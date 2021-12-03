УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6555 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
7 162 25
Ляшко Віктор (1353) коронавірус (16711)

8 областей потенційно готові вийти з "червоної" зони, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

8 областей потенційно готові вийти з

На сьогоднішній день вісім областей України потенційно готові вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо областей, які можуть вийти (із "червоної" зони - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет Міністрів України прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання", - сказав Ляшко 

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ стежить за Закарпаттям, щоб не пропустити завезення "Омікрону" в Україну: в області зростання випадків COVID-19 і госпіталізації, - Ляшко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
а лечение - это вакцинация..
пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
показати весь коментар
03.12.2021 12:25
+10
А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
показати весь коментар
03.12.2021 12:28
+10
Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
показати весь коментар
03.12.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шлюшко окончательно разваливает медицину, у него даже прыщ на жопе - это ковид..
а лечение - это вакцинация..
пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
показати весь коментар
03.12.2021 12:25 Відповісти
Тут дело не в откатах. Большие дяди ляшка первого уничтожат, как свидетеля планетарной аферы. Раз за вакцинацию дорогим препаратом еще и доплачивают, значит дела плохи у массонского кодла. Развязка близка.
показати весь коментар
03.12.2021 12:35 Відповісти
вакцинування,звичайно не лікування..

бо вакцинація ПЕРВЕНТИВНА,ПРОФІЛАКТИЧНА,а лікуються вже НАСЛІДКИ..

ПРОТИ ВІРУСІВ НЕ ІСНУЄ ліків.

-----------

ВТІМ.. дискусія з тупими УПОРОТИМИ антивакцинаторами позбавлена сенсу.
показати весь коментар
04.12.2021 09:44 Відповісти
конченное, какая нахрен превентивная, и тем более профилактическая процедура - для переболевших людей?
не все обращались к врачу, и большинство переболело а лёгкой форме..
зачем эта поголовная вакцинация здорового населения, тем более молодых людей?
всем давно понятно, что эта вакцинация - коммерческая афера и деребан бюджетных денег..
показати весь коментар
04.12.2021 12:04 Відповісти
А смысл, если ты правила красной зоны перенес на желтую?
Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
показати весь коментар
03.12.2021 12:28 Відповісти
ахаха, "фашист", ты в Италии бы щас был уколот 157 раз и кричал - Слово Королю(опа, Муссолини был ниже чем Король)
показати весь коментар
03.12.2021 12:31 Відповісти
просто до совка любым фашистам - очень далеко.
а в Германии было вполне себе ничего. для бизнеса то. коего в совке не то что не было, просто владельцы были либо перегноем, либо зэками.
показати весь коментар
04.12.2021 16:41 Відповісти
эвакуации кого и куда?
захоронинии - где и кого?
это не Освенцим шо 4 млн. можно захоронить буквально во дворе, так шо панику отставтьте.ка
те
вы немного нагнетаешь. посмотри Маски шоу хотя бы. https://www.youtube.com/watch?v=tObsZ79Ib6Y
щас, отключу только чип 5Джу-жу и отвечу.
Шо? кто это? это Марс опять? А, это опять канада... значит так вырьвте
одхобтызхолдзхе
показати весь коментар
04.12.2021 17:21 Відповісти
Привейся фошизд
показати весь коментар
03.12.2021 13:17 Відповісти
Хрен вам, не достанете
показати весь коментар
03.12.2021 13:23 Відповісти
ну да, почитай Эль Мюридку - там уже ваще, вот и тут так будет
показати весь коментар
04.12.2021 09:54 Відповісти
в бар без довідки не пускають!

Фошизди!!
показати весь коментар
04.12.2021 09:45 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/126878 люди, подпишите эту петицию, пусть видят что есть люди которые против всемирных репрессий!
показати весь коментар
03.12.2021 12:38 Відповісти
Дякую, поширив по групах.

Підписуємо та поширюємо цю інформацію
показати весь коментар
03.12.2021 13:36 Відповісти
ПНХ,юрочка..)
показати весь коментар
04.12.2021 09:42 Відповісти
Зашел в Ютьюб и набрал такой текст...актеры кино умершие от коронавируса в 2020-21 годах...полный атас сколько их нет...а не бедные были и вакцинировались поголовно...,ак говорила Юлия Меньшова...папа очень хотел жить,снимать фильмы...вакциновался несколько раз..но увы умер...
показати весь коментар
03.12.2021 12:40 Відповісти
в Антиколорадоса один графоман был - месяц взад подох с женой вместе от вируса. ну хоть без графоманщины будет сайт то
показати весь коментар
04.12.2021 10:08 Відповісти
інформативненько
все ясно: які області і коли вийдуть
показати весь коментар
03.12.2021 12:41 Відповісти
У власти две проблемы.
Всё меньше остаётся того, что можно украсть и что можно запретить!
показати весь коментар
03.12.2021 13:51 Відповісти
Новый год настает ! С Новым годом с новым счастьем...! Отметим корпоративы и вернемся после старого нового года, опять в "красную". Ничего личного, просто бизнес.
показати весь коментар
03.12.2021 14:01 Відповісти
 
 