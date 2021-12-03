Після перепису населення буде переоцінка ВВП, - Федоров
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров каже, що зараз Міністерство активно працює із компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році.
Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми активно працюємо з компанією Apple щодо перепису населення у 2023 році. Це надважливий проєкт, бо ми хочемо його зробити максимально сучасним, інноваційний і зекономити багато грошей, а також отримати якісні дані, щоб уряд приймав правильні ефективні рішення.
Є певні норми ЄС, Євростату, ООН, за якими потрібно проводити перепис населення, щоб та інформація, яку ми отримуємо, її сприймали у світі, та за рахунок цього була якась міжнародна комунікація, якась міжнародна допомога і взагалі було зрозумілим місце України на світовій мапі", - зазначив міністр.
За словами Федорова, перепис населення будуть проводити за всіма методиками у 2023 році.
"На сьогодні, оцінка ВВП нашої країни відбувається на основі інформації про населення у країні 2000 року. Зараз після перепису буде переоцінка ВВП нашої країни і це буде явно більше, ніж сьогодні", - пояснив Федоров.
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3 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Новым председателем Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру (подконтрольной Минагрополитики Романа Лещенко) станет Тарас Грень - человек львовского хозяина премьера Дениса Шмыгаля, контрабандиста Игоря Кривецкого по кличке «Пупс».
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ВВП на душу населення показує якість життя чи наскільки багаті люди, але насправді це нічого не показує. Тому що зараз зменшать кількість населення на 2-3 млн, ВВП на душу виросте, а реально кожний відчув що він став багатшим?
А згідно з заявами бубочки всі раптом стали багатшими, а цілий земіністр недоучка підтвердить.
И сразу ВВП в 28 раз повысится. Или скорее в 50-70 к 2023 году.
Почему не Vertu?
тем быстрее мы скатимся в пропасть и перестанем существовать
как страна.