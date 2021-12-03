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дефіцит (126) Пенсійний фонд (254)

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.

Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Також читайте: Разумков про Держбюджет-2022: 29 млрд грн дефіциту Пенсійного фонду, проблеми з субсидіями та відсутнє фінансування будівництва в Інституті раку

Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ 01
Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ 02
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Топ коментарі
+19
Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
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03.12.2021 15:35
+15
При этом деньги есть на:
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........

Клоунада непрофессионалов.
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03.12.2021 15:38
+9
Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
Как говориться - ничего личного.
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03.12.2021 15:35
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03.12.2021 15:32 Відповісти
Колосяться надої чавуну.
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03.12.2021 15:34 Відповісти
Не очень хочется платить честно налоги, потому что заработанные тобой деньги уйдут на шлюх и кокаин а в бюджете дырка так и останется. Хотя знаю очень много людей, которые в 2015-2016 годах начинали работать по белому.... А сейчас приходится вспоминать лихие времена дяди "Вити".
Как говориться - ничего личного.
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03.12.2021 15:35 Відповісти
Та ну, без шлюх и кокаина будет как-то скушна работать слугам 😀
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03.12.2021 15:36 Відповісти
Если сделать пенсию у судьи, плокулола и остальной сволочи как у обычных роботяг, то пенсий в пенсионном хвонде хватит всем!!!!
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03.12.2021 15:35 Відповісти
Це вже ''кінець епохи бідності'' , чи ще вистачає совкодрочерних тєрпіл?
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03.12.2021 15:37 Відповісти
При этом деньги есть на:
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........

