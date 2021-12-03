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Новости Политика Украины
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В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

Нардепы внесли в Верховную Раду Проект Постановления об установлении Дня украинского борща.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Парламентарии предлагают отмечать День украинского борща ежегодно во вторую субботу сентября.

"Украинский борщ - традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности. ... Это блюдо проявляет свою устойчивость употребления и преемтсвенность историческую, географическую и даже геополитическую. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что инициатива установления Дня украинского борща - дня, когда украинцы готовят, едят, делятся рецептами борща и, таким образом, обмениваются ценной культурологической информацией, призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры, преемтсвенность культурной традиции.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Нормально. А хіба є ще який інший борщ, крім українського? Чи вже москалі "винайшли" і московський борщ?
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03.12.2021 09:57
+6
Аби чим займатись, тільки не тим що потрібно. Вони працьуйуть.
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03.12.2021 10:05
+4
Если не будет дня мацы - явный признак ксенофобии.
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03.12.2021 10:09
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03.12.2021 09:56 Ответить
ПРЯМОГО насмотрелся?
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03.12.2021 10:10 Ответить
Да, Миша Поплавский и Ирина Федышин хорошо спивают!!!
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03.12.2021 10:11 Ответить
Особенно - "Лише у нас на Україні".
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03.12.2021 10:17 Ответить
Не понимаю твое возмущение. У людей песни все на украинском. Это ж не ******* по типу ани лорак или софы ротару, которые поехали кацапов развлекать в сауну...
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03.12.2021 10:25 Ответить
Ну давай я в каком нибудь посте напишу - "У нас на Украине..."
Что я услышу в ответ?
Т.е. Федышин так петь можно, а мне говорить нельзя.
А по поводу качества их песен - дело вкуса.
По мне, так это - шлак. Патриотический шлак.
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03.12.2021 10:29 Ответить
Зачем придираться к крайностям? Это кацапы только должны говорить "В". Украинцы могут говорить и "НА" и "В". Это типа как только ниГГер может называть ниГГером другого ниГГера, или холохол, называть хохлом только другого хохла. А вообще тут зависит как мне кажется от контекста, ведь они там не репчик читают, а попсу поют, а там важна имено рифма.
Кстати когда кацапы говорят "На Украине" это ж на руцком? Правильно? Они ж не говорят "На Україні"? Нет.
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03.12.2021 10:32 Ответить
Отмазка засчитана.
"В Украине" должны говорить все и везде, и независимо от гражданства.
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03.12.2021 10:37 Ответить
это можно не комментировать:

Бужинська Катерина Володимирівна:

26 травня 2015 року - отримує українську музичну премію «Золотий диск» за альбом «Як у нас на Україні».
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03.12.2021 10:34 Ответить
Так, Федишині можна, бо в тій пісні інший смисл слова "на Україні"!
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03.12.2021 11:43 Ответить
Ну, тогда .... И я буду говорить с этим же смыслом.
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03.12.2021 11:49 Ответить
А Міша, це україномовний Кай Мєтов.
Всё новое - хорошо забытое старое.
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03.12.2021 10:20 Ответить
Если сделаете этот день красным днем календаря, шоб был выходной с переносом на понедрельник, то почему бы и нет?
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03.12.2021 09:57 Ответить
Нормально. А хіба є ще який інший борщ, крім українського? Чи вже москалі "винайшли" і московський борщ?
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03.12.2021 09:57 Ответить
Ви себе чуєте? Де москаль а де винайшов? У них свій борщ - щі, якись помиї із кропивою, про це вони не говорять а кажуть що наш борщ то вони придумали...
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03.12.2021 10:02 Ответить
Я себе чую. Росія доказує, що борщ - це їх культурна спадщина барщ.
Це має покласти край "борщовій війні", яка розпочалася минулого року, коли в російському урядовому Twitter-акаунті написали, що борщ - "одна з найвідоміших та найулюбленіших страв та символів традиційної кухні Росії".Підготовку до подання заявки в ЮНЕСКО розпочав минулого року шеф-кухар Євген Клопотенко, який відправив експедицію збирати рецепти по всій Україні та приніс борщ на презентацію в міністерстві культури."Треба було захищати борщ, бо мова вже йшла не про їжу, а про культурну ідентифікацію нації" - написав Клопотенко у Facebook. Він додав, що "всі українці різні, але нас об'єднує любов до борщу"."Тепер нехай весь світ дізнається, чий насправді борщ", - заявив шеф-кухар.

