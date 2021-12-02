Обрання очільника САП: підконтрольні Банковій члени комісії знову зірвали засідання, - Шабунін
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Члени комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які перебувають під контролем Офісу президента, вчергове зірвали призначене на сьогодні засідання.
Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підконтрольні Банковій члени комісії з обрання керівника САП щойно знову зірвали засідання. Сьогодні комісія мала оприлюднити бали за практичне завдання, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами", - повідомив він.
Він також навіс слова члена комісії Романа Куйбіди, який твердить, що майже всі члени комісії зібралися в зумі - кворум мав бути. Але на сайті Офісу генпрокурора з’явилося повідомлення про те, що засідання не відбудеться.
"Скасування засідання було несподіванкою для всіх присутніх членів, і справжні причини досі незрозумілі", - пише Куйбіда.
Деталі Шабунін обіцяє повідомити завтра.
Конкурс на посаду голови САП триває вже 15 місяців.
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Тобто ви виправдовуєте дворічний ігнор слуг призначення голови САП і саботаж роботи конкурсної комісії? І ховаєтесь за цькуванням Шабуніна.
s://censor.net/ru/n3303061
почти все члены комиссии собрались в зуме - кворум должен был быть. Но на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. Источник: https://censor.net/ru/n3303061
Вы наконец определитьесь с методичкой, члены комиссии сорвыли или от ген прокурора пришло указание.