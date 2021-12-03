В Раді зареєстрували проєкт постанови про святкування Дня українського борщу
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Нардепи внесли до Верховної Ради Проєкт Постанови про встановлення Дня українського борщу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Верховної Ради.
Парламентарі пропонують відзначати День українського борщу щороку другої суботи вересня.
"Український борщ - традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності. ... Ця страва виявляє свою стійкість вживання та тяглість історичну, географічну та навіть геополітичну. Неможливо уявити український дім без приготування борщу. Завдяки своєму глибокому впливу на суспільне життя України, український борщ відіграє важливу роль у культурі як прояв гостинності", - йдеться в пояснювальній записці.
Зазначається, що ініціатива встановлення Дня українського борщу - дня, коли українці готують, їдять, діляться рецептами борщу та таким чином обмінюються цінною культурологічною інформацією, покликана забезпечити збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглість культурної традиції.
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Что я услышу в ответ?
Т.е. Федышин так петь можно, а мне говорить нельзя.
А по поводу качества их песен - дело вкуса.
По мне, так это - шлак. Патриотический шлак.
Кстати когда кацапы говорят "На Украине" это ж на руцком? Правильно? Они ж не говорят "На Україні"? Нет.
"В Украине" должны говорить все и везде, и независимо от гражданства.
Бужинська Катерина Володимирівна:
26 травня 2015 року - отримує українську музичну премію «Золотий диск» за альбом «Як у нас на Україні».
Всё новое - хорошо забытое старое.
Це має покласти край "борщовій війні", яка розпочалася минулого року, коли в російському урядовому Twitter-акаунті написали, що борщ - "одна з найвідоміших та найулюбленіших страв та символів традиційної кухні Росії".Підготовку до подання заявки в ЮНЕСКО розпочав минулого року шеф-кухар Євген Клопотенко, який відправив експедицію збирати рецепти по всій Україні та приніс борщ на презентацію в міністерстві культури."Треба було захищати борщ, бо мова вже йшла не про їжу, а про культурну ідентифікацію нації" - написав Клопотенко у Facebook. Він додав, що "всі українці різні, але нас об'єднує любов до борщу"."Тепер нехай весь світ дізнається, чий насправді борщ", - заявив шеф-кухар.
"Російська газета", офіційне видання російського уряду, назвала наміри України номінувати борщ до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО "новим приводом для скандалу"."Борщ відомий у всій Східній Європі, від Румунії до Литви, і кожна країна вважає його своєю стравою", - написала російська газета.
https://www.bbc.com/ukrainian/press-review-54522212
А народ не понимает. Все очень активно кинулись обсуждать тему "борщ"
"проЄкт"
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ну нечем занять мизки членкиням в Раде кроме как варить бор-щи
в прямом етере надо бы посмотреть эти коучситерные реверансы, особенно Киву, он борщ размешивает ... ну, не рукой хотя бы
а вообще то - миллионы рецептов в мире - из того что было. чо, всегда все имели все ингредиенты для того шоб мужик не сварился?
В Скандинавии - нашел тухлую акули, притащил домой - уже жена не проломит голову топором(а на голове шлем то, ля-ля )
Или во Франции - наловил жаб с лягушками, пришел домой... = загнан под шконку.
Или в Англии - просто пришел домой, посмотрел на часы, и в кармане тоже часы, были... а жены уже нету. сел пить чай, обозвал прислугу рабами, миссис Муркул, вы таки свинья, в чай мне плюнул кто? А? Кот? Ну ок, извините.
народаолигархов?
Не факт, что ещё удастся приготовить при таком развитии событий.