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Беларусь никогда не станет демократической, как Украина, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь никогда не станет демократической, как Украина, - Лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что белорусы имеют собственное видение перспектив и никогда не станут Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было сообщено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, имеем собственное видение наших перспектив", – сказал белорусский диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Мы с Путиным – родные братья

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Від імені кого вєщає цей фюрер?
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03.12.2021 13:04
+25
Від себе та своїх синочків. Хоча я впевнений, що у путлєра і кооперативу "Озеро" вже є свої люди на те крісло, яке займає бульбофюрер
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03.12.2021 13:13
+21
скоро вы все станете рабсиянами - вот ваша перспектива...
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03.12.2021 13:08
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А если ещё посчитать борщевой набор... вон Мосийчучка не даст соврать...
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03.12.2021 14:10 Ответить
Что угодно и как ни считай, а по уровню жизни своих граждан демократическая Украина против диктаторской Беларуси - в глубочайшей жопе.
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03.12.2021 14:17 Ответить
в цифрах, пожалуйста, а то одни эмоции...
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03.12.2021 14:28 Ответить
Цифры с солидными первоисточниками выше заСПАМлены. У особо грамотных других аргументов, оказывается, нету.
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03.12.2021 16:40 Ответить
Лож, киздёж и провокация.
Недавно читал стенания одного програмера - его за 1 (один!) комент (даже не отдельный пост) в фисбучике на год отправили на домашнюю химию. А контора его во избежание и на всякий случай выставила на мороз. В коментах местные рассказывают что таких случаев вагон и маленькая тележка.
А теперь вещай мне про масло по госту и жирную тушонку .
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03.12.2021 14:34 Ответить
К стати родственница из Беларуси говорит что их "качественные" продукты это миф. Все самое хорошее последние лет уже как 7 шло на экспорт в Германии и Латвии и прочие европы...
А про выбор в их магазинах то как жаловались белорусы (пересекался в Крыму до Майдана еще) так и сейчас каждые выходные в Чернигове на кольцевой дороге парковка под Экомаркетом забита их авто и автобусами- выгребают наши "некачественные" украинские и импортные товары.
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03.12.2021 15:10 Ответить
Одно другому не мешает. Кто спорит с тем, что Бацька Лука - узурпатор власти? Тем более, он вернул флаг и герб Белорусской ССР, а спецам - название КГБ. А ты знаешь, что такое КГБ с точки зрения закона? БАНДФОРМИРОВАНИЕ. Потому что в СССР не было закона о КГБ. Были только одни секретные ведомственные приказы, в которых КГБ называл себя "передовой отряд партии". Не знаю, может в Беларуси и есть закон о Белорусском КГБ, но замашки-то у них остались.
Но то, что в Беларуси сохранены: "MAЗ", "БелАЗ", "МТЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., а у нас всё подобное либо уже сдохло или будет добито нынешними ценами на энергоносители - это факт
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03.12.2021 17:51 Ответить
Тоесть тебе звездюлины дубинкой по загривку не мешают хавать масло по госту и жирную тушонку? Ну тогда не думаю, что мне удастся тебе что-то втолковать
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03.12.2021 17:55 Ответить
Возле твоего ник-нейма случайно не флаг Люксембурга и соответствует ли он твоей фактической геопозиции?
Лучше всех втолкует градусник в жилье и холодильник большинства гражданв крещенские морозы 2022 года.
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03.12.2021 18:16 Ответить
Это показатель образованности. Но чёрт с ней, с образованностью. Неужели сложно перед тем, как ляпнуть дурню, полезть в гугл и проверить? .
Твой украинский флажок возле ника кстати не гарантия, что ты не кацап
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03.12.2021 18:34 Ответить
Я не кацап. Больше того, в моей украинской крови есть несколько польских капель. И я пользуюсь гуглом.
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03.12.2021 18:42 Ответить
Все кацапы тут говорят, что они не кацапы. Вы в этом не оригинальны. Я ещё мог предположить, что вы - белорус. Но последнее время уже нет большой разницы. К сожалению.
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03.12.2021 19:00 Ответить
Как-то я перечитал почти все новеллы В.Стефаника. А они написаны на Покутском говоре Галицкого диалекта Украинского языка - кацап об него мозг сломает, а в Google-переводчике его нет. И я немного освоил этот говор. У меня есть целый архив моих постов на этом говоре. Вот я тебе один вывалю - зацени:

