включно з репресіями в Сіньцзяні та Тибеті, а також "ерозію автономії та демократії в Гонконгу".

Водночас США та ЄС "визнали важливість дипломатії з Китаєм, особливо там, де перетинаються інтереси і де можлива конструктивна співпраця". Це стосується проблем Ірану, Корейського півострова, зміни клімату, охорони здоров'я, наркоторгівлі, наголошується у прес-релізі.