"COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль
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Кабинет Министров в ближайшее время примет соответствующий порядок использования этих средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
"Мы ожидаем, что 8 млн граждан обратятся за выплатой в 1 тыс. грн в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале Дія", - сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, 8 декабря Кабинет Министров примет соответствующий порядок использования этих средств.
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японимаю что они длб, но вот шоб настолько?
Це прадавє українське сонячне свято - різдво. В колядках співаємо:
Добрий вечір тобі,
Пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Застеляйте столи
Та все килимами,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Та кладіть колачі,
З ярої пшениці,
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Світ Божий народився!
Святкуємо, 25 грудня - це наше свято - українське Різдво Сонця!
p.s. это только у меня калькулятор барахлит?
куплю костюм с отливом и в Ялту
или
я все рассчитал: в первом квартале куплю жене сапоги, в другом - уже шубу, а в следующем новая мебель, автомобиль и даже целый дом...
Выплаты ведь не прекратятся...прививаться надо будет вечно....эх-хе-хе....