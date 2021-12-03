В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

Нардепы внесли в Верховную Раду Проект Постановления об установлении Дня украинского борща.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Парламентарии предлагают отмечать День украинского борща ежегодно во вторую субботу сентября.

"Украинский борщ - традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности. ... Это блюдо проявляет свою устойчивость употребления и преемтсвенность историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и, таким образом, обмениваются ценной культурологической информацией, призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, преемтсвенность культурной традиции.

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