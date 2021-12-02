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Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін

Члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які перебувають під контролем Офісу президента, вчергове зірвали призначене на сьогодні засідання.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підконтрольні Банковій члени комісії з обрання керівника САП щойно знову зірвали засідання. Сьогодні комісія мала оприлюднити бали за практичне завдання, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами", - повідомив він.

Він також навіс слова члена комісії Романа Куйбіди, який твердить, що майже всі члени комісії зібралися в зумі - кворум мав бути. Але на сайті Офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про те, що засідання не відбудеться.

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"Скасування засідання було несподіванкою для всіх присутніх членів, і справжні причини досі незрозумілі", - пише Куйбіда.

Деталі Шабунін обіцяє повідомити завтра.

Конкурс на посаду голови САП триває вже 15 місяців.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
зебилки, поясните мне, почему шайка зеленского так не хочет независимого прокурора САП? Может потому, что члены этой шайки ни собираются воровать, ну вот ни копеечки, и сколько бы этот прокурор САП ни копал, ничего он не отыщет?
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02.12.2021 19:08
+16
ППЦ вже зовсім дах їм знесло!
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02.12.2021 19:07
+12
"Квартал 95" триває)
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02.12.2021 19:04
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призначыты дату спивбэсиды?вы хоть видели график младшего ермака,наглота?
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02.12.2021 19:04 Відповісти
а як лизав як лизав це Шабуня владі!!!
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02.12.2021 19:25 Відповісти
руйнував вовка КС - Шабуня ще лизав... У Пінчука на каналі дуетом з Аферістовичем
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02.12.2021 19:27 Відповісти
глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин,
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02.12.2021 19:28 Відповісти
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
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02.12.2021 19:35 Відповісти
Ніхто нікому не лизав.
Прибрати зашквареного Баригу хотіло майже три чверті українців.
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02.12.2021 22:18 Відповісти
лизав, як і ти зараз.
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03.12.2021 00:20 Відповісти
Котрого баригу?
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03.12.2021 02:56 Відповісти
Не удивлюсь тому, как увижу фотку, как лещ с шубуниным меняются подводками в параше. Очередные девочки - советники с нулевым выхлопом
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03.12.2021 10:13 Відповісти
"Квартал 95" триває)
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02.12.2021 19:04 Відповісти
яка несподіванка =)
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02.12.2021 19:07 Відповісти
ППЦ вже зовсім дах їм знесло!
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02.12.2021 19:07 Відповісти
Їм какаяразніца? Ймовірніше за все, це і є метою пліснявої погані.
Чи захід змириться з, запропонованим зЕ-рмаком, бесПределом, чи відмовиться підтримувати Україну, що їх ще більше влаштує.
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02.12.2021 19:23 Відповісти
зебилки, поясните мне, почему шайка зеленского так не хочет независимого прокурора САП? Может потому, что члены этой шайки ни собираются воровать, ну вот ни копеечки, и сколько бы этот прокурор САП ни копал, ничего он не отыщет?
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02.12.2021 19:08 Відповісти
Я не зебилка, более чем, даже не смотрел поганые быдлосериалы и для быдла "юмористов". Но пояснить тут есть что: шайка продолжает дело "пороха" - не дать право независимого расследования НАБУ, чтобы не пришлось потом задействовать последнюю "линию обороны" от быдла(коим и те, и другие считают неравнодушных, но бедных(по их меркам) граждан Украины). Эта линия - суды. Помните "налоговика" под клетчатым одеялом? - забыл фамилию этого пса, но тут против НАБУ, запалив свою задницу, выступил "суд", спас от справедливой тюрьмы ворующего ваши налоги и пенсии урода.
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02.12.2021 19:48 Відповісти
Насіров
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02.12.2021 20:20 Відповісти
білобриса гнида чимось невдоволена? А ЧОМУ??? Це ж воно в 2019 горлало за шмарклю, нє?
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02.12.2021 19:13 Відповісти
З методички КГБ- переводити розмову з неприємної теми на особистість, або чиїслова обговорюються,чи на особистість співрозмовника. По руськи:"Сам дурак".

Тобто ви виправдовуєте дворічний ігнор слуг призначення голови САП і саботаж роботи конкурсної комісії? І ховаєтесь за цькуванням Шабуніна.
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02.12.2021 22:09 Відповісти
не дабазарілісь єшо....... їх член не праходіть. їм нужон татароермак або котлеторахамия, ну на крайняк арестоверещук....
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02.12.2021 19:16 Відповісти
зелена пліснява перемагає....... . і ніхто не здивований. бо їм насправді ж ніхто не заважає витворяти будь-що. більше того, єрмило з портянкою татарать країну вже не приховуючи чиї команди виконують. а наші "патріоти" демонструють лише глибоку тривогу і зневагу до цих потвор. не приведи Господь зявитьсяу них нагода знищувати українців і все українське вони не будуть вагатися ні секунди.
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02.12.2021 19:22 Відповісти
Ой, ой, ой. А хто ж це у нас такий гарний і хороший за ЗЕ топив не так давно?
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02.12.2021 19:29 Відповісти
Отлично кинули лохов из МВФ, у которых это было чуть не главным требованием для очередного транша, а заодно и лошье, которое этих аферистов выбрало и будет отдавать потом кредит.
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02.12.2021 19:38 Відповісти
То Віталику виводь несчисленних грізних смєтунів на Майдан і смєтайте зелену плісняву !!!)))
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02.12.2021 19:41 Відповісти
я ржу с этого шабунина, теперь вместо барыги какие-то жулики и проходимцы, что же ты не рад, результатам своего труда...
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02.12.2021 19:42 Відповісти
Шабунін поганий, значить і критика ним саботажу Зе погана? Хай далі гадять?
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02.12.2021 22:11 Відповісти
Хамелеонов в Украине много,...все эти Лещенки, Гнапы и прочие Шабунины нехило намыли бабла на фразе Ольги **********... все кто угодно ,лишь бы не Порошенко...
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02.12.2021 19:42 Відповісти
А шо за бардак? У країні ще є яка небудь влада крім бандитської шобли?
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02.12.2021 19:48 Відповісти
Если бы летом 2014 года Верховна Рада национализировала все без исключения предприятия и провела повторную приватизацию на конкурсной основе,сейчас бы мы жили совсем в другой стране...,без бандитской шоблы...
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02.12.2021 19:52 Відповісти
Из последнего - все єти доктора Смерть МОЗ Украині вместе с росийско-еврейскими собственниками супермаркетов успешно блокируют снабжение населения продуктами первой необходитости.
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02.12.2021 19:56 Відповісти
Побачив?
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02.12.2021 20:46 Відповісти
Все очень просто. Брат Дерьмака еще не отобрал кандидата.
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02.12.2021 20:46 Відповісти
Ті хто зірвав одним словом-просто члени...
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02.12.2021 21:29 Відповісти
подконтрольные Банковой члены комиссснова сорвали заседание, - Шабунин
s://censor.net/ru/n3303061

почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. Источник: https://censor.net/ru/n3303061
Вы наконец определитьесь с методичкой, члены комиссии сорвыли или от ген прокурора пришло указание.
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02.12.2021 23:59 Відповісти
Бєня не дав добро? Чи Леонідович прижучив. Коліться
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03.12.2021 02:42 Відповісти
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет старинная украинская мудрость касты Богозабородудержащих
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03.12.2021 05:35 Відповісти
 
 