"Російська газета", офіційне видання російського уряду, назвала наміри України номінувати борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "новим приводом для скандалу"."Борщ відомий у всій Східній Європі, від Румунії до Литви, і кожна країна вважає його своєю стравою", - написала російська газета.

https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-54522212
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03.12.2021 10:10 Ответить
У московітів є щі. То ота брудна вода, якою помили каструлю після борщу.
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03.12.2021 10:32 Ответить
Вода після борщу то на свята а так ноги помив, кропиви кинув от тобі і щі. Боярой запив і думаєшь про своє вєлічіє!
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03.12.2021 10:57 Ответить
Щи - хоть куй полощи: рыбья чешуя и больше никуя.
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03.12.2021 12:10 Ответить
Кацапьё ещё ботвинью *********.
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03.12.2021 12:14 Ответить
Перебір. Тоді завтра будуть "День вареників", "День сирників", "День голубців", День дерунів" ...
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03.12.2021 10:00 Ответить
Не думаю, якщо кацапи намагалися привласнити борщ собі, то треба захистити його на офіційному рівні. А день дерунів вже є, у Коросені у перші вихідні кожного року святкується. І дуже гарне свято, рекомендую.
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03.12.2021 10:06 Ответить
*Коростені
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03.12.2021 10:07 Ответить
Ніякого перебору. І вареники, і сирники, і налісніки, і голубці, і деруни наші страви і наша спадщина, чому ми маємо це комусь дарувати? Хай рекламують свої щі.
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03.12.2021 10:16 Ответить
Ну і нехай будуть. Все ж краще, чим День чипсів, День кока-коли, День фастфуда. а то молодь скоро і їжі не знатиме, тільки перекус. Зате гастроентерологи через 10-15 років будуть у великій пошані.
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04.12.2021 01:02 Ответить
Аби чим займатись, тільки не тим що потрібно. Вони працьуйуть.
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03.12.2021 10:05 Ответить
Один из немногих адекватных комментов к этой новости.
А народ не понимает. Все очень активно кинулись обсуждать тему "борщ"
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03.12.2021 10:29 Ответить
Внесут проект дня борща, а кончится форшмаком.
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03.12.2021 10:06 Ответить
І мацой...
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03.12.2021 10:11 Ответить
Если не будет дня мацы - явный признак ксенофобии.
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03.12.2021 10:09 Ответить
б*же....
"проЄкт"

(*************)

ну нечем занять мизки членкиням в Раде кроме как варить бор-щи
в прямом етере надо бы посмотреть эти коучситерные реверансы, особенно Киву, он борщ размешивает ... ну, не рукой хотя бы

а вообще то - миллионы рецептов в мире - из того что было. чо, всегда все имели все ингредиенты для того шоб мужик не сварился?
В Скандинавии - нашел тухлую акули, притащил домой - уже жена не проломит голову топором(а на голове шлем то, ля-ля )
Или во Франции - наловил жаб с лягушками, пришел домой... = загнан под шконку.
Или в Англии - просто пришел домой, посмотрел на часы, и в кармане тоже часы, были... а жены уже нету. сел пить чай, обозвал прислугу рабами, миссис Муркул, вы таки свинья, в чай мне плюнул кто? А? Кот? Ну ок, извините.
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03.12.2021 10:10 Ответить
Это пипец!
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03.12.2021 10:18 Ответить
А когда будет день дебелизма и зашкваров слуг народа олигархов?
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03.12.2021 10:30 Ответить
Тю! Щодня святкувати?
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03.12.2021 12:01 Ответить
Запишите на магнитофон своё описание его вкуса.
Не факт, что ещё удастся приготовить при таком развитии событий.
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03.12.2021 10:45 Ответить
Просте запитання - у день святкування будуть державні урочистості та салюти? Таке враження, що трускавецькі академики не розуміють навіщо Зеля посадив у Верховну раду. У країні економічна та енергетична криза, Україна - лідер по смерності від ковіду, на кордонах маємо орду орків, а зелені макаки не перестають скакати по сесійній залі вищого законодавчого органу держави, демонструючи народу дупи. Вочевидь цілий трускавецький тиждень пішов на тренування на тренажерах, щоб вони запам'ятали, що "ЗА" - зелена клавіша, "ПРОТИ" - червона.
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03.12.2021 11:04 Ответить
Все правильно. Дорогу всьому що утверджує українську ідентичність. Тим більше що доведено його українське походження та й подивитися ще одне палахкотіння ватних пердаків теж не зайве.
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03.12.2021 11:08 Ответить
Правильно! В Америці є День Пончика, День Бургера, День Яєчниці, День Кави, ДЕНЬ БУДЬ-ЯКОЇ популярної їжі...
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03.12.2021 11:49 Ответить
Тепер буде ще день вакцинації імені Білла Гейтса.
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03.12.2021 12:19 Ответить
У кацапів національна страва сьогодення - "Доширак"
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03.12.2021 12:00 Ответить
 
 