После переписи населения будет переоценка ВВП, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров говорит, что сейчас Министерство активно работает с компанией Apple по переписи населения в 2023 году.

Об этом он заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы активно работаем с компанией Apple по переписи населения в 2023 году. Это очень важный проект, потому что мы хотим его сделать максимально современным, инновационным и сэкономить много денег, а также получить качественные данные, чтобы правительство принимало правильные эффективные решения.

Есть определенные нормы ЕС, Евростата, ООН, по которым нужно проводить перепись населения, чтобы та информация, которую мы получаем, ее воспринимали в мире, и за счет этого была какая-то международная коммуникация, какая-то международная помощь и вообще было понятно место Украины на мировой карте", – отметил министр.

По словам Федорова, перепись населения будет проводиться по всем методикам в 2023 году.

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"На сегодняшний день оценка ВВП нашей страны происходит на основе информации о населении в стране в 2000 году. Сейчас после переписи будет переоценка ВВП нашей страны и это будет явно больше, чем сегодня", - пояснил Федоров.