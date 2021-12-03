Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации, - Минздрав
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У нас сохраняются высокие темпы вакцинации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
"Более 37% взрослого населения в Украине прошли полный курс вакцинации. И почти 43,8% получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. В минувшие сутки 206 710 человек было вакцинировано против коронавирусной болезни, из них первую прививку получил 70 581 человек. Завершили курс вакцинации 136 129 человек", - сообщила заместитель министра.
По словам Карчевич, в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации.
"Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - добавила она.
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иииии...?
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