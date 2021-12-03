После переписи населения будет переоценка ВВП, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что сейчас Министерство активно работает с компанией Apple по переписи населения в 2023 году.
Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные эффективные решения.
Есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы та информация, которую мы получаем, ее воспринимали в мире, и за счет этого была какая-то международная коммуникация, какая-то международная помощь и вообще было понятно место Украины на мировой карте", – отметил министр.
По словам Федорова, перепись населения будет проводиться по всем методикам в 2023 году.
"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны и это будет явно больше, чем сегодня", - пояснил Федоров.
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3 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Новым председателем Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру (подконтрольной Минагрополитики Романа Лещенко) станет Тарас Грень - человек львовского хозяина премьера Дениса Шмыгаля, контрабандиста Игоря Кривецкого по кличке «Пупс».
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ВВП на душу населення показує якість життя чи наскільки багаті люди, але насправді це нічого не показує. Тому що зараз зменшать кількість населення на 2-3 млн, ВВП на душу виросте, а реально кожний відчув що він став багатшим?
А згідно з заявами бубочки всі раптом стали багатшими, а цілий земіністр недоучка підтвердить.
И сразу ВВП в 28 раз повысится. Или скорее в 50-70 к 2023 году.
Почему не Vertu?
тем быстрее мы скатимся в пропасть и перестанем существовать
как страна.