Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що зараз Міністерство активно працює із компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми активно працюємо з компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році. Це надважливий проєкт, бо ми хочемо його зробити максимально сучасним, інноваційний і зекономити багато грошей, а також отримати якісні дані, щоб уряд приймав правильні ефективні рішення.

Є певні норми ЄС, Євростату, ООН, за якими потрібно проводити перепис населення, щоб та інформація, яку ми отримуємо, її сприймали у світі, та за рахунок цього була якась міжнародна комунікація, якась міжнародна допомога і взагалі було зрозумілим місце України на світовій мапі", - зазначив міністр.

За словами Федорова, перепис населення будуть проводити за всіма методиками у 2023 році.

"На сьогодні, оцінка ВВП нашої країни відбувається на основі інформації про населення у країні 2000 року. Зараз після перепису буде переоцінка ВВП нашої країни і це буде явно більше, ніж сьогодні", - пояснив Федоров.

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