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Новости Политика Украины
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ВВП (633) перепись населения (132) Федоров Михаил (423)

После переписи населения будет переоценка ВВП, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После переписи населения будет переоценка ВВП, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что сейчас Министерство активно работает с компанией Apple по переписи населения в 2023 году.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные эффективные решения.

Есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы та информация, которую мы получаем, ее воспринимали в мире, и за счет этого была какая-то международная коммуникация, какая-то международная помощь и вообще было понятно место Украины на мировой карте", – отметил министр.

По словам Федорова, перепись населения будет проводиться по всем методикам в 2023 году.

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"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны и это будет явно больше, чем сегодня", - пояснил Федоров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Ще один зеДебіл, переоцінка населення не впливає на загальний ВВП тільки на ВВП на душу населення.
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03.12.2021 13:12
+3
Спочатку фальсифікують Перепис, а потім факт перевиконання бюджету. Ти ба, які моторні хлопціі не ліниві!!!
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03.12.2021 13:16
+3
ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных на территории страны за один год. С какой стороны здесь души? Это влияет только на ВВП на одну душу - с учетом вымирающего и выбывающего за бугор населения Украины, у Зеленского этот показатель будет космическим - всем резко покажется, что они разбогатели. Но - как насчет долга страны на одну смертную душу? Это бремя тоже будет космическим.
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03.12.2021 14:18
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03.12.2021 12:49 Ответить
Так Пупс це Свобода.
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03.12.2021 13:14 Ответить
Так, пупс є свобода ! Від розуму та сумління!
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03.12.2021 13:39 Ответить
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03.12.2021 13:25 Ответить
А потім заявимо, що завдяки президентству найвеличнішого ВВП злетів до неба і зробіть себе разом знову! Хитрий план
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03.12.2021 12:56 Ответить
Ще один зеДебіл, переоцінка населення не впливає на загальний ВВП тільки на ВВП на душу населення.
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03.12.2021 13:12 Ответить
Да но везде в мире смотря ВВП на душу населения, на него все ровняются, общий ВВП уже не интересен.
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03.12.2021 13:21 Ответить
ВВП країни показує розмір її економіки.
ВВП на душу населення показує якість життя чи наскільки багаті люди, але насправді це нічого не показує. Тому що зараз зменшать кількість населення на 2-3 млн, ВВП на душу виросте, а реально кожний відчув що він став багатшим?
А згідно з заявами бубочки всі раптом стали багатшими, а цілий земіністр недоучка підтвердить.
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03.12.2021 14:22 Ответить
Спочатку фальсифікують Перепис, а потім факт перевиконання бюджету. Ти ба, які моторні хлопціі не ліниві!!!
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03.12.2021 13:16 Ответить
А потім і вибори.
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04.12.2021 01:37 Ответить
Переоценка ВВП у зебилов состоится из долларов в гривну.
И сразу ВВП в 28 раз повысится. Или скорее в 50-70 к 2023 году.
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03.12.2021 13:16 Ответить
Неужели федоров заставит компанию Apple продать за одну гривню свои айфоны бабушкам в селах? Для переписи? Да?
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03.12.2021 13:42 Ответить
Карочє, хфьодоров, наші бабці в селі чекають на смартфони від тебе, чьмо зелене! Шоб мати можливість послати тебе нах разом із твоїми переписами, бубачькой та його квартальними ідіотами! Дивись, будь обережним! Бо наші бабці є вельми небезпечні. За попередження нє благодарі .
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03.12.2021 13:53 Ответить
Apple?
Почему не Vertu?
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03.12.2021 13:56 Ответить
ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных на территории страны за один год. С какой стороны здесь души? Это влияет только на ВВП на одну душу - с учетом вымирающего и выбывающего за бугор населения Украины, у Зеленского этот показатель будет космическим - всем резко покажется, что они разбогатели. Но - как насчет долга страны на одну смертную душу? Это бремя тоже будет космическим.
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03.12.2021 14:18 Ответить
Чем больше мы будем держать этих идиотов у власти
тем быстрее мы скатимся в пропасть и перестанем существовать
как страна.
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03.12.2021 14:58 Ответить
 
 