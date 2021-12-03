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Новини Політика України
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ВВП (254) перепис населення (104) Федоров Михайло (533)

Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що зараз Міністерство активно працює із компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році.

Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми активно працюємо з компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році. Це надважливий проєкт, бо ми хочемо його зробити максимально сучасним, інноваційний і зекономити багато грошей, а також отримати якісні дані, щоб уряд приймав правильні ефективні рішення.

Є певні норми ЄС, Євростату, ООН, за якими потрібно проводити перепис населення, щоб та інформація, яку ми отримуємо, її сприймали у світі, та за рахунок цього була якась міжнародна комунікація, якась міжнародна допомога і взагалі було зрозумілим місце України на світовій мапі", - зазначив міністр.

За словами Федорова, перепис населення будуть проводити за всіма методиками у 2023 році.

"На сьогодні, оцінка ВВП нашої країни відбувається на основі інформації про населення у країні 2000 року. Зараз після перепису буде переоцінка ВВП нашої країни і це буде явно більше, ніж сьогодні", - пояснив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у співпраці з Apple у лютому 2023 року здійснить електронний перепис населення, який згодом приведе до електронного голосування, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Ще один зеДебіл, переоцінка населення не впливає на загальний ВВП тільки на ВВП на душу населення.
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03.12.2021 13:12
+3
Спочатку фальсифікують Перепис, а потім факт перевиконання бюджету. Ти ба, які моторні хлопціі не ліниві!!!
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03.12.2021 13:16
+3
ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных на территории страны за один год. С какой стороны здесь души? Это влияет только на ВВП на одну душу - с учетом вымирающего и выбывающего за бугор населения Украины, у Зеленского этот показатель будет космическим - всем резко покажется, что они разбогатели. Но - как насчет долга страны на одну смертную душу? Это бремя тоже будет космическим.
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03.12.2021 14:18
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03.12.2021 12:49 Відповісти
Так Пупс це Свобода.
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03.12.2021 13:14 Відповісти
Так, пупс є свобода ! Від розуму та сумління!
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03.12.2021 13:39 Відповісти
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03.12.2021 13:25 Відповісти
А потім заявимо, що завдяки президентству найвеличнішого ВВП злетів до неба і зробіть себе разом знову! Хитрий план
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03.12.2021 12:56 Відповісти
Ще один зеДебіл, переоцінка населення не впливає на загальний ВВП тільки на ВВП на душу населення.
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03.12.2021 13:12 Відповісти
Да но везде в мире смотря ВВП на душу населения, на него все ровняются, общий ВВП уже не интересен.
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03.12.2021 13:21 Відповісти
ВВП країни показує розмір її економіки.
ВВП на душу населення показує якість життя чи наскільки багаті люди, але насправді це нічого не показує. Тому що зараз зменшать кількість населення на 2-3 млн, ВВП на душу виросте, а реально кожний відчув що він став багатшим?
А згідно з заявами бубочки всі раптом стали багатшими, а цілий земіністр недоучка підтвердить.
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03.12.2021 14:22 Відповісти
Спочатку фальсифікують Перепис, а потім факт перевиконання бюджету. Ти ба, які моторні хлопціі не ліниві!!!
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03.12.2021 13:16 Відповісти
А потім і вибори.
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04.12.2021 01:37 Відповісти
Переоценка ВВП у зебилов состоится из долларов в гривну.
И сразу ВВП в 28 раз повысится. Или скорее в 50-70 к 2023 году.
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03.12.2021 13:16 Відповісти
Неужели федоров заставит компанию Apple продать за одну гривню свои айфоны бабушкам в селах? Для переписи? Да?
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03.12.2021 13:42 Відповісти
Карочє, хфьодоров, наші бабці в селі чекають на смартфони від тебе, чьмо зелене! Шоб мати можливість послати тебе нах разом із твоїми переписами, бубачькой та його квартальними ідіотами! Дивись, будь обережним! Бо наші бабці є вельми небезпечні. За попередження нє благодарі .
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03.12.2021 13:53 Відповісти
Apple?
Почему не Vertu?
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03.12.2021 13:56 Відповісти
ВВП - это рыночная стоимость всех товаров и услуг произведенных на территории страны за один год. С какой стороны здесь души? Это влияет только на ВВП на одну душу - с учетом вымирающего и выбывающего за бугор населения Украины, у Зеленского этот показатель будет космическим - всем резко покажется, что они разбогатели. Но - как насчет долга страны на одну смертную душу? Это бремя тоже будет космическим.
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03.12.2021 14:18 Відповісти
Чем больше мы будем держать этих идиотов у власти
тем быстрее мы скатимся в пропасть и перестанем существовать
как страна.
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03.12.2021 14:58 Відповісти
 
 