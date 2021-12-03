8 областей потенційно готові вийти з "червоної" зони, - Ляшко

На сьогоднішній день вісім областей України потенційно готові вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо областей, які можуть вийти (із "червоної" зони - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет Міністрів України прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання", - сказав Ляшко

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