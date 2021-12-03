Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 15 млрд гривень, - ПФУ
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Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2021 року склали 460,1 млрд гривень, витрати - 475,7 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 15,6 млрд гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ власні кошти склали 298,1 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 24,4 млрд гривень.
Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 162,0 млрд гривень.
Як відомо, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.
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Как говориться - ничего личного.
- Великое крадивництво
- Великое термоутепление
- на 1 млрд деревьев
- на освоение Арктики.........
Клоунада непрофессионалов.
Пенсии мизерные почти у всех, за исключением сами знаете кого, так ещё и ноете?!!!! Минимальная должна быть на уровне прожиточного минимума, а он сейчас 5 тыщь, а не 2, как вы, негодяи нарисовали!
Т.е. суть имеем реально работающую прослойку населения - заробитчан,... .....дающую!......пауза....12 миллярдов в год живых перечисллений....по сути дотация страны. Эти!!!....люди не защищены! Они безправны.
И.....имеем .....Пенсинный сонный фонд хронически испытывающий дефицит бюджета. Улавливаете связь???
Должна быть государственная программа ....это не пафос!.....программа, защиты заробитчан на государственном уровне с привязкой к Пенсионному фонду. Гарантированное пенсионное страхование заробитчан. И оно не должно быть привязано к возрасту! Почему? Да потому, что уровень износа заробитчан разный!!! Там другие требования работодателей.......!!!!