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Татаров готує фальсифікацію конкурсу на очільника САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Татаров готує фальсифікацію конкурсу на очільника САП, - Шабунін

Банкова затягує оприлюднення балів аж на фінальне засідання комісії.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, як Банкова збирається "фальсифікувати конкурс на керівника САП".

"Зараз лідером є Олександр Клименко, детектив НАБУ, який керував розслідуванням щодо Татарова. Він випереджає іншого фіналіста Андрія Синюка (прокурора ОГП) аж на 17 балів. Вчора Банкова вже вкотре зірвала засідання, щоб не оприлюднювати результати практичного, яке фіналісти написали більше місяць тому", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, незалежну оцінку оприлюднених робіт (згідно інструкції) провели: доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Олексій Горох) та експерти Фундації DEJURE.

Дивіться: ОП організував проплачений мітинг для того, щоб "збити" Клименка з конкурсу на посаду голови САП, - Шабунін. ВIДЕО

Незалежні члени комісії вчора оприлюднили свої бали. Вони більш-менш збігаються з незалежним оцінюванням.

"Допустимим відхиленням від незалежного оцінювання є 2-3 бали, все що більше - очевидна фальсифікація. Але Татарівцям треба вкрасти в Клименка мінімум ШІСТЬ балів, і ще стільки ж накинути Синюку. На інфографіці ми змоделювали таку фальсифікацію червоними лініями. Бачите, наскільки така фальсифікація очевидна? Ще більш очевидною вона буде усім, хто стежить за конкурсом. І Татарівська частина комісії це теж розуміє. Саме тому Банкова затягує оприлюднення балів аж на фінальне засідання комісії", - пояснив голова ЦПК.

Шабунін зазначив, що "татарівська" частина комісії сфальсифікує бали і практичного завдання, і співбесіди, але оскільки це буде останнє засідання, то з цим нічого вже не можна буде зробити.

"Сама лише спроба такої очевидної фальсифікації конкурсу на керівника САП стане для Зеленського зовнішньополітичним харакірі. Останній нагадаю, особисто підписався під обіцянкою чесного конкурсу і українцями, і ключовим безпековим союзникам", - підсумував голова ЦПК.

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Татаров готує фальсифікацію конкурсу на очільника САП, - Шабунін 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Татаров - це кремлівський щур!
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03.12.2021 12:36
+10
Що ти Віталька від корєшів своїх риго-Зелених іншого очікував?
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03.12.2021 12:28
+7
Так бери, Шлабунін, ту Заліщук, Сирожу Дрищлєща, Пуштуна і створюйте так, як потрібно. Пам'ятаєш, як тобі і їм не подобалося все, що не робив Порошенко? Вперед!
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03.12.2021 13:10
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Що ти Віталька від корєшів своїх риго-Зелених іншого очікував?
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03.12.2021 12:28 Відповісти
а чому вони його корєша?
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03.12.2021 14:17 Відповісти
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03.12.2021 12:28 Відповісти
Татаров - це кремлівський щур!
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03.12.2021 12:36 Відповісти
це наш щур, доморощений, з тих, хто готовий продатись будь-кому хто готовий платити любі гроші за шахрайство, підкупи шантаж та фальсифікації. про це знають всі в країні знає про це і президент тож виходить що питання не в цих щурах а питання якраз у президентові який готовий користуватись послугами такого лайна. тут чим далі тим гірше і до нескінченності.
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03.12.2021 15:00 Відповісти
все правління зюзінців - це одна суцільна фальсифікація політичного процесу та демократії
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03.12.2021 12:48 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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03.12.2021 12:56 Відповісти
он в нее ест...
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03.12.2021 13:02 Відповісти
"Зробили разом !!!".
І так два рази.
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03.12.2021 13:06 Відповісти
Так бери, Шлабунін, ту Заліщук, Сирожу Дрищлєща, Пуштуна і створюйте так, як потрібно. Пам'ятаєш, як тобі і їм не подобалося все, що не робив Порошенко? Вперед!
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03.12.2021 13:10 Відповісти
"Сама лише спроба такої очевидної фальсифікації конкурсу на керівника САП стане для Зеленського зовнішньополітичним харакірі"
У Зеленського уже стільки тих зовнішньополітичних харакірі, що одним більше, одним менше - значення не має. ІМХО
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03.12.2021 13:27 Відповісти
Как Жить? Ганьба! Зрада и Заколот!
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03.12.2021 13:59 Відповісти
И ослик как всегда НЕПРИЧЕМ!
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03.12.2021 16:03 Відповісти
список членов комиссии я думал это Молдавия
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03.12.2021 16:29 Відповісти
Працює,курва татаров,трудиться в поті лиця свого. Бо він для того і поставлений...
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03.12.2021 17:30 Відповісти
Что ******.Где соратники с флагами и криками зе барига?????Наркоша серлещ,пуштун лысый,залищущка и прочая сволочь.Все пристроены к корыту?Все берут за щеку?Такие нехилые зарплаты!И демократии уже не нужно ? Обсосы недоделаные.!!!

э
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03.12.2021 17:36 Відповісти
Бандиты, пригретые у гринПоца, свою работу делают ...
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03.12.2021 17:50 Відповісти
ЧУЖОЙ
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03.12.2021 18:43 Відповісти
Вы меня конечно извините, но: "такие ****** керуют нашей державой" это просто 3,14здец... Кусок лысой лапоухой *****...
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03.12.2021 19:58 Відповісти
Модер, бро, не три...
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03.12.2021 19:58 Відповісти
Ломброзо , якби глянув на це єпало, дав би таку оцінку: шахрай, лихоїмець, корумпований "мусор".
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03.12.2021 22:23 Відповісти
Не понимаю,как такую ОЧЕВИДНУЮ мразь не могут уволить с ОП? Наверное татаров найподлейший.Поэтому его держат в своих рядах.
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04.12.2021 08:32 Відповісти
 
 