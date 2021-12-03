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Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин

Банковая затягивает обнародование баллов на финальное заседание комиссии.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, как Банковая собирается "фальсифицировать конкурс на руководителя САП".

"Сейчас лидером является Александр Клименко, детектив НАБУ, руководивший расследованием в отношении Татарова. Он опережает другого финалиста Андрея Синюка (прокурора ОГП) на 17 баллов. Вчера Банковая в очередной раз сорвала заседание, чтобы не обнародовать результаты практического, которое финалисты написали больше месяца назад", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, независимую оценку обнародованных работ (согласно инструкции) провели: доцент кафедры уголовного и уголовного процессуального права факультета юридических наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Алексей Горох) и эксперты Фонда DEJURE.

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Независимые члены комиссии вчера обнародовали свои баллы. Они более или менее совпадают с независимой оценкой.

"Допустимым отклонением от независимого оценивания является 2-3 балла, все что больше - очевидная фальсификация. Но Татаровцам нужно украсть у Клименко минимум ШЕСТЬ баллов, и еще столько же накинуть Синюку. На инфографике мы смоделировали такую ​​фальсификацию красными линиями. Видите, насколько такая фальсификация очевидна? Еще более очевидна она будет всем, кто следит за конкурсом. И татаровская часть комиссии это тоже понимает. Именно поэтому Банковая затягивает обнародование баллов на финальное заседание комиссии", - пояснил глава ЦПК.

Шабунин отметил, что "татаровская" часть комиссии сфальсифицирует баллы и практического задания, и собеседования, но поскольку это будет последнее заседание, то с этим ничего уже нельзя будет сделать.

"Одна лишь попытка столь очевидной фальсификации конкурса на руководителя САП станет для Зеленского внешнеполитическим харакири. Последний, напомню, лично подписался под обещанием честного конкурса и украинцам, и ключевым союзникам по безопасности", - подытожил глава ЦПК.

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Татаров готовит фальсификацию конкурса на главу САП, - Шабунин 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Татаров - це кремлівський щур!
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03.12.2021 12:36
+10
Що ти Віталька від корєшів своїх риго-Зелених іншого очікував?
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03.12.2021 12:28
+7
Так бери, Шлабунін, ту Заліщук, Сирожу Дрищлєща, Пуштуна і створюйте так, як потрібно. Пам'ятаєш, як тобі і їм не подобалося все, що не робив Порошенко? Вперед!
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03.12.2021 13:10
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Що ти Віталька від корєшів своїх риго-Зелених іншого очікував?
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03.12.2021 12:28 Ответить
а чому вони його корєша?
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03.12.2021 14:17 Ответить
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03.12.2021 12:28 Ответить
Татаров - це кремлівський щур!
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03.12.2021 12:36 Ответить
це наш щур, доморощений, з тих, хто готовий продатись будь-кому хто готовий платити любі гроші за шахрайство, підкупи шантаж та фальсифікації. про це знають всі в країні знає про це і президент тож виходить що питання не в цих щурах а питання якраз у президентові який готовий користуватись послугами такого лайна. тут чим далі тим гірше і до нескінченності.
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03.12.2021 15:00 Ответить
все правління зюзінців - це одна суцільна фальсифікація політичного процесу та демократії
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03.12.2021 12:48 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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03.12.2021 12:56 Ответить
он в нее ест...
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03.12.2021 13:02 Ответить
"Зробили разом !!!".
І так два рази.
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03.12.2021 13:06 Ответить
Так бери, Шлабунін, ту Заліщук, Сирожу Дрищлєща, Пуштуна і створюйте так, як потрібно. Пам'ятаєш, як тобі і їм не подобалося все, що не робив Порошенко? Вперед!
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03.12.2021 13:10 Ответить
"Сама лише спроба такої очевидної фальсифікації конкурсу на керівника САП стане для Зеленського зовнішньополітичним харакірі"
У Зеленського уже стільки тих зовнішньополітичних харакірі, що одним більше, одним менше - значення не має. ІМХО
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03.12.2021 13:27 Ответить
Как Жить? Ганьба! Зрада и Заколот!
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03.12.2021 13:59 Ответить
И ослик как всегда НЕПРИЧЕМ!
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03.12.2021 16:03 Ответить
список членов комиссии я думал это Молдавия
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03.12.2021 16:29 Ответить
Працює,курва татаров,трудиться в поті лиця свого. Бо він для того і поставлений...
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03.12.2021 17:30 Ответить
Что ******.Где соратники с флагами и криками зе барига?????Наркоша серлещ,пуштун лысый,залищущка и прочая сволочь.Все пристроены к корыту?Все берут за щеку?Такие нехилые зарплаты!И демократии уже не нужно ? Обсосы недоделаные.!!!

э
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03.12.2021 17:36 Ответить
Бандиты, пригретые у гринПоца, свою работу делают ...
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03.12.2021 17:50 Ответить
ЧУЖОЙ
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03.12.2021 18:43 Ответить
Вы меня конечно извините, но: "такие ****** керуют нашей державой" это просто 3,14здец... Кусок лысой лапоухой *****...
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03.12.2021 19:58 Ответить
Модер, бро, не три...
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03.12.2021 19:58 Ответить
Ломброзо , якби глянув на це єпало, дав би таку оцінку: шахрай, лихоїмець, корумпований "мусор".
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03.12.2021 22:23 Ответить
Не понимаю,как такую ОЧЕВИДНУЮ мразь не могут уволить с ОП? Наверное татаров найподлейший.Поэтому его держат в своих рядах.
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04.12.2021 08:32 Ответить
 
 