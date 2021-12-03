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8 областей потенциально готовы выйти из "красной" зоны, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

8 областей потенциально готовы выйти из

В настоящее время восемь областей Украины потенциально готовы выйти из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Об областях, которые могут выйти (из "красной" зоны. - Ред.), Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет Министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря. - Ред.) ожидаем еще и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос", - сказал Ляшко

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
а лечение - это вакцинация..
пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
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03.12.2021 12:25
+10
А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
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03.12.2021 12:28
+10
Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
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03.12.2021 12:35
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шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
а лечение - это вакцинация..
пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
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03.12.2021 12:25 Ответить
Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
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03.12.2021 12:35 Ответить
вакцинування,звичайно не лікування..

бо вакцинація ПЕРВЕНТИВНА,ПРОФІЛАКТИЧНА,а лікуються вже НАСЛІДКИ..

ПРОТИ ВІРУСІВ НЕ ІСНУЄ ліків.

-----------

ВТІМ.. дискусія з тупими УПОРОТИМИ антивакцинаторами позбавлена сенсу.
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04.12.2021 09:44 Ответить
конченное, какая нахрен превентивная, и тем более профилактическая процедура - для переболевших людей?
не все обращались к врачу, и большинство переболело а лёгкой форме..
зачем эта поголовная вакцинация здорового населения, тем более молодых людей?
всем давно понятно, что эта вакцинация - коммерческая афера и деребан бюджетных денег..
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04.12.2021 12:04 Ответить
А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
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03.12.2021 12:28 Ответить
ахаха, "фашист", ты в Италии бы щас был уколот 157 раз и кричал - Слово Королю(опа, Муссолини был ниже чем Король)
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03.12.2021 12:31 Ответить
просто до совка любым фашистам - очень далеко.
а в Германии было вполне себе ничего. для бизнеса то. коего в совке не то что не было, просто владельцы были либо перегноем, либо зэками.
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04.12.2021 16:41 Ответить
эвакуации кого и куда?
захоронинии - где и кого?
это не Освенцим шо 4 млн. можно захоронить буквально во дворе, так шо панику отставтьте.ка
те
вы немного нагнетаешь. посмотри Маски шоу хотя бы. https://www.youtube.com/watch?v=tObsZ79Ib6Y
щас, отключу только чип 5Джу-жу и отвечу.
Шо? кто это? это Марс опять? А, это опять канада... значит так вырьвте
одхобтызхолдзхе
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04.12.2021 17:21 Ответить
Привейся фошизд
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03.12.2021 13:17 Ответить
Хрен вам, не достанете
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03.12.2021 13:23 Ответить
ну да, почитай Эль Мюридку - там уже ваще, вот и тут так будет
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04.12.2021 09:54 Ответить
в бар без довідки не пускають!

Фошизди!!
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04.12.2021 09:45 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/126878 люди, подпишите эту петицию, пусть видят что есть люди которые против всемирных репрессий!
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03.12.2021 12:38 Ответить
Дякую, поширив по групах.

Підписуємо та поширюємо цю інформацію
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03.12.2021 13:36 Ответить
ПНХ,юрочка..)
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04.12.2021 09:42 Ответить
Зашел в Ютьюб и набрал такой текст...актеры кино умершие от коронавируса в 2020-21 годах...полный атас сколько их нет...а не бедные были и вакцинировались поголовно...,ак говорила Юлия Меньшова...папа очень хотел жить,снимать фильмы...вакциновался несколько раз..но увы умер...
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03.12.2021 12:40 Ответить
в Антиколорадоса один графоман был - месяц взад подох с женой вместе от вируса. ну хоть без графоманщины будет сайт то
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04.12.2021 10:08 Ответить
інформативненько
все ясно: які області і коли вийдуть
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03.12.2021 12:41 Ответить
У власти две проблемы.
Всё меньше остаётся того, что можно украсть и что можно запретить!
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03.12.2021 13:51 Ответить
Новый год настает ! С Новым годом с новым счастьем...! Отметим корпоративы и вернемся после старого нового года, опять в "красную". Ничего личного, просто бизнес.
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03.12.2021 14:01 Ответить
 
 