Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін

Члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які перебувають під контролем Офісу президента, вчергове зірвали призначене на сьогодні засідання.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підконтрольні Банковій члени комісії з обрання керівника САП щойно знову зірвали засідання. Сьогодні комісія мала оприлюднити бали за практичне завдання, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами", - повідомив він.

Він також навіс слова члена комісії Романа Куйбіди, який твердить, що майже всі члени комісії зібралися в зумі - кворум мав бути. Але на сайті Офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про те, що засідання не відбудеться.

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"Скасування засідання було несподіванкою для всіх присутніх членів, і справжні причини досі незрозумілі", - пише Куйбіда.

Деталі Шабунін обіцяє повідомити завтра.

Конкурс на посаду голови САП триває вже 15 місяців.