Клоунада непрофессионалов.
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Не трогайте Арктику!!!! Возможно это мечта босоногого криворожского детства!
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03.12.2021 15:45 Відповісти
ТАк это что получается, что не такой страшный каранавирис как его малюют? Иначе в ПФ должен быть не дефицит, а профицит
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03.12.2021 15:38 Відповісти
Та что то по цифрам не сходится , та смертность что показали должна была улучшить показатели и для ПФ и для ФСС, а у нас все дефицит. Либо мрут не те, либо мрут не так, либо шото не так в датском королевстве.
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03.12.2021 16:05 Відповісти
Пенсии умерших пенсионеров-работяг автоматично переходят плюсом к нищенским пенсиям судей и прокуроров.Дефицит денег в пенсионном фонде будет всегда!
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03.12.2021 16:29 Відповісти
а коли вже буде Велике пенсівництво?...
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03.12.2021 15:55 Відповісти
зато у Коломойши все хорошо! И Вялыке крадивныцьтво шагает по стране!
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03.12.2021 15:55 Відповісти
слава найвеличнішому лідору ********** та його мудрому лохторату!
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03.12.2021 16:07 Відповісти
Если избрали клоунов и популистов, которые обещали "вчителям" по 4 000$, так и наслаждайтесь, вам никто ничего не должен, поэтому и дефицит пенсионного фонда, ФОПы уходят от налогов, а Арахамия и Зеленский в офшорах бабло прячут и тоже уходят от налогов, хотя сами будут в будущем получать хорошую президентскую пенсию. То что "наголосували" с тем и живите.
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03.12.2021 16:08 Відповісти
Прикольно. дефицит ПФ 15 лярдов. И при этом плесень выделяет 8 лярдов на махинации с выплатами за прививки. Тупо просрать пол дефицита ПФ. Ну круто. Наголосовали - жри. те.
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03.12.2021 16:16 Відповісти
Платите еще пенсию не только сепарам, но и крымнашам. Они же наши люди. Пусть украинцы загибаются с пенсией 1800 грн. и космическими ценами. Зато 1000 грн на бесплатный укол и ремонт дорог нашли, а на пенсии - дуля с маком. Укололся и на кладбище по красивой дороге! Жидовский геноцид украинцев налицо. Давай еще больше увеличивайте на бумаге минималку, но от этого только цены растут и экономика уходит в тень.
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03.12.2021 16:17 Відповісти
інфа від ПФУ завжди фейк. Це особистий фонд преза, якій не підлягає перевіркам а ні державними а ні громадськими установами.
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03.12.2021 16:20 Відповісти
Зробіть референдум серед платників пенсійного фонду, чи готові вони платити щахтєрскі пенсії ордилам і генеральські кримнашам, за те що вони вбивають українців і викопують в шахтах танки. Підказка №2 - видавайте пенсії під особистий розпис, інакше гроші хай висять на рахунку. Ну і вріжте до мінімалки Азарову.
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03.12.2021 16:33 Відповісти
Пенсiї то позорноє наслєдіє комуністичного режиму. Україна буде квітнути і без них. Всі оті пенсії вигадали ледарі.
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03.12.2021 16:34 Відповісти
Щось цей пенсійний фонд мабуть бреше. Вони не дивилися виступ Найвелічайшого у Верховній Раді, навіть Леонід Брежнєв почав на тому світі нервувати за бурні і довгі аплодисменти. Там, у Верховній Раді, було сказано, що в нас все окей, грошей кури не клюють, навіть почали дітям роздавати, які ще навіть не народилися.
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03.12.2021 16:40 Відповісти
Это всего лишь 3,3 % от бюджета пенс фонда.Суки, когда вы перестанете ездить по мозгам украинцев.К размеру бюджета Украины это вообще крохи. Власть утратила берега давно и безнадежно.
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03.12.2021 16:47 Відповісти
Не ругайтеся так сильно, а то аж страшно на ніч. Влада скрізь втратила по 3,3% а то і більше відсотків. Куди не подивись-скрізь втрати, де три роки назад були прибутки. А з цих втрат складається великий дефіцит бюджету і недофінансування приоритетних програм, особливо оборони. Ви знаєте, що на сьогодні дірочка в бюджеті на 100 мільярдів? До кінця року вони її закриють? Хіба, що липовим актом про виконання.
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03.12.2021 17:00 Відповісти
Нашей власти не хватает совести. Деньги для своих проектов у нее всегда хватает. Посмотрите какие ремонты проводятся в райисполкомах в рамках президентской программы, сметы на дорожное строительство вряд ли кто-то скурпулезно проверял. Зарплаты депутатам в конвертах откуда берутся? Не нужно прикрываться оборонным бюджетом, который никак освоить не могут.В прошлом году дырка в пенсионном фонде была что-то около 21 млрд.,а в этом 15 млрд. Хорошо ковид эпидемия "помогла". Аппетиты нашей власти такие,что сколько ни дай - все равно хватать не будет.
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03.12.2021 18:09 Відповісти
Не только Ковид помогает... Минимальная з.пл. растет, отчисления с нее растут... а пенсии не индексируются... А о таком, как 13я пенсия по результатам работы года , которую получили пенсионеры при Гройсмане , уже все забыли... сейчас главное - это ''вэликэ крадівництво"...
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03.12.2021 19:09 Відповісти
Да пофиг,главное есть средства на крузаки для ***** под куполом,на премии наглядовым радам и на лепнину в верхсуд,а старикашки как нибудь выкрутятся.
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03.12.2021 17:04 Відповісти
Ну и шо они нам хотят сказать этими цифрами? Шо они бездари, неучи, тупые и криворукие? Шо они хуже попередников? Ну народ как бы уже давно в курсе, судя по рейтингам и не только. Так шо ищите бабки, закрывайте дырки и не делайте нам нервы! Сами наворотили, сами и расхлебывайте!
Пенсии мизерные почти у всех, за исключением сами знаете кого, так ещё и ноете?!!!! Минимальная должна быть на уровне прожиточного минимума, а он сейчас 5 тыщь, а не 2, как вы, негодяи нарисовали!
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03.12.2021 17:22 Відповісти
За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2021 року в Україні нараховувалося 11,1 млн пенсіонерів.Одна третя всіх виборців.Бачили ж очі що вибрали...
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03.12.2021 17:56 Відповісти
Дохазяйнуались до ручки...
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03.12.2021 18:22 Відповісти
Вот это вот ......кардинальный.....экстра кардинальный ключевой момент. Это нет связки с социальными группами! Неправильная политика социального страхования трудоспособных слоев, не путать з соцстрахом.
Т.е. суть имеем реально работающую прослойку населения - заробитчан,... .....дающую!......пауза....12 миллярдов в год живых перечисллений....по сути дотация страны. Эти!!!....люди не защищены! Они безправны.
И.....имеем .....Пенсинный сонный фонд хронически испытывающий дефицит бюджета. Улавливаете связь???
Должна быть государственная программа ....это не пафос!.....программа, защиты заробитчан на государственном уровне с привязкой к Пенсионному фонду. Гарантированное пенсионное страхование заробитчан. И оно не должно быть привязано к возрасту! Почему? Да потому, что уровень износа заробитчан разный!!! Там другие требования работодателей.......!!!!
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03.12.2021 20:22 Відповісти
 
 