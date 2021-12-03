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Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации, - Минздрав

У нас сохраняются высокие темпы вакцинации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

"Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации. И почти 43,8% получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В минувшие сутки 206 710 человек было вакцинировано против коронавирусной болезни, из них первую прививку получил 70 581 человек. Завершили курс вакцинации 136 129 человек", - сообщила заместитель министра.

По словам Карчевич, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации.

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"Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - добавила она.

Автор: Анастасія Потіха
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А нужно 73%!!!
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03.12.2021 11:15 Ответить
73% вакцинированы убойной вакциной COLOMOY 1+1
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03.12.2021 11:33 Ответить
Понад 37% дорослого населення в Україні пройшли повний курс вакцинації. І майже 43,8% отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3303146

иииии...?
С конца января готовимся к новым волнам,которым найдут свои новые обьяснения.
Но вот что меня беспокоит последнии дни - почему матьвашу перестали мыть подьезды откуда вывозят ковидных в таких маштабах?? Почему перестали мыть асфальт и остановки?? Транспорт перестали заливать дезинфектором. Доколе этот беспредел будет продолжатся ?
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03.12.2021 11:16 Ответить
Скажу більше, нарід перстав мити руки - в знак протесту проти вакцинування.))
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03.12.2021 11:18 Ответить
А вот это зря скажу я вам, ведь всем известно что вирус живет на поверхности неделю, и проникает через кожу и поверхность тела.Незря же мудрейшие год назад лазили в перчатках и ловили в десятером одного пловца, они то знаю (и видят из окон своего мерса) коварство вируса, не то что работяги постоянно ездящие в переполненом транспорте и стоящие в очередях атб.
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03.12.2021 11:27 Ответить
Вірус проникає не через шкіру, а через брудні руки, які ви тягете до рота і очей. А взагалі - це ваша справа визнавати заходи гігієни чи нехтувати ними.
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03.12.2021 11:34 Ответить
Вот что было еще год назад:
Масова дезінфекція під'їздів багатоповерхівок через епідемію коронавірусу. У Дніпрі, Харкові та Запоріжжі миють згідно з розпорядженням міської влади
За невыполнение предписаний с ежедневной дезинфекции подъездов ОСМД грозят огромные штрафные санкции.

И отмены это хрени небыло. Или иглоукалывание затмило весь гешефт?
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03.12.2021 11:22 Ответить
37% дорослого населення в Україні =дебылы окончательные
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03.12.2021 13:41 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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03.12.2021 14:21 Ответить
 
 