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Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруси мають власне бачення перспектив і ніколи не стануть Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Первого".
"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм було повідомлено: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми - білоруси, маємо власне бачення наших перспектив", - сказав білоруський диктатор.
Топ коментарі
+28 Oljik
показати весь коментар03.12.2021 13:04
+25 Evgeny N
показати весь коментар03.12.2021 13:13
+21 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар03.12.2021 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
Недавно читал стенания одного програмера - его за 1 (один!) комент (даже не отдельный пост) в фисбучике на год отправили на домашнюю химию. А контора его во избежание и на всякий случай выставила на мороз. В коментах местные рассказывают что таких случаев вагон и маленькая тележка.
А теперь вещай мне про масло по госту и жирную тушонку .
А про выбор в их магазинах то как жаловались белорусы (пересекался в Крыму до Майдана еще) так и сейчас каждые выходные в Чернигове на кольцевой дороге парковка под Экомаркетом забита их авто и автобусами- выгребают наши "некачественные" украинские и импортные товары.
Но то, что в Беларуси сохранены: "MAЗ", "БелАЗ", "МТЗ", "БелШина", "Атлант" и т.д., а у нас всё подобное либо уже сдохло или будет добито нынешними ценами на энергоносители - это факт
Лучше всех втолкует градусник в жилье и холодильник большинства гражданв крещенские морозы 2022 года.
Твой украинский флажок возле ника кстати не гарантия, что ты не кацап
Гречно перепрошую, вельмишановний мосьпане (доречі, ти хлопак, чи кобіта?), але ж ся згляньте, як же ж мені збільшити оце власне убоге мовне розмаїття, звідкіля ж йому ся взяти?
Най Ваша моць розсудить і змилосердує - тяжке дитинство: голоднеча - мнєсо видів лиш на празники́, про великодній мацик і не марив; сама-саміська цяцянка, й та зплескана з грубого залізяччя; люлька, в котрій мене немовлям тішили, й та з дном, що ся провалювало. А ще, як того злиденного неборака, спіткала гірка вдача - бо як у той во люльки провалювалоси дно, завше падав голівкою (тією, що на плечах) ницьма додолу, а під люлькою усякчас опиняласи ота клята цяцька із заліззя, буцім-то її лихий дідько підкладав, хай йому грець! І це геть не є всі злидні та скрути, що мене здибали. А ще оті во кляті бамбули та вар'яти, аби-с лукавий щезник їх вхопив, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а поготів ще й на довше) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним ґаздам не є де й порцією горівки ся почастувати.
это не чистый говор, а только отдельные слова из говора. На чистом говоре была бы полнейшая "Абракадабра" (как новеллы В.Стефаника). Вот только сейчас заметил, что гаджет исправил слово "варіяти" (так именно на говоре) на "вар'яти", что тоже Галицкий диалект, но уже не Покутский говор. Оставлю именно "вар'яти", потому что многие знают "Вар'яти-шоу" от Притулы.
"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина.
Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина.
На что четко два дня назад им было сообщено: мы никогда не станем Украиной. "
То есть, кольхозенФюрер Лукашеску твёрдо заверил беларусов, что при его правлении всегда будет антидемократическим, бесперспективным и недоразвитым государством.
страну в такую жопу как украина.
Просто москалям после раздела Польши с Гитлером очень не хотелось присоединять эти земли назад к Украинской марионетке. Они отдали ее на ассимиляцию более послушным белорусам чтоб избежать в будущем проблем с УПА на стратегической трассе Смоленск-Брест-Варшава.
P.s.: к стати о Смоленске. Берестейщину отдали белорусам еще и как компенсацию жа отобранную у них ранее Смоленщину.
Брестская область - это однозначно историческая Украина. Помню, как я был очень удивлён, общаясь в Минске со знакомыми студентами юрфака БГУ, уроженцами Брестской области, у которых фамилии были абсолютно на 100 % типично украинскими: Зинчук, Романчук, Стовба, Ерёменко, Нестеренко, Листопад, Гарус.
для больной кацапо-орды и Варшава, и Хельсинки - это таки рассея.
быстрее бы подох этот азиопский гнойник на 1/9 земной суши....