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Новости ЭкономикаОбщество
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дефицит (292) Пенсионный фонд (424)

Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы – 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 15,6 млрд гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.

Как известно, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

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Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ 01
Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+19
Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
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03.12.2021 15:35
+15
При этом деньги есть на:
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........

Клоунада непрофессионалов.
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03.12.2021 15:38
+9
Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
Как говориться - ничего личного.
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03.12.2021 15:35
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03.12.2021 15:32 Ответить
Колосяться надої чавуну.
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03.12.2021 15:34 Ответить
Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
Как говориться - ничего личного.
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03.12.2021 15:35 Ответить
Та ну, без шлюх и кокаина будет как-то скушна работать слугам 😀
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03.12.2021 15:36 Ответить
Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
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03.12.2021 15:35 Ответить
Це вже ''кінець епохи бідності'' , чи ще вистачає совкодрочерних тєрпіл?
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03.12.2021 15:37 Ответить
При этом деньги есть на:
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........

Клоунада непрофессионалов.
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03.12.2021 15:38 Ответить
Не трогайте Арктику!!!! Возможно это мечта босоногого криворожского детства!
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03.12.2021 15:45 Ответить
ТАк это что получается, что не такой страшный каранавирис как его малюют? Иначе в ПФ должен быть не дефицит, а профицит
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03.12.2021 15:38 Ответить
Та что то по цифрам не сходится , та смертность что показали должна была улучшить показатели и для ПФ и для ФСС, а у нас все дефицит. Либо мрут не те, либо мрут не так, либо шото не так в датском королевстве.
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03.12.2021 16:05 Ответить
Пенсии умерших пенсионеров-работяг автоматично переходят плюсом к нищенским пенсиям судей и прокуроров.Дефицит денег в пенсионном фонде будет всегда!
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03.12.2021 16:29 Ответить
а коли вже буде Велике пенсівництво?...
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03.12.2021 15:55 Ответить
зато у Коломойши все хорошо! И Вялыке крадивныцьтво шагает по стране!
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03.12.2021 15:55 Ответить
слава найвеличнішому лідору ********** та його мудрому лохторату!
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03.12.2021 16:07 Ответить
Если избрали клоунов и популистов, которые обещали "вчителям" по 4 000$, так и наслаждайтесь, вам никто ничего не должен, поэтому и дефицит пенсионного фонда, ФОПы уходят от налогов, а Арахамия и Зеленский в офшорах бабло прячут и тоже уходят от налогов, хотя сами будут в будущем получать хорошую президентскую пенсию. То что "наголосували" с тем и живите.
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03.12.2021 16:08 Ответить
Прикольно. дефицит ПФ 15 лярдов. И при этом плесень выделяет 8 лярдов на махинации с выплатами за прививки. Тупо просрать пол дефицита ПФ. Ну круто. Наголосовали - жри. те.
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03.12.2021 16:16 Ответить
Платите еще пенсию не только сепарам, но и крымнашам. Они же наши люди. Пусть украинцы загибаются с пенсией 1800 грн. и космическими ценами. Зато 1000 грн на бесплатный укол и ремонт дорог нашли, а на пенсии - дуля с маком. Укололся и на кладбище по красивой дороге! Жидовский геноцид украинцев налицо. Давай еще больше увеличивайте на бумаге минималку, но от этого только цены растут и экономика уходит в тень.
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03.12.2021 16:17 Ответить
інфа від ПФУ завжди фейк. Це особистий фонд преза, якій не підлягає перевіркам а ні державними а ні громадськими установами.
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03.12.2021 16:20 Ответить
Зробіть референдум серед платників пенсійного фонду, чи готові вони платити щахтєрскі пенсії ордилам і генеральські кримнашам, за те що вони вбивають українців і викопують в шахтах танки. Підказка №2 - видавайте пенсії під особистий розпис, інакше гроші хай висять на рахунку. Ну і вріжте до мінімалки Азарову.
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03.12.2021 16:33 Ответить
Пенсiї то позорноє наслєдіє комуністичного режиму. Україна буде квітнути і без них. Всі оті пенсії вигадали ледарі.
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03.12.2021 16:34 Ответить
Щось цей пенсійний фонд мабуть бреше. Вони не дивилися виступ Найвелічайшого у Верховній Раді, навіть Леонід Брежнєв почав на тому світі нервувати за бурні і довгі аплодисменти. Там, у Верховній Раді, було сказано, що в нас все окей, грошей кури не клюють, навіть почали дітям роздавати, які ще навіть не народилися.
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03.12.2021 16:40 Ответить
Это всего лишь 3,3 % от бюджета пенс фонда.Суки, когда вы перестанете ездить по мозгам украинцев.К размеру бюджета Украины это вообще крохи. Власть утратила берега давно и безнадежно.
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03.12.2021 16:47 Ответить
Не ругайтеся так сильно, а то аж страшно на ніч. Влада скрізь втратила по 3,3% а то і більше відсотків. Куди не подивись-скрізь втрати, де три роки назад були прибутки. А з цих втрат складається великий дефіцит бюджету і недофінансування приоритетних програм, особливо оборони. Ви знаєте, що на сьогодні дірочка в бюджеті на 100 мільярдів? До кінця року вони її закриють? Хіба, що липовим актом про виконання.
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03.12.2021 17:00 Ответить
Нашей власти не хватает совести. Деньги для своих проектов у нее всегда хватает. Посмотрите какие ремонты проводятся в райисполкомах в рамках президентской программы, сметы на дорожное строительство вряд ли кто-то скурпулезно проверял. Зарплаты депутатам в конвертах откуда берутся? Не нужно прикрываться оборонным бюджетом, который никак освоить не могут.В прошлом году дырка в пенсионном фонде была что-то около 21 млрд.,а в этом 15 млрд. Хорошо ковид эпидемия "помогла". Аппетиты нашей власти такие,что сколько ни дай - все равно хватать не будет.
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03.12.2021 18:09 Ответить
Не только Ковид помогает... Минимальная з.пл. растет, отчисления с нее растут... а пенсии не индексируются... А о таком, как 13я пенсия по результатам работы года , которую получили пенсионеры при Гройсмане , уже все забыли... сейчас главное - это ''вэликэ крадівництво"...
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03.12.2021 19:09 Ответить
Да пофиг,главное есть средства на крузаки для ***** под куполом,на премии наглядовым радам и на лепнину в верхсуд,а старикашки как нибудь выкрутятся.
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03.12.2021 17:04 Ответить
Ну и шо они нам хотят сказать этими цифрами? Шо они бездари, неучи, тупые и криворукие? Шо они хуже попередников? Ну народ как бы уже давно в курсе, судя по рейтингам и не только. Так шо ищите бабки, закрывайте дырки и не делайте нам нервы! Сами наворотили, сами и расхлебывайте!
Пенсии мизерные почти у всех, за исключением сами знаете кого, так ещё и ноете?!!!! Минимальная должна быть на уровне прожиточного минимума, а он сейчас 5 тыщь, а не 2, как вы, негодяи нарисовали!
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03.12.2021 17:22 Ответить
За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалося 11,1 млн пенсіонерів.Одна третя всіх виборців.Бачили ж очі що вибрали...
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03.12.2021 17:56 Ответить
Дохазяйнуались до ручки...
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03.12.2021 18:22 Ответить
Вот это вот ......кардинальный.....экстра кардинальный ключевой момент. Это нет связки с социальными группами! Неправильная политика социального страхования трудоспособных слоев, не путать з соцстрахом.
Т.е. суть имеем реально работающую прослойку населения - заробитчан,... .....дающую!......пауза....12 миллярдов в год живых перечисллений....по сути дотация страны. Эти!!!....люди не защищены! Они безправны.
И.....имеем .....Пенсинный сонный фонд хронически испытывающий дефицит бюджета. Улавливаете связь???
Должна быть государственная программа ....это не пафос!.....программа, защиты заробитчан на государственном уровне с привязкой к Пенсионному фонду. Гарантированное пенсионное страхование заробитчан. И оно не должно быть привязано к возрасту! Почему? Да потому, что уровень износа заробитчан разный!!! Там другие требования работодателей.......!!!!
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03.12.2021 20:22 Ответить
 
 