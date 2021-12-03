8 областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны, - Ляшко

В настоящее время восемь областей Украины потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Об областях, которые могут выйти (из "красной" зоны. - Ред.), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет Министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря. - Ред.) ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко

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