Білорусь ніколи не стане демократичною, як Україна, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив, що білоруси мають власне бачення перспектив і ніколи не стануть Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Первого".

"Від нас вимагають, щоб Білорусь стала такою, як Україна. Цитую: "демократичною, перспективною, розвиненою" державою, як Україна. На що чітко два дні тому їм було повідомлено: ми ніколи не станемо Україною. Тому що ми - білоруси, маємо власне бачення наших перспектив", - сказав білоруський диктатор.

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