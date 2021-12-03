Виступ міністра оборони України Резнікова у парламенті. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков виступив перед парламентарями під час години запитань до уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Резніков розповів про поточні завдання міністерства, заплановані реформування, відповів на питання фінансування та озброєння війська.

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