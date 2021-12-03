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Виступ міністра оборони України Резнікова у парламенті. ВIДЕО
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Міністр оборони Олексій Резніков виступив перед парламентарями під час години запитань до уряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Резніков розповів про поточні завдання міністерства, заплановані реформування, відповів на питання фінансування та озброєння війська.
Топ коментарі
+14 olele
показати весь коментар03.12.2021 14:55
+12 Перехватчик
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+6 Sergii Ustim
показати весь коментар03.12.2021 14:58
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ду-май-те !
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
3 ч
А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
в Раді вона нікого не цікавить
Рєзнікова ніхто не слухає
у нас само по себе правительство для галочки будет еще 2.5 года.
Хай у штани.
єдина відмінність від зеленського, що речення всі закінчує, а не перескакує…
підробиць не треба - тількі да чі ні?