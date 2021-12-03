Выступление министра обороны Украины Резникова в парламенте. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников выступил перед парламентариями в час вопросов к правительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Резников рассказал о текущих задачах министерства, запланированных реформированиях, ответил на вопросы финансирования и вооружения войска.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников