Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен, - ПФУ
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Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы – 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств Фонда достиг 15,6 млрд гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.
Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.
Как известно, Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.
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Как говориться - ничего личного.
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........
Клоунада непрофессионалов.
Пенсии мизерные почти у всех, за исключением сами знаете кого, так ещё и ноете?!!!! Минимальная должна быть на уровне прожиточного минимума, а он сейчас 5 тыщь, а не 2, как вы, негодяи нарисовали!
Т.е. суть имеем реально работающую прослойку населения - заробитчан,... .....дающую!......пауза....12 миллярдов в год живых перечисллений....по сути дотация страны. Эти!!!....люди не защищены! Они безправны.
И.....имеем .....Пенсинный сонный фонд хронически испытывающий дефицит бюджета. Улавливаете связь???
Должна быть государственная программа ....это не пафос!.....программа, защиты заробитчан на государственном уровне с привязкой к Пенсионному фонду. Гарантированное пенсионное страхование заробитчан. И оно не должно быть привязано к возрасту! Почему? Да потому, что уровень износа заробитчан разный!!! Там другие требования работодателей.......!!!!