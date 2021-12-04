"COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль

Кабинет Министров в ближайшее время примет соответствующий порядок использования этих средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

"Мы ожидаем, что 8 млн граждан обратятся за выплатой в 1 тыс. грн в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале Дія", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, 8 декабря Кабинет Министров примет соответствующий порядок использования этих средств.

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