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"COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабинет Министров в ближайшее время примет соответствующий порядок использования этих средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Мы ожидаем, что 8 млн граждан обратятся за выплатой в 1 тыс. грн в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале Дія", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, 8 декабря Кабинет Министров примет соответствующий порядок использования этих средств.

Читайте также: На COVID-выплаты вакцинированным выделят 8 млрд грн, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+5
Чтобы топить печку при отсутствии денег на газ и уголь?
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03.12.2021 17:28
+4
с бюджета выделили 6 лярдов, по 1тыс на руки... "могут получить 8млн"...

p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
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03.12.2021 17:35
+3
Ну шо? В тренажерний, кіно чи почитати?
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03.12.2021 17:07
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говорила одна блогер, что шмыгали обязались вакцинировать за месяц, щас, столько, сколько до сих пор было...
японимаю что они длб, но вот шоб настолько?
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03.12.2021 17:04 Ответить
ну так именно - видим то ли панику, то ли то что всегда(обосрались)
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03.12.2021 17:15 Ответить
Ну если блогер говорила - то 147% так и будет
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03.12.2021 17:16 Ответить
А якщо в пенсіонерів або в селах у людей нема Дії? То виходить, що цю тисячу люди не отримають, тим більше на що її призначено витратити, то в селах людям нема де потратити, а в містах ходити під час ковіду теж дуже небезпечно.
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03.12.2021 17:06 Ответить
люди в селах не можуть купити книжки?
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03.12.2021 17:15 Ответить
Чтобы топить печку при отсутствии денег на газ и уголь?
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03.12.2021 17:28 Ответить
я тащусь - эти зебилы все настолько упоротые идиоты?.. пипецпля
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03.12.2021 18:57 Ответить
КОгда в Ашане цибуля дорожала на 1 гривну, то весь ЗЕскот визжал до потери пульса что барига мародьор устроил генацид, не меньше. А тут уже книжечки предлагаешь покупать?...чего ж ты тогда не предлагал книжечки купить ЗЕбил??
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03.12.2021 20:20 Ответить
Ну шо? В тренажерний, кіно чи почитати?
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03.12.2021 17:07 Ответить
Все у нас делается через пятую точку. Вначале идея зайдет в голову, а потом упорно ищет мозг, как ее воплотить в жизнь..Главное, чтобы волки были сытыми, и овцы благодарно мекали.)
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03.12.2021 17:29 Ответить
Интересно ,сколько платят за фальшивые сертификаты антиваксеры,что Зе собрался их билетами у кыно соблазнить?Тут пошла такая пляска- кто кого объегорит первым.
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03.12.2021 17:29 Ответить
25 грудня день починається збільшуватися, народжуєтья зимове сонце Коляда!
Це прадавє українське сонячне свято - різдво. В колядках співаємо:

Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!

Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!

Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Святкуємо, 25 грудня - це наше свято - українське Різдво Сонця!
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03.12.2021 17:31 Ответить
с бюджета выделили 6 лярдов, по 1тыс на руки... "могут получить 8млн"...

p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
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03.12.2021 17:35 Ответить
Ваш барахлит, а их нет. Сколько лярдов останется у них?...ведь много людей не смогут воспользоваться этим, даже по техническим причинам.
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03.12.2021 17:43 Ответить
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03.12.2021 17:53 Ответить
Вакцинация обязательна.А Дія? Я вакцинировался полностью еще полгода назад,но никогда пользовался Дией и не намерен. Тысяча -куку?
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03.12.2021 18:32 Ответить
А как беня радуется и этой тысячи и средствам детям для будущего Приватбанк для него пройденный этап просто карманная мелочь
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03.12.2021 18:59 Ответить
Получить не смогут, только увидеть
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03.12.2021 19:01 Ответить
Хай зеля на ці гроші купіть вінків на всю родину, якщо не вистачить, хай"до вже" з офшорів.
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03.12.2021 19:02 Ответить
Домаже
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03.12.2021 19:04 Ответить
Воно з тієї породи, що у Аушвіци сортували золоті коронки своїх одновірців!
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03.12.2021 19:08 Ответить
попукал шмыгаленок
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03.12.2021 21:15 Ответить
трудно себе представить бОльший идиотизм, чем помахать этой виртуальной тысячей перед носом при такой жизни граждан, какой она есть в нашем времени в нашей стране...
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03.12.2021 22:44 Ответить
Антиваксы и ваксеры не ссортесь -"Омикрон"придет, всех уровняет.А он придет, уже волну гонят.
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03.12.2021 22:50 Ответить
Эх тысяча...
куплю костюм с отливом и в Ялту
или
я все рассчитал: в первом квартале куплю жене сапоги, в другом - уже шубу, а в следующем новая мебель, автомобиль и даже целый дом...
Выплаты ведь не прекратятся...прививаться надо будет вечно....эх-хе-хе....
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04.12.2021 09:05 Ответить
 
 