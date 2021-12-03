8 областей потенційно готові вийти з "червоної" зони, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
На сьогоднішній день вісім областей України потенційно готові вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам у кулуарах парламенту у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо областей, які можуть вийти (із "червоної" зони - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже на Кабінет Міністрів України прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) очікуємо ще й дев'яту. Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання", - сказав Ляшко
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
а лечение - это вакцинация..
пусть шлюшко расскажет, сколько оно откатов, за эту вакцинацию шмурдяком здорового населения Украины получило..
бо вакцинація ПЕРВЕНТИВНА,ПРОФІЛАКТИЧНА,а лікуються вже НАСЛІДКИ..
ПРОТИ ВІРУСІВ НЕ ІСНУЄ ліків.
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ВТІМ.. дискусія з тупими УПОРОТИМИ антивакцинаторами позбавлена сенсу.
не все обращались к врачу, и большинство переболело а лёгкой форме..
зачем эта поголовная вакцинация здорового населения, тем более молодых людей?
всем давно понятно, что эта вакцинация - коммерческая афера и деребан бюджетных денег..
Плевать на эпидситуацию, строится фашистский режим.
а в Германии было вполне себе ничего. для бизнеса то. коего в совке не то что не было, просто владельцы были либо перегноем, либо зэками.
захоронинии - где и кого?
это не Освенцим шо 4 млн. можно захоронить буквально во дворе, так шо панику отставтьте.ка
те
вы немного нагнетаешь. посмотри Маски шоу хотя бы. https://www.youtube.com/watch?v=tObsZ79Ib6Y
щас, отключу только чип 5Джу-жу и отвечу.
Шо? кто это? это Марс опять? А, это опять канада... значит так вырьвте
одхобтызхолдзхе
Фошизди!!
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все ясно: які області і коли вийдуть
Всё меньше остаётся того, что можно украсть и что можно запретить!