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Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN

Українська національна страва - борщ - виявилася в списку 20 найсмачніших супів у світі за версією американського видання СNN.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шматочки ніжного буряка плавають у блискучому червоному бульйоні для супу, котрий люблять в Україні та у всій Східній Європі. Борщ, який часто приправлений рясною порцією сметани, є чим завгодно, але не простим буряковим супом", - описують страву редактори СNN.

Як наголошує видання, борщ іноді відносять до російської кухні, але це твердження викликає "гарячі суперечки". Наразі українські кухарі ведуть кампанію за включення українського борщу до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Окрім борщу у цьому списку представлені ще 19 супів з різних куточків світу, серед них іспанський гаспачо, суп гамбо з Америки, харіро з Марокко тощо.
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Топ коментарі
+71
Как-то не сочетается у меня борщ и суп. Есть борщ, а есть суп. Борщ вообще отдельная категория, и он в этой категории в гордом одиночествя, на самой вершине. Как-то так.
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27.02.2021 23:47
+60
Щи находятся там, где им и положено - в помойке.
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27.02.2021 23:48
+48
Это точно!
Борщ не суп, а за слова "борщ это русский суп" нужно убивать за умственную неполноценность 😂
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27.02.2021 23:50
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Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 4186
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28.02.2021 06:44 Відповісти
Кислые щи. Весч! Но мясо хорошее нужно и не разу не свинина.
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28.02.2021 08:07 Відповісти
Ипать ты несчастный... Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 6871
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28.02.2021 11:17 Відповісти
бу-га-га-га-а-а-а...
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28.02.2021 20:22 Відповісти
капусняк то вєщь, а щі лише для полоскати згодяться.
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28.02.2021 17:47 Відповісти
щами даже свиньи не захотят полоскать рот - все одно, шо переливать из пустого в порожнее.
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28.02.2021 20:20 Відповісти
Тож не про свиней мова.
Ви як маненький )
Ну, пане Олександре ! Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 6976
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28.02.2021 20:31 Відповісти
Я Вас умоляю: как говорили дойчен золдатен , группен офiцiрен, мол, русише швайн... От которых СЧи далеко не убежали... ЗЫ... та ось так ось та свинота перебiрливою стала... То яыГ не той, бо тупiють, то подавай нищебродам наше сало с борщом...
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28.02.2021 21:00 Відповісти
Пробовал украинский борщ в одном польском ресторане - какие-то помои. В той же пузатой хате, он вкуснее.
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28.02.2021 08:15 Відповісти
Первое место в рейтинге занял суп банга из Нигерии. Его готовят из плодов масляничной пальмы, говядины, свежей рыбы и сушеных морепродуктов со специями. На втором месте оказался вьетнамский суп фо бо с рисовой лапшой и говядиной.
Также в рейтинг попали американский гамбо, испанский гаспачо, грузинский харчо, таиландский том ям и японский рамэн.
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28.02.2021 08:35 Відповісти
в смисле в 20-ку? Та він полюбе кращий!
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28.02.2021 09:26 Відповісти
бограч теж непогано заходить
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28.02.2021 09:32 Відповісти
Підтверджую!
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28.02.2021 10:24 Відповісти
Борщ - это не суп!) это борщ.
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28.02.2021 09:54 Відповісти
Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 3392"
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28.02.2021 10:45 Відповісти
Смачніше борщу взагалі, не може бути супу.
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28.02.2021 11:44 Відповісти
Є таке містечко в Україні - Кобищі . От мешканець один мені й розказав : Якось цариця (певно , Катерина ) , проїзджаючи ті краї , на питатання "что Вы изволили бы откушать?" , стомлена государиня томно одповіла : эх , вот кабы щи ....п.с. місцеві гордяться цим фактом , тільки що пам"ятничок не поставили .
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28.02.2021 13:08 Відповісти
Місцеві навіть не пам'ятають того ,ніби-то,факту.
Так що, не вигадуй.
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28.02.2021 14:05 Відповісти
пане Пистолет, какими судьбами на родине Дракулы и загарбаних территорий(Трансильвания)?
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28.02.2021 20:27 Відповісти
Брешуть -в першу трійку Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 7847
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28.02.2021 13:38 Відповісти
Как отмечает издание, борщ иногда относят к российской кухне, но это утверждение вызывает "горячие споры". Сейчас украинские повара ведут кампанию за включение украинского борща в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Источник: https://censor.net/ru/n3250529

Український борщ рулить, буряк це не свєкла Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 5896 Борщ потрапив до топ-20 найсмачніших супів світу за версією СNN - Цензор.НЕТ 1129
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28.02.2021 13:55 Відповісти
свекла - це ботва у буряка. Свеклу еще называют гычкою.
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28.02.2021 20:24 Відповісти
перший раз чую, знаю що у московитів так буряк красний зветься..
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28.02.2021 22:48 Відповісти
А щи по версии CNN приманка для тараканов.
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28.02.2021 17:28 Відповісти
Борщ , - любимое мной первое блюдо . Даже без мясного бульона я готовлю его так , шо гості дивуються смаку . Саме главне , червоний бурячок , зажарка на олії - цибулька з морквиною , заправлена томатом ( натуральним ) , столова ложка мукички для наваристості ( треба швидко перемішувати на сковорідці ) , - капусту мілконарізану додати і мілкими кубиками картоплю вже в кастрюлю . За міст бульону використовую трохи укропу і лаврового листочку . - Дуже смачно , смакуйте !
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28.02.2021 19:40 Відповісти
по-моему, поджаристо-наваристая мукиа дает изжогу. рекомендуею перед тем как бросать картошку, 2-3 картошины разрезать на полосы толщиной не более 3-4 мм.затем эти полосы порезать поперек получатся квадратные стежки . Затем эти стежки порезать на квадратики, к примеру 4х4х4мм. Карптошку в таком виде какое-то время варить до разваристости, затем бросать основную партию нормальной картошки. Меленькие кубики картошки разварятся в "муку" - будет наваристость без изжоги , мама не горюй.
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28.02.2021 20:15 Відповісти
Интересно, на каком месте ягелеядное кулинар-блюдо - СЧи?
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28.02.2021 20:06 Відповісти
Счи в развитых странах не считают пригодной едой к употреблению.
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28.02.2021 20:46 Відповісти
кста, гречку тоже. К примеру, в Китае гречку дают на корм только животным.
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28.02.2021 21:02 Відповісти
А в Украине щи даже свиньям не дают
не растут заразы.
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28.02.2021 21:12 Відповісти
До слова,сьогодні дружина зварила борщу.До борщику домашнє сальце заправлене та три стопки вакцини,смакота неймовірна.Всім того бажаю.
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28.02.2021 21:38 Відповісти
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