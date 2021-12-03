В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы внесли в Верховную Раду Проект Постановления об установлении Дня украинского борща.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Парламентарии предлагают отмечать День украинского борща ежегодно во вторую субботу сентября.
"Украинский борщ - традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности. ... Это блюдо проявляет свою устойчивость употребления и преемтсвенность историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и, таким образом, обмениваются ценной культурологической информацией, призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, преемтсвенность культурной традиции.
Пожалуйста, подождите...
Что я услышу в ответ?
Т.е. Федышин так петь можно, а мне говорить нельзя.
А по поводу качества их песен - дело вкуса.
По мне, так это - шлак. Патриотический шлак.
Кстати когда кацапы говорят "На Украине" это ж на руцком? Правильно? Они ж не говорят "На Україні"? Нет.
"В Украине" должны говорить все и везде, и независимо от гражданства.
Бужинська Катерина Володимирівна:
26 травня 2015 року - отримує українську музичну премію «Золотий диск» за альбом «Як у нас на Україні».
Всё новое - хорошо забытое старое.
Це має покласти край "борщовій війні", яка розпочалася минулого року, коли в російському урядовому Twitter-акаунті написали, що борщ - "одна з найвідоміших та найулюбленіших страв та символів традиційної кухні Росії".Підготовку до подання заявки в ЮНЕСКО розпочав минулого року шеф-кухар Євген Клопотенко, який відправив експедицію збирати рецепти по всій Україні та приніс борщ на презентацію в міністерстві культури."Треба було захищати борщ, бо мова вже йшла не про їжу, а про культурну ідентифікацію нації" - написав Клопотенко у Facebook. Він додав, що "всі українці різні, але нас об'єднує любов до борщу"."Тепер нехай весь світ дізнається, чий насправді борщ", - заявив шеф-кухар.
"Російська газета", офіційне видання російського уряду, назвала наміри України номінувати борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "новим приводом для скандалу"."Борщ відомий у всій Східній Європі, від Румунії до Литви, і кожна країна вважає його своєю стравою", - написала російська газета.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-54522212
А народ не понимает. Все очень активно кинулись обсуждать тему "борщ"
"проЄкт"
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ну нечем занять мизки членкиням в Раде кроме как варить бор-щи
в прямом етере надо бы посмотреть эти коучситерные реверансы, особенно Киву, он борщ размешивает ... ну, не рукой хотя бы
а вообще то - миллионы рецептов в мире - из того что было. чо, всегда все имели все ингредиенты для того шоб мужик не сварился?
В Скандинавии - нашел тухлую акули, притащил домой - уже жена не проломит голову топором(а на голове шлем то, ля-ля )
Или во Франции - наловил жаб с лягушками, пришел домой... = загнан под шконку.
Или в Англии - просто пришел домой, посмотрел на часы, и в кармане тоже часы, были... а жены уже нету. сел пить чай, обозвал прислугу рабами, миссис Муркул, вы таки свинья, в чай мне плюнул кто? А? Кот? Ну ок, извините.
народаолигархов?
Не факт, что ещё удастся приготовить при таком развитии событий.