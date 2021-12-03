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Виступ міністра оборони України Резнікова у парламенті. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Міністр оборони Олексій Резніков виступив перед парламентарями під час години запитань до уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Резніков розповів про поточні завдання міністерства, заплановані реформування, відповів на питання фінансування та озброєння війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держоборонзамовлення виконано на 85%: із запланованих 23,1 млрд. грн вже використали 19,5 млрд грн, - Резніков

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+14
Ну авжеж, підвищити зарплати військовикам грошей у них немає...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

3 ч



А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
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03.12.2021 14:55
+12
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03.12.2021 15:39
+6
...Денег нет, но вы держитесь... Где то я уже это слышал.
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03.12.2021 14:58
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03.12.2021 14:54 Відповісти
СС... тобто срам*і совки
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03.12.2021 14:56 Відповісти
странно что пока ещё про карточную систему не вспоминают , а то глядя на цены , пора бы уже
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03.12.2021 15:08 Відповісти
у Німеччині українська соняшникова олія коштує в 2 рази дешевше, ніж в Україні

ду-май-те !
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03.12.2021 15:40 Відповісти
якщо маржу не взяли на зовнішніх ринках (конкуренція і демпінг), то її знімуть на внутрішньому зі свого покупця
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03.12.2021 15:50 Відповісти
Це перший крок, щоб створити штучний дефіцит продуктів харчування в країні, бо НІХТО не буде виробляти ( вирощувати) товар собі у збиток ...
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05.12.2021 08:36 Відповісти
Ну авжеж, підвищити зарплати військовикам грошей у них немає...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

3 ч



А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
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03.12.2021 14:55 Відповісти
Это другое...
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03.12.2021 14:59 Відповісти
оборона України ?

в Раді вона нікого не цікавить
Рєзнікова ніхто не слухає
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03.12.2021 15:43 Відповісти
а зачем его слушать? он зиц-председатель и ничего не решает.
у нас само по себе правительство для галочки будет еще 2.5 года.
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05.12.2021 16:52 Відповісти
Жена вице-премьера Резникова завела внуков в 34 года: "Еще молодая, а уже бабушка"
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03.12.2021 14:55 Відповісти
Похвально . Одобряю . Замечательная бабушка .
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03.12.2021 14:59 Відповісти
А шо там з памперсами? проголосували?
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03.12.2021 14:56 Відповісти
Голосували. 74 - проти!
Хай у штани.
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03.12.2021 18:58 Відповісти
...Денег нет, но вы держитесь... Где то я уже это слышал.
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03.12.2021 14:58 Відповісти
Чому він не сказав про те що Росії,у дестабілізації України, допомагає Заленський,особливо-заявами про необхідність"прямих переговорів з Путіним"?!
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03.12.2021 15:10 Відповісти
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03.12.2021 15:39 Відповісти
Да я этого хлопца знаю он со Славянска по электричкам водят как ветерана АТО
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04.12.2021 01:23 Відповісти
свинособака, у тебяот денатурата фантазия разыгралась
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05.12.2021 00:59 Відповісти
Лучшие из нас ,избранные в высший орган страны, собрались не все.....многим тема обороны страны совсем не интересна, а те, кого занесла нелегкая, кучкуются для обсуждения неотложных личных проблем. Да-с,господа! С такими "слугами" и просто парламентариями мы нормальной страной станем не скоро!
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03.12.2021 16:38 Відповісти
З такими "слугами" нам би просто страной залишитись...Не до жиру...
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04.12.2021 16:59 Відповісти
Брехливе чмо…
єдина відмінність від зеленського, що речення всі закінчує, а не перескакує…
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03.12.2021 17:29 Відповісти
Ну вот у нас во власти есть свой 666 сатанист . Посмотрим что он натворить
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04.12.2021 01:19 Відповісти
свинособака, ваше ***** - мелкое чмо на фоне Люцифера
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05.12.2021 01:00 Відповісти
питання до пана резніка, а чі плануються якісь діі на надзвичайнi обставини? схрони е?
підробиць не треба - тількі да чі ні?
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04.12.2021 05:09 Відповісти
Напевно, що так-готові схрони, і то за кордоном, і тільки для себе...любимих
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05.12.2021 06:18 Відповісти
 
 