Гречно перепрошую, вельмишановний мосьпане (доречі, ти хлопак, чи кобіта?), але ж ся згляньте, як же ж мені збільшити оце власне убоге мовне розмаїття, звідкіля ж йому ся взяти?
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники́, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а поготів ще й на довше) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним ґаздам не є де й порцією горівки ся почастувати.
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03.12.2021 19:23 Ответить
И сразу в догоночку:
это не чистый говор, а только отдельные слова из говора. На чистом говоре была бы полнейшая "Абракадабра" (как новеллы В.Стефаника). Вот только сейчас заметил, что гаджет исправил слово "варіяти" (так именно на говоре) на "вар'яти", что тоже Галицкий диалект, но уже не Покутский говор. Оставлю именно "вар'яти", потому что многие знают "Вар'яти-шоу" от Притулы.
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03.12.2021 19:42 Ответить
Чтобы "хавать масло по госту и жирную тушонку", их надо ещё иметь
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03.12.2021 18:19 Ответить
З.Ы. И он ещё рад, что комент был старый и поэтому год условно, а не три реально.
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03.12.2021 14:35 Ответить
Ради разнообразия - приведите пруфы.
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03.12.2021 15:04 Ответить
А ссср так вобще был передовым по показателям. Только за джинсы и касету к магнитофону, югославскую стенку в "зал" и сникерсы люди были готовы душу продать
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03.12.2021 15:06 Ответить
Я бы сказал даже больше. Гуглить "дело Рокотова - Файбишенко - Яковлева". Эту троицу расстреляли за торговлю джинсами. В самом буквальном смысле. По приговору суда.
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03.12.2021 16:14 Ответить
Смешно будет вспоминать его дурной спич через очень короткое время

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03.12.2021 14:00 Ответить
колхозный маршал т-щ Лукашенка заявил:

"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина.
Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина.
На что четко два дня назад им было сообщено: мы никогда не станем Украиной. "

То есть, кольхозенФюрер Лукашеску твёрдо заверил беларусов, что при его правлении всегда будет антидемократическим, бесперспективным и недоразвитым государством.
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06.12.2021 01:29 Ответить
Какая может быть в колхозе демократия среди крепостных?
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03.12.2021 14:20 Ответить
Ніколи не кажи ніколи. Особливо якщо ти диктатор та узурпатор. Але на сьогодні він правий, прозахідного консенсу в Білорусі не існує.
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03.12.2021 14:39 Ответить
правильно-бацько не даст превратить американским абезьянам свою
страну в такую жопу как украина.
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03.12.2021 14:47 Ответить
американські обезьяни спасли радянський союз від розгрому.
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03.12.2021 15:20 Ответить
Усатое чмо расписалось за всех белоруссов
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03.12.2021 14:55 Ответить
Вообще-то Брест с околицами это украинская этн ческая земля Берестейщина, населенная украинцами и принадлежавшая украинским государствам Руси, Волынского княжества, Украинской Народной Республики еще 100 лет назад.
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.

P.s.: к стати о Смоленске. Берестейщину отдали белорусам еще и как компенсацию жа отобранную у них ранее Смоленщину.
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03.12.2021 15:00 Ответить
Совершенно точное и важное замечание, ув.Базиль:
Брестская область - это однозначно историческая Украина. Помню, как я был очень удивлён, общаясь в Минске со знакомыми студентами юрфака БГУ, уроженцами Брестской области, у которых фамилии были абсолютно на 100 % типично украинскими: Зинчук, Романчук, Стовба, Ерёменко, Нестеренко, Листопад, Гарус.
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06.12.2021 01:38 Ответить
У Белоруссии была перспектива. У белорусской области ее нет.
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03.12.2021 16:06 Ответить
это таки писец...

для больной кацапо-орды и Варшава, и Хельсинки - это таки рассея.

быстрее бы подох этот азиопский гнойник на 1/9 земной суши....

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03.12.2021 16:34 Ответить
Картоха в Белоруской обл. Дороже чем унас
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03.12.2021 16:38 Ответить
Да ты отымел беларусов вез вазелина а теперь от их имени вещаешь ради того чтобы однажды твой Колинька стал губернатором Беларусского Федерального Округа. Шлюха ты, Лаксандр Григарович.
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03.12.2021 16:56 Ответить
У нас Украина демократическая и развитая? Я что-то проспал?
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03.12.2021 17:51 Ответить
Невиліковно контужений Лука Мудіщев.
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03.12.2021 19:24 Ответить
Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде путлер та бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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03.12.2021 20:24 Ответить
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